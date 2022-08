Amantes de la astronomía podrán nombrar a los 20 exoplanetas analizados por el James Webb

Ya se le puede poner nombre a los exoplaneta. (foto: NASA)

Durante las últimas tres décadas se han descubierto unos 5.000 exoplanetas. Nombrar todo esto de forma coherente sería difícil, por lo que a menudo se utilizan símbolos que consisten en números y letras. Esto facilita mucho su catalogación, pero recordarlos o hacer referencia a ellos también es un problema.

Por eso, de vez en cuando, la Unión Astronómica Internacional (IAU) da luz verde al bautismo de un exoplaneta o un sistema planetario con un nombre mucho más memorable.

Pero, si bien la IAU es la única autorizada para poner nombre a los exoplanetas, pueden no ser sus miembros los que lo hacen. En los últimos años, se han hecho varios llamados para que la gente pueda tener este cometido. Y, tras el éxito de las dos primeras temporadas, acaba de estrenarse una tercera.

No es necesario ser experto en astrofísica para participar. Cualquier amante de la astronomía puede hacerlo, incluso si no tiene ninguna investigación al respecto. Sin embargo, aunque no sea obligatorio, es una buena idea formar grupos para presentar propuestas.

Estas personas pueden incluir personas con diversos grados de conocimiento, desde profesores universitarios hasta astrónomos aficionados.

No es suficiente presentar los nombres de los exoplanetas, sino también explicar por qué sería un buen nombre. Toda esta información se recopila en un archivo, que se envía a la IAU a través de su página dedicada.

Los posibles nombres se recogerán hasta el 11 de noviembre de 2022, así que todavía hay tiempo.

Qué son los exoplanetas

Todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol. Los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas se llaman exoplanetas. Los exoplanetas son muy difíciles de ver directamente con telescopios. Están ocultos por el resplandor brillante de las estrellas que alrededor de las que orbitan.

Por lo tanto, los astrónomos usan otras formas de detectar y estudiar estos planetas distantes. Buscan exoplanetas y estudian su impacto en las estrellas por las que orbitan.

Representación artística de Kepler-11, una estrella pequeña y fría alrededor de la cual orbitan seis planetas. (foto: NASA/Tim Pyle

¿Y cómo se buscan los exoplanetas? Una forma de buscar exoplanetas es buscar estrellas “tambaleantes”. Una estrella que tiene planetas no orbita perfectamente alrededor de su centro. Desde lejos, esta órbita descentrada hace que la estrella parezca una estrella bamboleante.

Se han descubierto cientos de planetas con este método. Sin embargo, planetas grandes como Júpiter, o incluso más grandes, solo se pueden ver de esta manera. Los más pequeños, como la Tierra, son mucho más difíciles de encontrar porque solo crean pequeñas oscilaciones que son difíciles de detectar.

Ya se pueden bautizar a los exoplanetas del James Webb

Este año es especial porque los 20 sistemas planetarios nombrados fueron de los primeros en ser analizados por el Telescopio Espacial James Webb.

Esta estrella del rock espacial ha mostrado entre sus primeras imágenes un análisis de la atmósfera de un exoplaneta, el WASP-96b. Este es su valor nominal, compuesto por números y letras, pero aún no tiene nombre. Tampoco el resto que analizó el sucesor del Hubble.

WASP-96b. (foto: NASA)

Por eso, se ha decidido abrir una nueva edición que se espera que tenga la misma o incluso más aceptación que las de 2015 y 2019.

Es hora de hacer equipos y decidir qué nombres se consideran tan importantes como para quedar grabados más allá del sistema solar. Todo vale siempre que no sean nombres de personas, pero solo unos pocos pasarán el filtro de la Unión Astronómica Internacional.

