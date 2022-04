Cómo organizar la dieta de los niños: 7 claves para crear hábitos saludables

Los hábitos saludables no solo incluyen la alimentación, también implican las horas de sueño, la actividad física, el uso y calidad de pantallas, y el aspecto emocional (Getty Images)

Armar la vianda y planificar las comidas de la familia no es sólo un tema de ingenio , cuidar la alimentación de los chicos es fundamental para garantizarles un crecimiento y un desarrollo saludable . El gran desafío de los padres es cómo inculcar nuevos hábitos y lograr que elijan menos comida procesada o con alto nivel de grasas o azúcares.

En el mundo, el exceso de peso afecta al 13,6% de los niños hasta 5 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto significa que, a nivel global, más de 42 millones de menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad, y se prevé que esta cifra aumente a aproximadamente 70 millones para 2025 si se mantienen las tendencias actuales.

En la Argentina, la situación es similar: el 41,1% de los chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso o obesidad, según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) que realizó el Ministerio de Salud en 2019. Por eso, es clave tomarse el tiempo para elegir qué comer.

“Durante los últimos dos años, los hábitos de los niños se vieron afectados primero por la cuarentena, el encierro, el no sociabilizar con amigos y luego siguieron las vacaciones, que obviamente tuvieron un impacto en la alimentación, especialmente en los más pequeños. Para organizar sobre una alimentación más saludable y sustentable es primordial garantizar entornos saludables tanto en casa como en el ámbito escola r”, destacó a Infobae el licenciado en nutrición Alberto Arribas, especialista en nutrición infantil.

Encontrar el momento para cocinar con los niños, es bueno invitarlos a descubrir sabores y texturas (Getty Images)

Proponerles más de una opción saludable al momento de elegir qué comer . La licenciada en nutrición Romina Pereiro explicó en Infobae: “Así los chicos pueden optar entre diferentes alimentos, es importante que sientan el poder de elegir. Esto minimiza el riesgo de rechazo por completo y los ayuda a sentir que ellos tienen el control de lo que comen”.

En ese sentido, Pereiro también recomendó “hacer cambios en formar gradual. Es importante servirles la comida que les gusta y de a poquito ir incorporando nuevos ingredientes, en porciones chicas”.

Qué llevar para comer en la escuela:

- Frutas

- Yogur

- Sándwich de pan integral

- Galletas, porciones de budín o muffins ( preferentemente de elaboración casera, para disminuir el contenido de azúcar y sodio agregado)

- Agua (evitar los jugos envasados que tiene altos niveles de azúcar)

Es clave hacer cambios en formar gradual, es importante darles a los chicos la comida que les gusta y de a poco incorporar nuevos ingredientes, en porciones chicas (Getty)

Ya sea para una colación o para el almuerzo, en la lunchera de los chicos no deberían faltar frutas. Arribas señaló que “para llevar a la escuela se deben elegir especialmente frutas de estación. También es importante la sanitización para evitar químicos y agregados que muchas veces tienen los productos que compramos en la verdulería. Una buena sanitización nos asegura un alimento saludable y seguro”.

También se puede sumar algún yogur, pero siempre se deben leer las etiquetas ya que muchos productos tienen mucho agregado de azúcar similar a los de una bebida azucarada . Por eso se debe evitar los que vienen con cereales azucarados o con jaleas de seudo fruta que hace que dejen de ser saludable.

“Conviene elegir un yogur simple, descremado después de los dos años y agregar alguna fruta fresca para tener alimentos lo menos procesados posible. También podríamos llevar almuerzo o colación algún sándwich de queso, de pan integral, eligiendo aquellos que tengan menos conservantes y aditivos posibles. En cuanto a las galletas recomiendo aquellas que tengan menos azúcar y sal. Lamentablemente hay poca diversidad por eso ideal es estar atentos a las etiquetas”, señaló Arribas.

