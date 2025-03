Manuel Cortés desvela si los ataques de su madre a Isa Pi han sido para acercar posturas con Isabel Pantoja

Tras celebrar por todo lo alto el bautizo de su sobrino Miguel -hijo de su hermana Alma Bollo- este sábado en Sevilla, Manuel Cortés ha viajado a Madrid para asistir a los premios 'Estoy de moda' junto a otros rostros conocidos como Gabriela Guillén, Raquel Mosquera, o Ana María Aldón.

Como nos ha contado, ha sido una celebración familiar muy especial para él porque "por primera vez soy padrino" y todo salió a la perfección: "Lo hemos pasado muy bien, hemos intentado disfrutar, cantar, bailar y reír, que es lo importante, y lo que nos gusta, claro". "Todo muy bien y mi hermana muy feliz. Ha venido mucha gente, y bueno, la verdad que atender a la gente y estar bien con todo el mundo y pasar un rato en armonía. Y fue una noche, la verdad, que muy bonita, muy bonita" ha añadido.

Una llamativa ausencia en el bautizo, la de su prima Anabel Pantoja, que Manuel ha justificado por su reciente maternidad, ya que su hija Alma nació en Canarias el pasado 23 de noviembre. "Ha tenido su bebé muy reciente. Ellos saben que es su casa y el que quisiera venir puede venir y saben que es su casa, como siempre" ha zanjado, dejando claro que su relación con la influencer sigue siendo tan buena como siempre a pesar de los recientes ataques de su madre, Raquel Bollo, a Isa Pantoja.

Algo que se especula que la diseñadora habría hecho -arremeter duramente contra la hija de Isabel Pantoja- para intentar acercarse nuevamente a la tonadillera y recuperar su vieja amistad. Algo que el artista ha negado si mucho convencimiento y si disimular que es un tema que le da mucha "pereza". "No, no creo, no creo" ha asegurado.

A Isa Pantoja, un mensaje tras desearle lo mejor en su última aparición aunque como ha confesado no quiere tener relación ni con él ni con su hermana Alma. "Me estoy enterando por ti ahora mismo. No había visto eso que me estás comentando, pero le echaré un vistazo y bueno, lo agradezco. Yo ya he dicho que no tengo más nada que hablar de ese tema, no lo he hecho, aparte no tengo más nada que hablar. Ella ha contado su historia, su verdad, y yo pues no tengo nada que añadir sobre eso" ha sentenciado, confesando que le gustaría que la peruana hiciese las paces co su madre: "Mira, a mí me podrán decir que ahora intento quedar bien, pero yo siempre he intentado que todo el mundo esté bien, yo la familia la considero familia, y lo veo de una forma tradicional, como casi todas las familias lo suelen ver, y a mí que haya problemas familiares no me alegra, la verdad, ¿vale?".