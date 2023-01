AuronPlay reveló cuántos usuarios se necesitan para vivir de las transmisiones en Twitch

Streamer español Auronplay indica con cuántos viewers se puede vivir de hacer transmisiones en Twitch. (Captura)

Con la popularidad de las plataformas de transmisiones en vivo como Twitch, YouTube, Trovo, Facebook Gaming, entre muchas otras, la figura de los streamers y creadores de contenido aumenta su relevancia pues la gran cantidad de personas que interactúan con ellos se convierten en ventanas para anunciantes y empresas.

La monetización de aplicaciones como Twitch, que también permite emitir pausas publicitarias, genera una oportunidad para que los creadores de contenido más destacados puedan vivir de esta actividad y dedicarse al 100 % a ella gracias a las donaciones de sus seguidores más fieles. Sin embargo, para que esto sea posible también es necesario que cada streamer tenga una base constante de personas que vean sus transmisiones en vivo.

El streamer español conocido como AuronPlay y uno de los creadores más vistos a nivel mundial dedicó parte del tiempo de una de sus transmisiones para compartir con sus seguidores información relacionada sobre cuántos visitantes en promedio necesita un creador de contenido para poder vivir de las transmisiones en vivo en Twitch.

Auronplay comparte la cantidad de viewers que son necesarios para vivir de hacer transmisiones en vivo en Twitch

Según Auron, los creadores de contenido no necesitan tener miles de visualizaciones en cada transmisión para vivir de esta actividad. “No piensen que para ganar dinero en Twitch se necesitan 80.000 personas por stream. Eso es muy raro, poca gente tiene eso y es la que más gana”. Además señaló que incluso una cantidad mucho menor también genera ganancias considerables. “A partir de 10.000 personas en cada stream es un buen dinero. Estamos hablando de unos cuántos miles y miles de euros”.

En realidad, el español indicó que con solo tener 500 personas viendo cada transmisión sería suficiente para vivir. “Hay gente que en Twitch vive con 500 viewers. No vive de la mejor manera posible, pero les da para vivir justamente. Si les da con 500 imagina con 10.000 u 8.000″, afirmó antes de volver a responder a más preguntas de su audiencia.

Entre los streamers más populares del mundo

AuronPlay es en la actualidad uno de los creadores de contenido de la plataforma con más popularidad en el mundo y solo en el primer mes del 2023 acumuló más de 8 millones de horas de visualización y un pico de usuarios de 195.431 según la plataforma de estadísticas Streamscharts.

Además, la página web de Twitch Tracker, que también recopila datos sobre los canales de los creadores de contenido de la plataforma, indica que en la actualidad Auronplay ha conseguido un total de 33.194 suscriptores de pago que están activos hasta la actualidad.

Auronplay se ubica en el top 3 de streamers de Twitch. (Captura)

Por otro lado, este creador de contenido también llegó a ocupar el cuarto lugar de los streamers más vistos a nivel mundial durante el año 2022 con más de 1.107.000 horas de reproducción acumulada durante el año, solo por debajo de xQc (Canadá), Gaules (Brasil) e Ibai (España).

Streamer puede ganar más de 60.000 dólares al mes

En el final del año 2022 la plataforma de Streams Charts también indicó que el streamer con más ingresos de la plataforma generados por el pago de suscripciones es Illojuan (hasta 60.105 dólares), seguido por Ibai (hasta 57.597 dólares) y Auronplay (hasta 56.693 dólares).

Sin embargo, esta cifra puede tener variaciones considerables pues no se realizan distinciones entre los niveles y precios de cada una: Las que corresponden al nivel 1 valen 4.99 dólares, el nivel 2 cuesta 9.99 dólares y las de nivel 3, 24.99 dólares.

Top 3 de streamers de Twitch con más ingresos por suscriptores al mes. (Captura)

Además, también se consideran otras características dentro de la plataforma, como los precios locales de las suscripciones, que consisten en variar el pago que se realiza según la ubicación geográfica de las personas. Por ejemplo, una sub de España no tiene el mismo precio que otra de Argentina, lo que aumenta el rango de los ingresos de los streamers y es por eso que no se brinda información exacta sobre la producción de cada creador.