Proponerles más de una opción saludable al momento de elegir qué comer ayuda a armar un menú nutritivo y variado

Los expertos en nutrición desaconsejan los jugos de fruta envasados que se consiguen hoy en el mercado porque suelen incluir mucha azúcar. “Lo mejor es llevar botellitas recargables de agua potable y segura. Esto trae dos beneficios, la calidad de la bebida para hidratarse y por otro lado, colabora en el cuidado del planeta ya que no vamos a utilizar tantos plásticos y un mundo con menos plástico es un mundo mucho más sustentable”, aconsejó Arribas.

Para el especialista en nutrición infantil, “hay que resignificar los recreos en las escuelas, se transformaron en un espacio para comprar comida o comer y eso nos corre de algo importante es que cada chico pueda escuchar su hambre real y el proceso de hambre y saciedad”.

El recreo tiene que ver con espacio de sociabilización, de juego de encuentro . También de comensalidad con alimentos de buena calidad. No hay que obligar a los niños a comer en el recreo si hacen las cuatro comidas principales desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Si garantizamos un buen desayuno en casa, donde es más fácil la preparación que lo que podemos enviar en una vianda, los chicos no necesitarían comer en la escuela una colación obligada.

Ubicar la frutera cerca y a la vista de los niños sirve para que se familiaricen con los colores y sabores (Getty)

“Muchas veces se llenan de productos de baja calidad nutricional y desplazan un alimento de mejor calidad como puede ser un almuerzo o una merienda hecha en casa”, señaló Arribas. Y amplió: “Que la escuela no sea un lugar para comer sino que es para otras variables importantes como el encuentro y la sociabilización pero que la comida no sea el centro”.

Almuerzos

Como consejo general, tanto para casa como para lo que se lleva a la escuela, Pereiro recomendó “ hacer participar a los niños del proceso de compra y preparación de los alimentos . Los chicos necesitan explorar, jugar, tocar, así es como aprenden sobre el mundo en general, y ese mecanismo también funciona con la alimentación”.

Por eso, aunque a los padres a veces les parezca una pérdida de tiempo, es importante pasear en el supermercado, elegir la fruta en la verdulería y el resto de los ingredientes. Esto va a mejorar la predisposición a nuevos platos con sabores distintos.

Como opciones saludables para la vianda del almuerzo, Pereiro sugirió a Infobae: “Armar sándwiches con rodajitas de pollo, huevo duro, queso, tomate, palta o zanahoria rallada bien finita. El secreto para que sean originales es cortarlos con formitas divertidas”.

Claves para crear hábitos saludables

1 - Frutera cerca y a la vista de los niños: con frutas de estación en la mesada, cerca de lo visual

El 41,1% de los chicos y adolescentes argentinos de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso o obesidad (iStock)

2 - Guardar las galletas procesadas lejos de la vista: no es bueno prohibir, y es lógico comprar alimentos que les gusten a los chicos, pero es aconsejable que no estén a la vista y dárselas en porciones saludables, fraccionadas. Lo ideal es ponerlas en un frasco oscuro que no se vea el interior, así los chicos van a buscar galletitas si tienen realmente el deseo, y no incentivados porque las tienen al alcance de la mano.

3 - Preparar jugos de frutas naturales como limonadas, licuados a base de leche descremada, con yogur sin agregado de azúcar y frutas frescas, podemos utilizar fruta fresca y congelarla para tenerla disponible para hacer estos licuados,

4 - Cocinar con los niños, es bueno invitarlos a descubrir sabores y texturas , exploración, el encuentro con los ingredientes hace que los chicos puedan aceptar mejor ese alimento que observamos que hoy muchos chicos tienen dificultad y selectividad alimentaria para elegir alimentos con una poca variedad en su alimentación y eso conlleva a tener poca diversidad de nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo.

5 - Hay que resignificar la cocina, acercarlos, para poder acercarnos a una alimentación más saludable.

6 - Cuando hablamos de hábitos saludables no debemos olvidar que dentro de estos aparecen otros hábitos como horas de sueño, la actividad física regular, el uso y calidad de pantallas, las emociones, la regulación emocional, el promover vida activa en familia para poder tener infancias más seguras y sustentables.

7 - Una mesa familiar que predominen los alimentos más saludables y variados.

