EE. UU. sanciona al expresidente de Haití por tráfico de drogas

Martelly, MichelMoise, Jovenel (1968- )Lamothe, Laurent SalvadorHaitiPort-au-Prince (Haiti)Embargoes and SanctionsUnited Nations

Michel Martelly, quien fue presidente de Haití de 2011 a 2016, "abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas, incluida la cocaína, con destino a Estados Unidos", dijo el Departamento del Tesoro.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Estados Unidos impuso sanciones contra el expresidente de Haití Michel Martelly por narcotráfico y lavado de dinero, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que fue publicado el martes. En el documento se acusa al exmandatario de contribuir a la desestabilización y los disturbios que afectan a la nación caribeña.

Martelly, quien fue presidente de Haití de 2011 a 2016, "abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas, incluida la cocaína, con destino a Estados Unidos", dijo el Departamento del Tesoro. También "patrocinó múltiples bandas en Haití", añadía el comunicado. Las sanciones prohíben a las instituciones financieras estadounidenses conceder préstamos o créditos a Martelly.

"La acción de hoy contra Martelly subraya el papel significativo y desestabilizador que él y otras élites políticas corruptas han desempeñado en la perpetuación de la crisis actual en Haití", dijo en el comunicado Bradley T. Smith, subsecretario en funciones para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

El gobierno de Martelly, un músico popular de 63 años conocido como "Sweet Micky", fue acusado de corrupción desenfrenada, incluida la apropiación indebida de ayuda enviada por Venezuela y valorada en unos 2000 millones de dólares, aunque nunca enfrentó ningún cargo en Haití.

En 2022 fue sancionado por el gobierno canadiense, que también lo acusó de beneficiarse de las bandas armadas.

En septiembre de 2023, un informe de sanciones de Naciones Unidas señaló a Martelly por corrupción política y vínculos con bandas. El informe afirmaba que, durante su presidencia, "utilizó a las bandas para extender su influencia en los barrios con el fin de hacer avanzar su agenda política, contribuyendo así a un legado de inseguridad cuyos efectos aún se experimentan".

Haití ha estado luchando contra la violencia de las bandas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, lo que originó un vacío político. Este año, una ofensiva coordinada de bandas armadas en la capital, Puerto Príncipe, provocó el colapso del gobierno y el nombramiento de un consejo de transición en abril y de un primer ministro interino en mayo.

Unos 400 policías kenianos se han desplegado en Haití este verano, después de que Naciones Unidas autorizara una misión multinacional de apoyo a la seguridad, financiada en gran parte por Estados Unidos, para ayudar a la escasa dotación de la policía local a restablecer el orden público y la seguridad.

Las bandas siguen controlando amplios sectores de la capital que se asemejan a una zona de guerra, donde los civiles son víctimas de asesinatos, violaciones y secuestros para pedir rescate. Según la ONU, solo en julio se produjeron 547 asesinatos y heridos en actos de violencia relacionados con las bandas, lo que representa un aumento del 35 por ciento desde la llegada de la fuerza dirigida por Kenia.

También se ha producido un aumento de la violencia sexual y de género, así como el creciente uso de niños por parte de las bandas para ejecutar actividades delictivas, según Cluster Protection Haiti, un esfuerzo conjunto de Haití y la ONU para enfrentar las amenazas contra la población civil.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a líderes de bandas y políticos, incluido un ex primer ministro, pero Martelly, el expresidente que eligió a Moïse como su sucesor y ejerció una influencia sustancial sobre su gobierno, es el funcionario haitiano de más alto perfil que aparece públicamente en una lista de sanciones.

El ex primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, fue sancionado por Estados Unidos en junio de 2023 por la presunta malversación de 60 millones de dólares de fondos públicos haitianos. Lamothe había estado viviendo en Miami, pero no es residente del país. Salió de Estados Unidos en algún momento y no se le ha permitido regresar desde que se anunciaron las sanciones.

No queda claro si las sanciones afectarían a Martelly, que es residente en Estados Unidos y vive en Miami, según su abogado en Florida, Richard Dansoh, quien dijo que la noticia del martes lo tomó por sorpresa.

"Esto surgió de la nada", dijo Dansoh y añadió que Martelly había contratado recientemente a un abogado especializado en sanciones para que lo ayudara por su posibles riesgos legales en Estados Unidos. Dansoh también dijo que aún no había hablado con su cliente sino con la esposa de Martelly, Sophia Martelly, quien estaba en estado de shock. "Se pregunta cuáles serán los próximos pasos", dijo.