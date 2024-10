Rusia instaló un régimen de terror en los territorios ocupados: “Me torturaron, después me encontré rodeado de cadáveres”

Alla Antonova y su hija Anastasia sentadas con la madre de Antonova, Natalia Kucherova, en un apartamento de alquiler en Kiev tras escapar de su casa en Berdiansk, ocupada por Rusia. (REUTERS/Anna Voitenko)

Durante meses, después de que el ejército ruso ocupara su ciudad natal en el sur de Ucrania, Yevheny hizo planes para marcharse. Pero, según el abogado de 48 años, cada vez que lo hacía se veía frustrado por las advertencias de disparos en las carreteras y, en una ocasión, por la desaparición de un chófer alquilado.

Entonces llegaron los soldados rusos, que registraron su casa, lo llevaron a un pueblo cercano y lo metieron en un oscuro sótano donde fue sometido a un violento interrogatorio que duró una semana.

El duro trato de Yevheny es sólo un ejemplo de la represión colonialista que Rusia está imponiendo en todo el territorio ucraniano que controla, un sistema que comprende un gulag de más de 100 prisiones, centros de detención, campos informales y sótanos que recuerda a los peores excesos soviéticos.

La investigación realizada por un equipo de reporteros, que incluyó docenas de entrevistas con antiguos detenidos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios ucranianos de la Fiscalía General, el servicio de inteligencia y los defensores del pueblo, revela un sistema de represión altamente institucionalizado, burocrático y a menudo brutal, dirigido por Moscú para pacificar un área de 40.000 millas cuadradas (65.000 km cuadrados) en Ucrania, aproximadamente del tamaño de Ohio.

Autobuses e instalaciones de producción dañados en el recinto de una empresa local, que fue utilizado por las tropas rusas durante su ocupación de la ciudad de Balakliia en la región de Kharkiv (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Los abusos casi siempre se producen sin ser vistos ni oídos por el mundo exterior, ya que las zonas controladas por Rusia son en gran medida inaccesibles para los periodistas independientes y los investigadores de derechos humanos. Pero las organizaciones de derechos humanos y los fiscales y funcionarios ucranianos han conseguido seguir de cerca la situación, basándose en relatos de civiles que siguen viviendo allí o que han encontrado la forma de marcharse.

El objetivo último de los esfuerzos de Moscú, según los defensores de los derechos, es extinguir la identidad ucraniana mediante tácticas como la propaganda, la reeducación, la tortura, la ciudadanía rusa forzosa y el envío de los niños a vivir a Rusia.

Rusia ocupa aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania, donde viven más de cuatro millones de personas, según las Naciones Unidas. Los territorios ocupados incluyen Crimea, anexionada por la fuerza por Rusia en 2014; partes del este de Ucrania también tomadas en 2014; y una amplia franja del este y sur de Ucrania conquistada en 2022.

El destino de los ucranianos en estas zonas es una de las razones por las que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha dicho que no aceptaría un acuerdo de paz que cediera territorio a Rusia. “Ucrania no comercia con su tierra, y no abandona a su pueblo”, dijo en una conferencia sobre Crimea en Kiev, la capital ucraniana, en septiembre.

Además, las fuerzas rusas retienen a unos 22.000 ucranianos, unos 8.000 de ellos prisioneros de guerra y el resto civiles, muchos de ellos por cargos dudosos, según organizaciones de derechos humanos y funcionarios ucranianos.

Los ucranianos que han escapado de la ocupación rusa dicen que es como vivir en una jaula, donde se restringen los viajes y muchos viven con miedo a la violencia arbitraria o a la detención. La información está controlada y los habitantes están sometidos a una implacable propaganda en los medios de comunicación, en las escuelas y en el lugar de trabajo.

Para muchos de los atrapados allí, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 se produjo tan rápido que apenas tuvieron tiempo de reaccionar, y mucho menos de escapar. Algunos no tenían medios ni transporte para marcharse, y otros confiaban en que la guerra sería corta y pasaría de largo.

