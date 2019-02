Al Real Madrid le quedaban 20 minutos para meter cuatro goles o cortarse las venas. No supo hacer lo uno ni lo otro, como antes no había sabido hacer los goles que debía. Los mereció, sin duda; no los hizo. El Bernabéu se oscurecía: la sombra de Cristiano Ronaldo se volvía más negra, los recuerdos de cuando el Madrid no necesitaba producir mucho para ganar partidos, de cuando el portugués hacía los goles que esta noche hacía el uruguayo.