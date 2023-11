Lo que palestinos e israelíes temen que el mundo no entienda

Foto de archivo de un ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Gaza. EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Antes de que pueda haber una coexistencia estable de pueblos en Israel y los territorios palestinos, tendrá que haber una coexistencia estable de narrativas. Ezra Klein, columnista del New York Times y presentador del podcast “The Ezra Klein Show”, habló con dos expertos para entender cómo se ve este momento a través de los ojos israelíes y palestinos.

Estas complejas y desafiantes entrevistas han sido extractadas y editadas para mayor extensión y claridad. Las conversaciones completas pueden escucharse en “The Ezra Klein Show”.

En primer lugar, Klein habló con Amjad Iraqi, redactor jefe de la revista +972 y analista del think tank Al-Shabaka, centrado en la política palestina, sobre lo que Hamas pensaba que podía conseguir con su ataque y sobre si la seguridad israelí y la libertad palestina pueden coexistir.

-Klein: En 2006 se celebran elecciones en Gaza. Hamas gana las elecciones. ¿Qué es Hamas en ese momento?

-Iraqi: Hamas se definió realmente en los años 90 con esta lucha militar, especialmente con los atentados suicidas, que se hicieron notorios. Pero luego, en las elecciones de 2005 y 2006, se convirtió en una prueba: Vale, ¿y si nos centramos en la lucha política más que en la armada y tratamos de situarnos realmente en el centro del movimiento nacional palestino? No limitarnos a que (el partido político) Al Fatah domine, sino ser capaces de reflejar realmente estas otras ideas políticas.

Pero la respuesta ha sido simplemente el bloqueo total por parte de Al Fatah, en su momento, por parte de los actores internacionales.

Y eso es, para ellos, una indicación de que no pueden abandonar la lucha armada. Y ésa es una de las cosas que también le ha ayudado a mantener un cierto estatus en la sociedad palestina, donde incluso los que no están de acuerdo con Hamas ideológicamente sienten que Hamas sigue siendo uno de los únicos movimientos que siguen suponiendo un coste para la ocupación israelí de una forma en que Fatah ya no lo es.

Miembros de Hamas (Reuters/archivo)

-Klein: Los israelíes ven a Hamas como una organización que constituye una amenaza existencial para la seguridad de Israel. Por tanto, es necesario tratar a Gaza como una especie de espacio hostil. ¿Cuál es la narrativa palestina dominante aquí?

-Iraqi: Es decir, para los israelíes es una narrativa conveniente centrarla en Hamas y en el terrorismo. Para ponerlo en contexto: Tenemos, digamos, tres modelos de hacer política. Tenemos a Hamas, que se aferra a la lucha armada, a la violencia armada.

Tenemos a Al Fatah, que bajo el reinado de Mahmoud Abbas (líder de la Autoridad Palestina) se ha centrado en dirigir la lucha política a través de la diplomacia, acudiendo a la ONU, acudiendo al Tribunal Penal Internacional, todo ello sin dejar de cumplir las disposiciones de los Acuerdos de Oslo, como la coordinación en materia de seguridad con el ejército israelí. Pero lo que están descubriendo es que incluso eso se está definiendo ahora como terrorismo diplomático y se sigue teniendo la misma ocupación. Se trata incluso de una ocupación enquistada.

Luego tenemos, digamos, un tercer modelo de política palestina de boicot, desinversión y sanciones. Utilizando literalmente los métodos no violentos que a todos nos enseñaron que son el mejor camino a seguir, son muy morales y justos.

Lo que los palestinos están descubriendo es que cuando se practica eso, también se te demoniza, no sólo por parte de Israel, sino en muchos países occidentales que están criminalizando los boicots. Entonces, ¿qué opciones nos quedan?

-Klein: Hamas ha provocado una represalia israelí abrumadora, y previsible, contra los gazatíes. ¿Qué tendencias observa en la forma en que los palestinos de Gaza o Cisjordania ven ahora el ataque de Hamas?

-Iraqi: Los palestinos, en cierto modo, ni siquiera tienen tiempo para reflexionar sobre ello, especialmente en Gaza. Están centrados en sobrevivir. Ni siquiera tuvieron tiempo de procesar lo ocurrido el 7 de octubre antes de que empezaran a caer las bombas. Y en Cisjordania se asiste a una escalada masiva de la violencia militar de los colonos.

Incluso aquellos a quienes las masacres les parecieron moralmente aborrecibles, entienden que Hamas siga manteniendo la lucha militar. Y que aunque no estén de acuerdo con ello, entienden el contexto que hay detrás. Tienen que entender por qué se utiliza la violencia política, incluso la violencia asesina, en esos contextos.

Sé que es un tema muy delicado, y que mucha gente puede indignarse inmediatamente por ello. Pero no puede ser que el tiempo que hemos pasado intentando comprender la lógica o las ideas que hay detrás de esa violencia política en otros contextos, de alguna manera todo eso se borre cuando se trata de los palestinos.

