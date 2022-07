Mitos y verdades de la Deep Web

Estas son algunas de las mentiras acerca de la deep web

Mucho se ha especulado sobre lo que se podría encontrar en la Deep web, dando pie a innumerables mitos que terminan por aterrorizar a varios usuarios, que incautamente asumen como verídicos todos estos relatos.

La verdad es que estos espacios del internet no son tan fantásticos ni tan atemorizantes como lo han querido describir en las películas, novelas o historias que se cuelgan en foros y blogs. Se trata, simplemente, de páginas que no han sido detectadas por los buscadores web.

A continuación, algunos mitos y verdades sobre la parte aparentemente oculta del Internet:

Verdades

La Deep web es la parte más grande del internet

Siempre se ha comparado a la Deep web con la parte oculta de un iceberg, pues es desconocida y mucho más grande que lo que se conoce del internet. Según estimaciones, mientras que en el internet al que todos los usuarios pueden acceder existen alrededor de mil millones de sitios y documentos, en la Deep web se albergan 550 mil millones de archivos, por lo que además es muy complejo saber el contenido de cada uno ellos.

El acceso a la Deep web es gratuito

Es totalmente cierto que el 95% del contenido que se halla en la Deep web es de acceso gratuito, por lo que todo tipo de información que se hospeda en estos espacios del internet están disponibles para cualquiera que quiera ingresar. En cuanto al otro 5%, corresponde a sitios por suscripción como periódicos y plataformas de membresía.

Mitos

La Deep web está llena de sitios de delincuentes

Tal vez el mito más grande del internet es el que relata que la Deep web está dirigida por todo tipo de criminales y organizaciones delincuenciales, cuando en realidad este es un sitio en el que la mayoría de las empresas legítimas y oficiales del mundo albergan sus datos e información confidencial.

Este mito tiene su origen en que las personas confunden la Deep web con la Dark web, donde está última es la parte más profunda del internet. Aunque no es muy seguro navegar por ella, ya que sí es posible encontrar algunos contenidos ilegales, tampoco es un lugar tomado por el crimen.

Se necesitan de programas especiales para ingresar a la Deep web

Es pertinente resaltar una vez más que el contenido que se aloja en la Deep web son las típicas páginas común y corrientes, solo que no han sido indexadas, por lo que se puede acceder a todos estos sitios por medio los típicos buscadores como Google, Edge o Bing.

Tal vez acceder a la Dark web sea un poco más complejo ya que se necesita de un buscador específico, pero tampoco es una misión imposible como lo pintan en las películas, incluso visitar los sitios de esta última tampoco es ilegal.

Dark web y Deep web es lo mismo

Este es posiblemente el mito más necesario de aclarar, ya que estos dos términos no significan lo mismo, ni mucho menos son sinónimos. Para empezar ninguno de estos dos sitios fueron pensados y creados desde la ilegalidad, por el contrario a la Dark web se le ha buscado dar la funcionalidad de proteger la privacidad de los usuarios, mientras que la Deep web no son más que sitios que no aparecen fácilmente en los resultados de búsqueda porque no han sido indexados.

Las historias de actividades ilegales en estos sitios del internet no son más que mitos, porque al final todos los delitos que se cometen en internet o con ayuda de este ocurren en la surface web, es decir, en el mismo lugar que se halla YouTube, Instagram, Facebook, las tiendas virtuales, Wikipedia y todos los lugares a los que cualquiera con un dispositivo podría acceder.

