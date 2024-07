Netanyahu luce como un hombre pequeño en un momento clave

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (AP Foto/Ohad Zwigenberg, Pool, archivo)

Cuando pienso en el discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el miércoles ante una reunión conjunta del Congreso, lo primero que me viene a la mente es la famosa máxima: “Hay décadas en las que no pasa nada; y hay semanas en las que pasan décadas”. Esta es una de esas semanas para Israel, Estados Unidos y Medio Oriente. Se prevé que transcurra una década, o no.

Por pura casualidad, esta semana se han cruzado una serie de profundos puntos de inflexión entre guerra o paz que Tolstoi no podría haber superado. A raíz de la decisión del presidente Joe Biden el domingo de anteponer a su país a sus intereses personales y ceder el poder, Netanyahu, que constantemente ha antepuesto sus intereses personales a los de su país para mantenerse en el poder, llega a Washington. Y se enfrenta a dos decisiones entrelazadas que podrían proporcionar a Biden un enorme legado en política exterior y, al mismo tiempo, transformar (o no) el propio legado de Netanyahu.

Es como si los escritores de “The West Wing” de NBC decidieran colaborar en un guión con los escritores de “Fauda” de Netflix, y ahora estuvieran debatiendo si hacer una serie sobre un nuevo amanecer o una nueva tragedia para Estados Unidos, Israel y el mundo árabe.

Gracias a los viajes frecuentes desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de Biden, el Secretario de Estado Antony Blinken, el Director de la CIA Bill Burns y el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, Netanyahu tiene dos grandes decisiones sobre su escritorio que podrían hacer una pausa los combates en la Franja de Gaza —y el Líbano— y sentar las bases para una nueva alianza entre Estados Unidos, árabe e israelí contra Irán.

Estamos hablando de la oportunidad más importante para remodelar Oriente Medio desde los acuerdos de Camp David.

La primera decisión, sin embargo, requiere que Netanyahu llegue a un acuerdo –ya mismo– sobre un acuerdo de alto el fuego por etapas alcanzado tentativamente por negociadores de Estados Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Hamás que desencadenaría, en la Fase 1, una pausa de seis semanas en los combates en Gaza y el regreso de 33 rehenes israelíes (algunos muertos, otros vivos), incluidas 11 mujeres, a cambio de varios cientos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

En junio, Netanyahu manifestó su apoyo a los parámetros básicos de este acuerdo, pero desde entonces ha estado jugueteando con ciertos aspectos del mismo (subiendo y bajando su importancia para la seguridad ante un público israelí que no siempre conoce los detalles) para ganar tiempo antes de despedirse y posiblemente distanciarse de los extremistas de extrema derecha en su gabinete, a quienes ha prometido una “victoria total” sobre Hamás en Gaza.

El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Netanyahu se ha centrado en tres cuestiones de seguridad. Uno es el movimiento de civiles de Gaza desde el sur de Gaza, donde se han refugiado, hacia el norte de la ciudad de Gaza, donde muchos tenían sus hogares. Netanyahu había estado buscando algún tipo de sistema de inspección para impedir que los miembros armados de Hamás regresaran al norte, pero con decenas de miles de personas que se desplazarán, el ejército israelí sabe que será imposible impedir que unos cientos de combatientes de Hamás regresen. (muchos ya están allí) y cree que podrá ocuparse de ellos más adelante.

La segunda cuestión es el control de la frontera entre Gaza y Egipto, donde Hamás construyó túneles y rutas de contrabando de donde sacó muchas armas. El ejército israelí, según una fuente, cree que ha identificado o destruido la mayoría de los túneles y que Israel y Egipto pueden garantizar que nadie pase por encima del suelo por ahora, y pueden construir una barrera más permanente con el tiempo. El último tema es el cruce de Rafah, de Egipto a Gaza, que Israel dice que Hamás nunca más debe controlar y donde insiste en cierta supervisión de inspección, en asociación con palestinos que no pertenecen a Hamás y algún partido internacional.

Como me explicaron funcionarios de seguridad israelíes y estadounidenses, ninguna de estas cuestiones debería ser un factor decisivo para romper el acuerdo (a menos que Netanyahu quiera inflamar a uno de ellos para salirse del acuerdo), aunque, según se informa, todos los principales funcionarios militares y de inteligencia de Israel ahora lo apoyan.

El momento del dinero: El lunes, Haaretz citó al coronel retirado Lior Lotan, experto en rehenes y asesor cercano del ministro de Defensa, Yoav Gallant (que es el único adulto serio en el gabinete de Netanyahu), diciendo al Canal 12 de noticias de Israel el viernes: “Ahora es el momento del dinero. Hay una oportunidad única en las negociaciones, pero esas oportunidades pasan si no se aprovechan. Los términos del acuerdo incluyen riesgos que el establishment de defensa puede tolerar. Todos los jefes de los servicios de seguridad lo dicen. Sería un error contrarrestarlos con una hipótesis, como si fuera posible obtener más mediante una mayor presión militar”.