-Klein: Lo que oigo cuando mantengo esta conversación con amigos o fuentes israelíes es que cuando los pacifistas eran más fuertes, había atentados suicidas en cafés y discotecas. Y no hay seguridad para nosotros en la igualdad. Y la igualdad sólo puede darse en un contexto de seguridad. ¿Qué me diría que les dijera?

-Iraqi: Empieza por ser un poco honestos exactamente sobre cuál es el proyecto político en Israel. Si la lección de la historia judía, del antisemitismo, de un antisemitismo muy violento hasta el Holocausto, si la lección es convertirse en poderosos señores, entonces tenemos que ser un poco francos al respecto.

Para empezar, Israel no es un Estado democrático. Israel no es una luz para las naciones. Creo que los judíos estadounidenses tienen que enfrentarse a esa realidad y dejar de engañarse pensando que Israel es ese modelo democrático de autodeterminación judía. Es un modelo de apartheid.

-Klein: Me parece que debería ser posible que la igualdad traiga seguridad. Eso ha sido cierto en muchos otros lugares. Pero no sé cómo convencer a nadie de ello.

-Iraqi: Puedo dar un ejemplo real para demostrar que hay un modelo diferente que se está practicando mientras hablamos. Y es la experiencia de los ciudadanos palestinos de Israel o ciudadanos árabes de Israel, que constituyen el 20% de la ciudadanía. Yo soy uno de ellos.

Desde el primer día, existe una enorme infraestructura jurídica y política que nos convierte en ciudadanos de segunda clase, por decirlo de una manera amable. Pero esta comunidad sabe hebreo. Los ciudadanos palestinos votan en el mismo parlamento, la Knesset.

Estamos demostrando que hay una vida que puede transcurrir entre el río y el mar, que puede estar dentro de la patria, que no es sólo “Oh, los palestinos van a venir a matarnos”.

Esa experiencia, de nuevo, es casi como un modelo principal de lo que podría ser la lucha palestina y de lo que puede ser una verdadera visión de futuro. Pero también es una prueba de que para la mayoría de los israelíes judíos, no pueden aceptar eso. Ven la idea de la plena igualdad como una amenaza para el Estado judío. Si ni siquiera pueden tolerar la idea de que tenemos que acabar con el “Estado judío” para crear un lugar de igualdad real, entonces son los demás los que tienen que salir a nuestro encuentro. Pero en busca de cualquier tipo de luz optimista, creo que la comunidad es un lugar importante para empezar”.

Yossi Klein Halevi

Después de hablar con Irak, Klein se dirigió a Yossi Klein Halevi, miembro del Instituto Shalom Hartman de Jerusalén y autor de “Cartas a mi vecino palestino”, para conocer la perspectiva israelí. Hablaron de lo que significaba el 7 de octubre para el contrato entre el pueblo israelí y el Estado y de las lecciones y limitaciones de las analogías con el 11 de septiembre.

-Klein: Usted ha dicho que la necesidad más urgente de Israel es “la restauración inmediata de nuestra disuasión destrozada”. Hábleme de ello.

-Halevi: Creo que hay dos aspectos. Hay una disuasión externa hacia los enemigos en nuestras fronteras. Y hay un reaseguro interno para los ciudadanos israelíes de que todavía somos capaces de protegernos. En cierto modo, la disuasión interna es más importante. Si dejamos de creer que este país puede cumplir su papel histórico de ser un refugio seguro para el pueblo judío, muchos israelíes se marcharán.

Y en cuanto a la disuasión externa, creo que nuestros enemigos necesitan saber que no tenemos miedo a morir en la guerra.

Existe la sensación -y se oye de Hamas, se oye de Hezbollah, se oye del régimen iraní- de que “los musulmanes no tememos a la muerte; abrazamos la muerte. No tenemos miedo. Los judíos son cobardes. Se aferran a la vida”.

Y sí, los judíos ciertamente se aferran a la vida. Es uno de los aspectos más hermosos del judaísmo. Pero hay momentos en los que estás dispuesto a sacrificar tu vida. Y este es uno de esos momentos decisivos.

Soldados israelíes avanzan en Gaza (@idfonline)

-Klein: ¿Qué le hace pensar a usted -o a los israelíes- que Hamas o los enemigos de Israel en la región han dejado de creer eso de Israel?

-Halevi: Israel no ha ganado una guerra desde 1973. Israel no estaba preparado para llegar hasta el final. Ahora lo está. Pero nuestro historial de los últimos 50 años no ha sido en absoluto definitivo y, francamente, no es necesariamente impresionante. Ese es un aspecto de esto.

El otro es que cuanto más éxito económico ha tenido Israel, cuanto más nos hemos asemejado a una sociedad occidental consumista, más ha crecido la percepción de que somos blandos. Y muchos israelíes también lo creen así.

-Klein: ¿Qué significa “llegar hasta el final”?

-Halevi: Creo que lo estamos viendo ahora en Gaza. “Llegar hasta el final” significa continuar esta guerra, con todas las terribles consecuencias e incluso poniendo en peligro a un gran número de civiles israelíes. Ahora bien, ¿cómo va a desarrollarse eso realmente? ¿Tendrán los israelíes el estómago para enfrentarse a Hamas por los rehenes? No lo sé. Realmente no lo sé.

