Elon Musk no sería la persona correcta para dirigir Twitter

Según un cofundador de la aplicación, Elon Musk "no parece" la persona correcta para dirigir la red social.

Biz Stone hizo parte del equipo que fundó Twitter junto a Jack Dorsey, Evan Williams y Noah Glass, y ya alejado de la red social habló sobre la actualidad de la empresa y las complicaciones que ve con la llegada de Elon Musk.

Una de las tareas de Stone fue realizar algunos cambios en la moderación del contenido y la ética en la plataforma en 2017, y desde ese tema lanzó su predicción, asegurando que la aplicación no es un lugar político y hablando sobre el rol del CEO del dueño de Tesla.

“No lo parece en este momento, pero podría estar equivocado”, afirmó a The Guardian sobre sí Musk era el ideal para dirigir la plataforma, dejando claro que estar en esa posición es aceptar decisiones contrarias a las opiniones propias.

“Tienes que estar de acuerdo con las cosas que simplemente no te gustan o con las que no estás de acuerdo con estar allí. De lo contrario, deberías ir a comprar una revista o un periódico o algo que esté bien tener una inclinación específica”, dijo Stone.

Estos comentarios nacen porque el multimillonario ha negado el acceso a periodistas a la aplicación, mientras que ha restablecido las cuentas de personas bloqueadas como la Donald Trump y la de Andrew Tate, quien se ha autoproclamado misógino.

Sobre Musk, también considera que no estuvo bien hecho de nombrar a los empleados en los archivos internos que hablaban de decisiones propias de la compañía, porque “cuando eso sucede, la gente recibe mucho acoso”, como sucedió con el antiguo jefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoel Roth, quien se vio obligado a abandonar su casa cuando el CEO de la empresa publicó tweets en su contra.

El futuro de Twitter

Stone también aprovechó para hablar de la situación de la compañía pensando en los próximos años y destacó que la idea de la red social ya es más fuerte que la propia empresa, por eso aparecen otras plataformas como Mastodon con propuestas similares.

“No sé si Twitter como empresa va a tener éxito para siempre, pero creo que la idea de Twitter seguirá existiendo. Solo importaría que en Twitter la idea continuara. Y eso ha pasado. Eso parece estar sucediendo ya. Mastodon parece estar ganando la versión descentralizada y de código abierto de Twitter. La gente parece estar yendo allí”, dijo el cofundador de la app.

Pero en términos generales, no ve con claridad qué pueda pasar, especialmente tras lo que sucedió en 2022. “No sé el futuro. No sé qué va a pasar y tal vez las cosas serán geniales en un año y tuvo que pasar por esta prueba de fuego. Pero, en este momento no se ve bien, diría yo”, agregó.

Twitter Blue podría subir de precio para no mostrar publicidad

Una de las primeras decisiones que tomó Musk para mejorar las finanzas de la aplicación fue lanzar Twitter Blue, una versión paga de la plataforma que da ciertos beneficios.

Sin embargo, esta y otras acciones que fueron tomadas en la plataforma siguen sin tener el éxito necesario para generar beneficios para la empresa, por lo que el CEO indicó que la próxima actualización del precio de las suscripciones para la versión de pago de la red social incluirían un aumento en su precio y algunos beneficios.

La decisión de incluir esta modificación en la versión de pago de la red social fue anunciada por el empresario por medio de un tweet. “La publicidad es demasiado corta y frecuente en Twitter. Estamos tomando acciones para gestionar eso en las próximas semanas”, explicó. Además, Musk también indicó que las suscripciones presentarían una nueva categoría de mayor precio en la que no se mostrará ningún tipo de publicidad.