Esas tarifas me parecían indignantes a mí, una joven de 23 años que trabajaba como asistente de investigación. Pero no se me ocurría ninguna alternativa viable. Necesitaba el auto porque tenía que conducir a mi empleo en Alexandria, Virginia; era poco práctico usar el transporte público para ir a ver a Will. Y su casa estaba de camino a la mía, así que por eso yo siempre era la que iba y no al revés.