-Klein: He tenido dos pensamientos a través de mucho de esto. Una es que la determinación israelí de destruir a Hamas es casi la función básica de un Estado en estos momentos. Pero también me tomo en serio la idea de que Hamas y cosas como Hamas son tanto una idea como una organización y que la rabia que sienten los israelíes cuando matan a sus compatriotas, cuando matan a sus hermanos y hermanas, también la comparten los palestinos cuando matan a sus hermanos y hermanas y a sus padres y madres e hijos y que si mueren 15.000 o 20.000 gazatíes, esa es una rabia que encontrará su respuesta.

-Halevi: La posición aquí es que si los líderes de Hamas permanecen en Gaza y emergen de las ruinas de esta guerra con la V de victoria, entonces el 7 de octubre sigue en pie. Y esta es una guerra contra el 7 de octubre. Y no basta con degradar a Hamas.

Me tomo muy en serio lo que dices. Esto podría envenenar cualquier posibilidad de reconciliación para, Dios sabe, la próxima generación. Esa es una posibilidad. Hay otra opción, y es que después de la Guerra de Yom Kippur en 1973, (el presidente egipcio) Anwar Sadat y (el primer ministro israelí) Menachem Begin hicieron la paz. Y nadie lo vio venir hasta que Sadat se bajó de un avión en el aeropuerto Ben Gurion.

Esto es diferente. Aquella fue una guerra entre ejércitos, y esta guerra es una guerra de un frente interno contra el otro. Es una guerra civil tanto como cualquier otra cosa. Son conflictos mucho más encarnizados. Así que, ¿realmente creo que el escenario Sadat-Begin es lo que va a salir de esto? No lo creo. Pero no estoy seguro. Y creo que mucho depende de lo que ocurra en el mundo árabe y musulmán en general a la mañana siguiente, si hay voluntad de sentarse con Israel y decir: “Vale, esto no puede seguir así”.

Obviamente, eso no puede ocurrir con este gobierno israelí. Pero creo que habrá enormes cambios políticos en Israel cuando esto termine.

-Klein: Una de las cosas que más me ha inquietado es que no tengo mucha fe en el gobierno israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido un desastre. Pero también, las Fuerzas de Defensa de Israel pudieron ver una enorme cantidad de entrenamiento al aire libre y lo que ellos pensaban que eran juegos de guerra y aún así no pudieron ver lo que estaba a punto de suceder.

Y entonces la idea de que tienen el nivel de inteligencia necesario para saber si los miles de objetivos que bombardearon son los objetivos correctos o en qué casas entrar en Gaza - eso ha sido una verdadera pregunta para mí.

-Halevi: En primer lugar, me gustaría discutir con usted sobre un punto. Ha dicho que no tiene mucha fe en Netanyahu. Tengo menos de cero fe en Netanyahu. Creo que es un desastre histórico sin paliativos para Israel, especialmente en el último año.

En lo que respecta al ejército, es difícil saber qué es peor: si tienes la inteligencia y la interpretas fundamentalmente mal o no la tienes. En este caso, el ejército tenía información y la interpretó mal. La malinterpretaron debido a una doctrina que Netanyahu promovió todos estos años y que el ejército adoptó. El ejército no está libre de culpa en este caso. Cuando termine esta guerra, todos ellos tendrán que dimitir, junto con el gobierno. Esta generación de dirigentes, tanto política como militarmente, está acabada.

Pero creo que son capaces de librar esta guerra del mismo modo que el mando de las FDI, en 1973, fue capaz de librar con gran eficacia la Guerra de Yom Kippur, a pesar de que no habían sido capaces de anticiparse a ella.

-Klein: Después del 11 de septiembre, hubo una dinámica muy similar en la conversación aquí, que Estados Unidos ha perdido su disuasión, que necesita mostrar determinación, que la gente está con nosotros o contra nosotros. Yo diría que Estados Unidos sigue deformado por los errores que cometimos el 11-S y la sensación de que tenemos límites que antes no nos tomábamos en serio. ¿Qué extrae de la experiencia del 11-S?

-Halevi: Lo que no ocurrió el 11-S -y sí ocurrió aquí- fue un asesinato masivo íntimo. Los israelíes asesinados fueron torturados, desmembrados, quemados. Fue un encuentro íntimo. Y el horror de eso, especialmente cuando se trata de la psique judía, es simplemente abrumador. Y la otra parte, por supuesto, es que Al Qaeda no estaba en Nueva Jersey. También es la intimidad geográfica del 7 de octubre.

Me tomo en serio el precedente del 11-S y el fracaso estadounidense. Creo que Israel debe escuchar esas advertencias. Pero también quienes nos reprenden deben comprender los límites de la relevancia histórica en este caso. No sé muy bien con qué comparar esto. Un ataque sin precedentes requiere una respuesta sin precedentes.

© The New York Times 2023