Un cochecito abandonado se encuentra cerca de los restos de la iglesia local que fue destruida durante la ocupación rusa en el pueblo de Bohorodychne. (REUTERS/Thomas Peter)

En el momento de la invasión, Yevheny, que, como otros en este artículo, pidió que sólo se publicara su nombre de pila por razones de seguridad, vivía junto al mar en el sur de Ucrania. Al principio, dijo en una entrevista a principios de este año, las tropas rusas ni siquiera entraron en su pequeño pueblo costero.

Durante las seis semanas siguientes a esa paliza no pudo tumbarse, y sólo podía dormir sentado en una silla. “Mis piernas, mis nalgas, todo de cintura para abajo estaba negro”, dijo. “Todos mis miembros, todos los músculos, no funcionaban. La piel de mis brazos estaba toda agrietada”.

Tardó ocho meses en recuperarse con la ayuda de un médico local, que le dijo que no era la única persona que había sido torturada en ese sótano, contó Yevheny.

Las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios ucranianos que trabajan en las regiones del sur afirmaron haber recogido muchos testimonios similares. Yurii Sobolevsky, vicepresidente primero del Consejo Regional de Kherson, dijo que conocía personalmente decenas de casos de desapariciones forzadas, detenciones y palizas en la parte ocupada de su región.

El Kremlin ha negado que sus soldados torturen a civiles.

Cuando en abril un funcionario ucraniano local advirtió a Yevheny de que los militares rusos planeaban confiscar su casa, huyó. “Querían detenerme por segunda vez”, dijo Yevheny. “Por eso me fui”.

Pasó a formar parte de un éxodo que, a principios de año, ascendía a entre 50 y 100 personas al día, incluidas familias enteras que habían abandonado sus hogares en las zonas ocupadas y habían viajado a través de Rusia para cruzar a territorio controlado por Ucrania. Cruzaron por el único paso fronterizo funcional entre ambos países, cerca de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania.

El paso se cerró después de que Ucrania invadiera territorio ruso en agosto. Pero los ucranianos llegados este año dijeron en entrevistas que habían abandonado sus hogares debido a los crecientes peligros en las zonas ocupadas por Rusia.

Describieron el aumento de la presión para que adoptaran la ciudadanía rusa y las amenazas de confiscar sus propiedades después de que funcionarios rusos pidieran la expulsión de los ucranianos que no simpatizaran con el gobierno de Moscú. Otros dijeron que se habían marchado debido a los bombardeos en las zonas del frente y a la falta de servicios públicos y atención médica. Los estudiantes se marchaban para continuar sus estudios en Ucrania, otros para encontrar trabajo.

Natalia Lukina mira por la ventana mientras sostiene a su bebé Kateryna, que nació durante la ocupación rusa, junto a su madre Olha dentro de su casa a solo 1,5 kilómetros de las posiciones rusas al otro lado del río Dnipro. Las mujeres ucranianas se enfrentaron a presiones para convertir a sus recién nacidos en ciudadanos rusos durante la ocupación (REUTERS/Lisi Niesner)

Algunos se marcharon por miedo a la brutalidad de los ocupantes rusos.

Fiscales ucranianos y un relator especial de las Naciones Unidas han documentado cientos de abusos ocurridos bajo la ocupación rusa, desde desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias de civiles, detenciones ilegales, torturas y violencia sexual.

Los primeros casos de tortura de ucranianos detenidos surgieron hace 10 años, cuando los separatistas apoyados por Moscú tomaron el poder en partes de las provincias orientales de Donetsk y Luhansk. Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura, declaró el año pasado que las torturas y agresiones sexuales de soldados rusos a civiles y soldados ucranianos habían alcanzado el nivel de una política sistemática avalada por el Estado.

Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, con sede en Kiev, que ha documentado abusos contra los derechos humanos desde 2014 y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2022, dijo: “Hay un objetivo claro para esta violencia, esta crueldad”, señalando que era “una táctica de guerra, para mantener la ocupación territorial bajo su control.”

Gran parte de las actividades oficiales de Rusia, incluida la deportación de niños ucranianos y la confiscación de propiedades, se publican en sitios web del gobierno ruso. Los contratos de adquisición disponibles en el dominio público revelan cómo las prisiones y centros de detención ucranianos ocupados han sido rebautizados e integrados en el sistema de detención ruso.

La Media Initiative for Human Rights, organización ucraniana de defensa de los derechos humanos, ha cartografiado más de 100 lugares de detención oficiales en los territorios ocupados y en Rusia donde hay ucranianos recluidos. Otros grupos, como la Oficina Central de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra del gobierno ucraniano, han recopilado información sobre abusos a una escala similar.

Sin embargo, hay muchos más lugares de detención no oficiales y casos de personas secuestradas y posteriormente encontradas muertas, dijo Matviichuk.

Oleksii, soldador ucraniano de 43 años, fue retenido en tres lugares de detención distintos en Donetsk en 2015. Tras una semana de brutales palizas a manos de distintos grupos, fue dado por muerto a las afueras de la ciudad.

Contó su historia tras cruzar la frontera con Ucrania en abril con su mujer, Olena, de 39 años, sus cinco hijos y su perro, Czar.

Dos veces desplazados en la última década, huyeron por primera vez de la Donetsk ocupada en 2015. Oleksii envió a la familia a vivir a una región controlada por Ucrania, pero la policía local lo detuvo antes de que pudiera seguirlos.

Estuvo retenido una semana, dice, golpeado repetidamente hasta perder el conocimiento. Pero recuerda a su último interrogador, un ruso con barba pelirroja, que quitó la capucha que cubría la cabeza de Oleksii y le ofreció un último deseo. Oleksii pidió una llamada a sus familiares y un cigarrillo. “Me dio un cigarrillo, pero no una llamada”, dijo Oleksii.

“Luego me dijo: ‘Ya está’. Me rompió los dedos y la nariz. Sólo dos costillas no estaban rotas”, añadió Oleksii.

Cuando recobró el conocimiento, Oleksii se encontró a media luz del amanecer o del atardecer, no sabría decir cuál, en un extenso campo rodeado de cadáveres y cuerpos en descomposición. “Había docenas de ellos”, dijo. “Llevaban allí mucho tiempo”.

Voluntarios exhuman los cuerpos de personas que fueron enterradas por un residente local en el cementerio de la ciudad durante la ocupación rusa de la ciudad de Borodyanka. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Incapaz de caminar, empezó a arrastrarse fuera del vertedero y sorprendió a una mujer que recogía botellas en una carretilla. Ella gritó y salió corriendo, pero regresó al día siguiente con su marido y su hija. Lo llevaron a su casa en la carretilla y lo cuidaron hasta que se recuperó. Una semana después, unos voluntarios lo ayudaron a escapar a territorio ucraniano.

Oleksii y su familia construyeron un nuevo hogar en un pueblo de la región de Zaporizhzhia, pero durante la invasión de febrero de 2022, las tropas rusas tomaron también el control de esa zona.

Para evitar problemas, Oleksii apenas salía de casa e inventaba excusas para que los niños no fueran a la escuela de ruso. Cuando las clases de ucraniano estuvieron disponibles en Internet, los niños empezaron a estudiar a escondidas en casa, con su madre, Olena, al acecho.

“Si el perro ladraba, nos asomábamos a la ventana por si alguien pasaba por allí y encontraba a los niños en Internet”, explica.

En abril, cuando Olena se enteró de que el antiguo director de la escuela y su mujer habían sido detenidos y no se les había vuelto a ver, decidieron huir.

“No era vida”, dijo Olena. “Había un miedo constante a que te llevaran”.