Al mismo tiempo, el jefe del Mossad de Israel, David Barnea, el principal negociador de rehenes del país, supuestamente dijo a Netanyahu y su gabinete de extrema derecha “que a las mujeres rehenes no les queda tiempo para esperar un nuevo marco de acuerdo sobre rehenes”.

Hamás, cualesquiera que sean sus persistentes reservas, también parece querer un acuerdo ahora. Se ha vuelto cada vez más impopular en Gaza (el aspecto menos reportado de este conflicto) por haber iniciado una guerra sin ningún plan para el día siguiente y sin protección para los civiles palestinos. No me queda claro quién intentará matar primero al líder de Hamás, Yahya Sinwar, si sale de su escondite y cuándo: el ejército israelí o los civiles de Gaza.

Otro gran beneficio de un alto el fuego entre Hamás e Israel es que probablemente allanaría el camino para un alto el fuego entre Hezbolá e Israel, de modo que decenas de miles de civiles en ambos lados de la frontera entre Líbano e Israel pudieran regresar a sus hogares. Dado el creciente uso de cohetes de precisión tanto por parte de Israel como de Hezbolá, los funcionarios de defensa estadounidenses creen ahora que el mayor peligro para Oriente Medio es una guerra cada vez más amplia entre Israel y Hezbolá.

Y ahora, la segunda gran decisión de Netanyahu. En paralelo, el equipo de Biden ha elaborado prácticamente todos los detalles de una alianza de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudita que también incluiría la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, siempre que Netanyahu aceptara embarcarse en negociaciones para una solución de dos Estados. Los saudíes no están pidiendo un plazo estricto para un Estado palestino. Pero exigen que Israel acepte iniciar negociaciones creíbles y de buena fe con el objetivo explícito de una solución de dos Estados, con garantías mutuas de seguridad.

Una negociación de este tipo, junto con un alto el fuego en los frentes de Gaza y Líbano, sería un golpe diplomático. Aislaría a Irán y Hamás. Normalizaría las relaciones entre el Estado judío y el lugar de nacimiento del Islam. Le daría a Israel la cobertura para conseguir apoyo palestino y árabe para las tropas de mantenimiento de la paz en Gaza. Y le daría a Israel el cemento para una alianza de defensa regional más formal con socios árabes contra Irán.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Joshua Roberts

Por último, y lo más importante, podría crear un camino a largo plazo para un Estado palestino una vez que terminen los combates en Gaza y todos los bandos comprendan lo que creo que es la lección más importante de esta guerra: ninguna de las partes puede permitirse otra uno, no cuando todos obtienen armas de precisión.

Como me dijo David Makovsky, director del Proyecto sobre Relaciones Árabe-Israelíes del Instituto Washington: “Con dos decisiones: sí a un acuerdo de rehenes a cambio de un alto el fuego ahora y sí a los términos saudíes de normalización que pondrían fin a la guerra sunita. La guerra de los estados árabes con Israel y la consolidación de una alianza regional para aislar a Irán: Netanyahu generaría una victoria para Israel y para su socio, el presidente Biden.

“Los Acuerdos de Abraham serían sucedidos por los ‘Acuerdos de José’. Dos legados para dos líderes: Biden y Bibi. Sería una ironía amarga y trágica si Netanyahu, cuya autoimagen es la de un pensador estratégico, se perdiera este momento debido a la política interna israelí y al miedo a sus socios de coalición de extrema derecha”.

De hecho, muy pronto descubriremos si Netanyahu puede estar a la altura de su gran autoimagen churchilliana o es, como observó una vez el escritor Leon Wieseltier, simplemente “un hombre pequeño en un gran momento”.

Hasta ahora, Netanyahu se ha aferrado al poder para evitar ser encarcelado en caso de ser declarado culpable en cualquiera de sus juicios en curso (por abuso de confianza, aceptar sobornos y fraude). Como tal, no ha estado dispuesto a hacer nada atrevido en materia de paz con los palestinos sin el permiso de los locos miembros de extrema derecha de su gabinete, que exigen la “victoria total” sobre Hamás que el propio Netanyahu prometió. Pero con la Knesset israelí a punto de suspender sus sesiones del 28 de julio al 27 de octubre, Netanyahu podría aceptar los acuerdos con Gaza y Arabia Saudita sin temor a que su gobierno sea derrocado, porque eso es prácticamente imposible de hacer cuando la Knesset está fuera de sesión.

Entonces, el mundo espera, los rehenes esperan, Biden espera, los palestinos esperan, los sauditas esperan, los israelíes esperan. ¿Bibi, una vez más, será sólo un hombre pequeño en un gran momento o sorprenderá a todos y será un gran hombre en un gran momento?

© The New York Times 2024