Regiones del Perú anuncian nuevas protestas y movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte

La trágica jornada de protestas del lunes 9 de enero en Puno ha dejado 17 civiles fallecidos y decenas de heridos. Lejos de apaciguarse las tensiones, las protestas podrían incrementarse en los siguientes días cuando más regiones y otras agrupaciones se sumen a las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, ya que en poca más de un mes se han reportados al menos 40 muertes a causa de la crisis social.

El mismo lunes, cientos de ciudadanos aymaras llegaron a la ciudad de Puno y Juliaca para sumarse a las manifestaciones. Entre los motivos que más resaltaron los aymaras es la indignación por la muerte de compatriotas y la represión dada por la policía y el ejército que ha dejado varios heridos, la mayoría por impacto de perdigones, según el informe médico de Diresa Puno.

Denunciaron también que son los mismos miembros del orden quienes han realizado la quema de vehículos y que además, han maltratado a una mujer y su menor hijo.

Los manifestantes aseguraron que las movilizaciones son autoconvocaciones internas y descartan la presencia de dirigentes externos.

“Esta es una autoconvocatoria y que lo escuche la fiscal de la Nación. Aquí no convoca ningún dirigente. Es el sentir del pueblo (incluso) el viaje a Lima. En la zona Macrosur hay un paro total y no 70 personas como minimiza el ministro”, indicó Feliz Suasaca, dirigente de la cuenca Coata para una radio local.

Canchis se suma en el Cusco

Por otro lado, miles de ciudadanos de la provincia de Canchis, llegarían este martes a la ciudad del Cusco para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, según anunciaron el último fin de semana dirigentes de dicha región.

“Seguimos en pie de lucha, por eso este martes en la mañana viajaremos 20 mil personas aproximadamente a tomar el Cusco”, indicó Royer Galindo, secretario general del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia Canchis, quien manifestó que llegarían 20 mil personas a Cusco y que se sumarían otras provincias.

También mencionó que dirigentes de las 7 regiones de la macrosur (Cusco, Puno, Tacna, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua y Apurímac) han acordado realizar una marcha de hasta Lima, similar a la de los 4 suyos aunque esta movilización aún no tiene fecha.

Gremio de transporte urbano de Lima y Callao

En tanto, gremios de transporte urbano de Lima y Callao dieron un ultimátum de 48 horas para que el Gobierno de Dina Boluarte pueda atender su pedido de audiencia. En caso esto no suceda, advirtieron que convocarán un paro.

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, señaló a RPP que han intentado establecer un encuentro con la ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo, pero hasta el momento no han recibido una respuesta. Entre sus demandas se encuentran un subsidio al precio del combustible.

“Luego de promesas, acuerdos y actas firmadas, en la práctica no se ha cumplido. Vemos con mucha preocupación que nuestro sector, después de una pandemia, sigue siendo golpeado por la autoridad al no tomar acciones positivas”, añadió Ricardo Pareja, aunque aclaró que el paro que convocarían no se suma a las manifestaciones sociales que se registran en diversas zonas del país.

