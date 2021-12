Elon Musk contó cuál es su secreto para salvar a la humanidad

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Aly Song

El CEO de Tesla y SpaceX es padre de seis y ha afirmado que para salvar a la civilización es necesario tener más bebés. El multimillonario afirmo que “ No hay suficiente gente. No puedo enfatizar esto lo suficiente; no hay suficiente gente “.

“Estoy salvando a la humanidad teniendo más bebés” fueron otras de las palabras más polémicas pronunciadas por este empresario sudafricano.

Esta declaración se produjo luego de que Tesla anunciara que está empezando la construcción de un robot humanoide, frente a esto, Musk afirmó que el Tesla Bot podría ayudar a resolver algunos de los problemas que existen en el mundo laboral, pues este robot se convertiría en un “sustituto generalizado del trabajo humano a lo largo del tiempo”.

En medio de una entrevista para el Consejo de directivos anual de The Wall Street Journal, Musk anunció que “uno de los mayores riesgos para la civilización es la baja tasa de natalidad y la rápida disminución de la tasa de natalidad”.

El empresario de 50 años reveló este robot en el ‘día de la IA’ celebrado en agosto en Tesla, en la cual se presentaron los grandes avances de la empresa en cuanto a vehículos autónomos; sin embargo, lo curioso es que cerca del final de evento una persona con un traje blanco y un casco negro se acerco imitando pasos robóticos para después realizar un baile, luego de esta presentación, Musk anunció que aunque este no era robot verdadero sí era cierto que trabajarían en uno.

El objetivo de Tesla con este robot es que las máquinas se puedan encargar de tareas que los humanos simplemente no quieren realizar, tal como realizar las compras, explicó el multimillonario.

Musk explicó que el Tesla Bot “Está destinado a ser amigable, por supuesto, y navegar por un mundo construido para humanos. Lo estamos configurando de tal manera que, a nivel mecánico y físico, puedes huir de él y probablemente dominarlo“. Esta frase buscó generar risa en el público y disipar el miedo infundido por la ciencia ficción de que los robots puedan dominar a la especie humana algún día.

El robot de Tesla alcanzará una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora y tendrá la capacidad de cargar objetos de hasta 45 libras, este humanoide contará también con un chip propio de la compañía, que también impulsa a Dojo, una computadora de entrenamiento de redes neuronales que ‘actualizará’ el software de inteligencia artificial de la compañía, el cual se enviará a los vehículos Tesla mediante actualizaciones inalámbricas.

Musk anunció que un verdadero prototipo de este robot se vería probablemente el otro año, mientras tanto la compañía de vehículos eléctricos seguirá trabajando en su foco.

Elon Musk anunció que su Cybertruck contará con cuatro motores

Si no se presenta ningún contratiempo, el ‘Cybertruck’ de Tesla debería empezar su producción en 2022, para ello, el camión eléctrico que presentó el propio Elon Musk en 2019 contará con una versión inicial de cuatro motores, pues el propio CEO anunció a través de Twitter que este modelo ofrecera “control de respuesta independiente y ultrarrápida en cada rueda”

Además, Musk anunció que este vehículo contará con dirección en las ruedas delanteras y traseras, lo que permitirá que este camión pueda conducir en diagonal “como un cangrejo”, aunque no es el primer vehículo que tiene esta funcionalidad, pues el vehículo eléctrico de Hummer también puede andar de este modo.

El anuncio de Tesla se da un par de meses después de que la compañía decidiera retirar todas las especificaciones y precios de su página web oficial, los futuros o posible compradores podrán configurar su pedido a través de un depósito de 100 dólares, los cuales podrán ser reembolsables, cabe destacar que la configuración como tal del pedido se realizará en fechas cercanas al comienzo de la producción de este vehículo eléctrico, cuya fecha exacta de inicio se desconoce, solo se sabe que está programada para 2022.

SEGUIR LEYENDO: