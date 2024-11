El equipo de Trump revoca el acceso de algunos medios a su fiesta de resultados

Presidential Election of 2024News and News MediaMar-a-Lago (Palm Beach, Fla)Axios Media IncPolitico, ThePuck (Heat Media Inc)

Varios reporteros fueron vetados tras realizar una cobertura crítica de la campaña.

La campaña del expresidente Donald Trump ha impedido el acceso de varios periodistas a su evento de resultados del martes por la noche en su club Mar-a-Lago de Florida.

Tara Palmeri, corresponsal política sénior de Puck, dijo que tenía previsto asistir para transmitir desde el evento como parte del especial de la noche electoral de Amazon con Brian Williams. Pero, dijo en su pódcast el martes, la campaña de Trump la vetó después de que ella escribiera un artículo sobre la ansiedad interna en torno los números de votación temprana en Pensilvania.

"Resulta que he molestado al jefe de campaña de Trump con mis reportajes y han decidido denegar mis credenciales", dijo Palmeri en el pódcast, Somebody's Gotta Win, y añadió: "He sido honesta y justa todo este tiempo cubriendo estas elecciones."

Chris LaCivita, uno de los directores de campaña de Trump, calificó a Palmeri de "columnista de chismes" en una publicación en las redes sociales el 31 de octubre, el día en que se publicó el artículo sobre la ansiedad de la campaña, y confirmó que se le habían negado las credenciales.

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió inicialmente a una solicitud de comentarios.

El equipo de Trump celebrará un evento VIP en Mar-a-Lago el martes por la noche. También se espera que Trump se dirija a la multitud en un acto más amplio en el Centro de Convenciones de Palm Beach. A otros periodistas se les permitió asistir a los actos de campaña.

La campaña de Trump revocó la entrada a un equipo de periodistas de Politico después de que su revista publicara el lunes un artículo en el que se decía que un director de campo de Trump era un nacionalista blanco que compartía sus opiniones en internet bajo un nombre diferente. Un portavoz de Politico declinó hacer comentarios. Sophia Cai, reportera nacional de Axios, también fue excluida del evento, según una persona con conocimiento de la medida.

Aja Whitaker-Moore, editora en jefe de Axios, dijo en un comunicado que Cai era "una excelente reportera" que había hecho "cobertura esencial, clínica para Axios."

Trump ha criticado regularmente la cobertura de los medios de comunicación, y sus amenazas contra los periodistas se han intensificado durante esta campaña.