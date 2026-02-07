The New York Times

Haití, campeón indiscutible en 'looks' olímpicos

Los atletas de la nación caribeña querían rendir homenaje a la herencia de su país. El resultado es una serie de atuendos imposibles de ignorar.

Por razones obvias, Haití no es precisamente un participante habitual de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, en esta edición el país cuenta con dos atletas: Richardson Viano, esquiador alpino, y Stevenson Savart, esquiador de fondo. Eso los convierte en una de las delegaciones más pequeñas del desfile. Y sin embargo, al hablar de estilo, en las ceremonias inaugurales no tuvieron rival.

Sus atuendos, creados por Stella Jean, una diseñadora haitiano-italiana afincada en Milán, fueron pintados a mano, haciendo referencia tanto a la naturaleza como a una obra del artista haitiano Edouard Duval-Carrié que representa al revolucionario Toussaint Louverture montado en un caballo rojo mientras conduce a Haití a la libertad. Dado que las normas del Comité Olímpico Internacional --que exigen neutralidad política-- prohibían que Jean mostrara a Louverture de forma explícita, ella destacó al caballo, con un fondo de vegetación exuberante y un cielo despejado.

El resultado, técnicamente impecable y de una elegancia indescriptible, incluye pantalones, una chaqueta con cremallera, una falda acolchada para la mujer de la delegación y un tignon, un pañuelo para la cabeza tradicional haitiano que simboliza la dignidad y la resistencia. El excampeón de esquí Pietro Vitalini participó en las creaciones.

Si Cenicienta (o su príncipe) asistiera a un baile en lo alto de las montañas Dolomitas y quisiera llevar consigo el poder de los trópicos, esto es lo que podría ponerse. El resultado es una declaración de orgullo e identidad nacionales.

La importancia de esto se refleja en el hecho de que los trajes que Jean confeccionó para Haití para los Juegos Olímpicos de París 2024 con un simbolismo similar ahora se exhiben en el Museo Olímpico de Lausana.

De hecho, junto con las fotos de los atuendos de los Juegos Olímpicos de Invierno, Jean publicó en su cuenta de Instagram una cita de Gandy Thomas, embajador de Haití en Italia, que habla del sentido de los diseños olímpicos.

"Tal vez no seamos una nación invernal, pero somos una nación que se niega a ser confinada por las expectativas", decía el comunicado. "La ausencia es la forma más peligrosa de borrar. Y nosotros elegimos estar presentes".

La ropa de los atletas hace que esto sea imposible de ignorar.

Vanessa Friedman ha sido la directora de moda y la crítica jefe de moda del Times desde 2014.

