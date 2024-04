Otra encuesta muestra a Biden detrás de Trump en estados clave

Presidential Election of 2024Polls and Public OpinionUnited States Politics and GovernmentBiden, Joseph R JrTrump, Donald JWall Street Journal

Los resultados de la encuesta de The Wall Street Journal en siete de los estados indecisos hacen eco de otros sondeos recientes.

El expresidente Donald Trump sigue adelante del presidente Joe Biden en los estados disputados con más probabilidades de decidir la presidencia, según encuestas de The Wall Street Journal en siete estados clave.

Trump mantenía una estrecha ventaja en seis de ellos: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania. Biden lideraba en Wisconsin.

Los resultados hacen eco de otras encuestas recientes, incluida una serie de sondeos de The New York Times/Siena College en seis estados disputados (conocidos como swing o battleground en inglés) el pasado mes de octubre. En los últimos cinco meses, Trump ha liderado casi todas las encuestas en Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada y Carolina del Norte, estados que le darían más de los 270 votos electorales necesarios para ganar.

Sin embargo, aunque los resultados no sean tan diferentes, han frenado las esperanzas demócratas de que Biden ganara terreno en las encuestas tras su enérgico discurso sobre el estado de la Unión y el final de la temporada de primarias.

Esas esperanzas no carecían de fundamento. En teoría, muchas de las condiciones para una remontada de Biden deberían estar en su lugar. La confianza del consumidor está aumentando. Una revancha Biden-Trump es ahora una realidad inevitable. La preocupación por la edad del presidente pareció remitir con el estado de la Unión y el inicio de la campaña para las elecciones generales.

A pesar de las decenas de millones de dólares en publicidad anticipada de los demócratas y un vigoroso programa de campaña de Biden en los estados clave, las encuestas de The Wall Street Journal seguían revelando que los votantes tenían una impresión profundamente negativa de su rendimiento en el cargo, su resistencia mental y física y su gestión económica. Trump tenía ventaja sobre Biden en casi todos los temas, y normalmente por mucho.

El aborto y la democracia fueron las únicas excepciones.

Nate Cohn es el analista político jefe del Times. Cubre elecciones, opinión pública, demografía y encuestas. Más de Nate Cohn