Apple lanzó un portal para ayudar a los padres a configurar los dispositivos de los menores

El portal se llama Apple for Kids y guía a los adultos en el uso de herramientas de control parental

Apple lanzó el nuevo portal Apple for kids (Apple para niños) en su página web, una sección dirigida especialmente a padres, madres y tutores que tiene como finalidad ayudarlos a configurar los dispositivos tecnológicos y cuentas utilizadas por menores de edad, así como que conozcan las principales funciones de control parental disponibles.

El portal para niños de Apple ayuda en primer lugar a que los padres y las madres establezcan una configuración familiar de cuentas, en la que el ID de los niños puede vincularse al de sus adultos a su cargo, como informa Apple en su página de soporte.

Mediante la configuración de dispositivos de la manzana mordida (iPhone, iPad, iPod y Apple Watch) con la función Family sharing, los adultos pueden, después de establecer contraseñas, acceder a las aplicaciones y el contenido comprado por sus hijos.

Asimismo, la página sirve como centro para la resolución de problemas frecuentes relacionados con los niños, como la gestión del grupo familiar digital o qué hacer si el menor olvida su contraseña o si realiza compras por accidente.

Los adultos también pueden configurar la edad de nacimiento de sus hijos en sus dispositivos. “Los usuarios mayores de 13 años pueden actualizar sus propias fechas de nacimiento en la aplicación Configuración”, se menciona en el sitio.

La compañía ofrece también una serie de servicios para controlar la actividad de los hijos que se recuerdan en el portal Apple for kids, como es el caso de la función Ask to buy (Preguntar para comprar), que implica que los mayores a cargo tienen que dar su permiso antes de aprobarse una compra por parte los menores.

La función Find My, por su parte, es otra característica general con la que se pueden encontrar dispositivos extraviados y que puede utilizarse por parte de los adultos con los aparatos de sus hijos, mientras que el servicio Apple Cash puede usarse para mandar dinero en Apple Pay a menores.

El portal recuerda a los padres y madres también la posibilidad de establecer límites a sus hijos, como para la compra de contenidos dentro de apps, el control de tiempo de pantalla o la restricción del tipo de aplicaciones a las que se permite acceder a los niños.

Exportar imágenes y videos desde iCloud a Google Fotos

Apple lanzó un servicio que automatiza el proceso de transferencia de fotos y videos almacenados en iCloud a Google Fotos. La herramienta tarda entre 3 y 7 días en completarse. Estará disponible para usuarios de cuentas Apple ID de Australia, Canadá, la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Así, esta función evita la descarga manual de las fotos y videos de iCloud para su migración a otro servicio. Para hacerlo, el usuario tiene que activarlo en su cuenta Apple ID en el apartado de Datos y Privacidad.

(Con información de Portaltic)

