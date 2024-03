La condena de Sam Bankman-Fried y otros casos de estafas de cuello blanco

Virtual CurrencyPonzi and Pyramid SchemesSecurities and Commodities ViolationsPrisons and PrisonersTests (Medical)Money LaunderingFrauds and SwindlingStart-upsEnron CorpHK FTX Trading Ltd (Futures Exchange)Theranos IncBankman-Fried, SamHolmes, Elizabeth (1984- )Milken, Michael RMadoff, Bernard LSkilling, Jeffrey KSentences (Criminal)Computers and the Internet

Así es como la sentencia de 25 años al exmagnate de las criptomonedas se compara con los procesos de Michael Milken, Bernie Madoff y otros casos populares.

Dos años de prisión por infracciones fiscales y de valores. Once años por engañar a los inversores. Una condena de 150 años por el mayor esquema Ponzi de la historia.

Los estafadores de cuello blanco más conocidos del país, como Bernie Madoff y Elizabeth Holmes, han recibido penas muy diversas por sus delitos, desde penas de prisión relativamente cortas hasta cadena perpetua.

El jueves, Sam Bankman-Fried, el otrora magnate de la criptomoneda, se unió a sus filas, recibiendo una condena de 25 años por fraude, conspiración y blanqueo de dinero.

Bankman-Fried fue declarado culpable de robar 8000 millones de dólares a clientes de su bolsa internacional de criptomonedas, FTX, cargos que conllevan una pena máxima de 110 años. En los documentos legales, los fiscales citaron 13 ejemplos de procesos de cuello blanco que implicaron una pérdida de más de 100 millones de dólares. En todos esos casos, salvo en dos, el acusado fue condenado a 40 años o más.

La condena de Bankman-Fried se compara con las penas impuestas a otros delincuentes de cuello blanco de alto perfil.

Michael Milken

Milken, conocido en su día como el "rey de los bonos basura" de Wall Street, fue condenado a 10 años en 1990 por fraude de valores, fraude fiscal y otros delitos. Al final solo cumplió dos años, una recompensa por su cooperación con las autoridades. Tras su puesta en libertad, Milken inició una carrera filantrópica, recaudando fondos para la investigación del cáncer y otras causas.

"La sentencia de dos años de Milken le dio una segunda oportunidad", escribieron los abogados de Bankman-Fried en una reciente presentación judicial. "Si se le diera la misma oportunidad, Sam dedicaría su vida posterior a la cárcel a obras de caridad, buscando las mejores formas de ayudar a los demás".

Jeffrey Skilling

Skilling, exdirector ejecutivo de Enron, fue condenado inicialmente a 24 años de prisión en 2006 por su papel en la quiebra del gigante energético, pero la pena se redujo tras una apelación. Finalmente, pasó 12 años en prisión.

Bernard Madoff

Madoff, financista de Wall Street, orquestó lo que se considera el mayor esquema Ponzi de la historia y fue condenado a 150 años de prisión en 2009. Tenía más de 70 años en el momento de la sentencia y murió en prisión 12 años después.

En una presentación judicial, los abogados de Bankman-Fried trataron de diferenciar el caso FTX del fraude de Madoff.

Los clientes de Madoff eran "una estrecha red de familias y fondos de pensiones que creían que estaban invirtiendo en un vehículo conservador", escribieron los abogados. "El inversor/operador en criptomonedas tiene un perfil de riesgo muy diferente".

Elizabeth Holmes

Holmes, fundadora de la empresa emergente de análisis de sangre Theranos, fue condenada en 2022 a algo más de 11 años de prisión por engañar a los inversores en su empresa. Holmes ingresó en prisión en mayo, pocos meses después de cumplir 39 años.

En presentación de sentencia, los abogados de Bankman-Fried señalaron "paralelismos" entre él y Holmes, incluyendo su relativa juventud. Pero Holmes "es en realidad mucho más culpable", escribieron los abogados. "Puso a los pacientes en peligro".

David Yaffe-Bellany escribe sobre el sector de las criptomonedas desde San Francisco. Puedes escribirle a davidyb@nytimes.com. Más de David Yaffe-Bellany