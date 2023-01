Amenazas de muerte, empujones y uso excesivo de la fuerza: Así reprimió la policía a la prensa en Puno

El fotoperiodista Aldair Mejía fue herido en la pierna con un perdigón lanzado por policías en Puno. (Juan Mandamiento)

Puno ha sido epicentro de las protestas de los últimos días en contra del gobierno de Dina Boluarte. Un reporte actualizado de la Red de Salud San Román - Juliaca reveló que se atendieron a 72 personas heridas entre civiles y policías. La prensa no ha sido ajena a esto y también ha sufrido las consecuencias.

El fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, sufrió amenazas y fue herido con un perdigón en la pierna a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esto ocurrió el sábado 7 de enero, en el cuarto día de las protestas, cuando el reportero gráfico se encontraba alrededor del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca para cubrir los enfrentamientos entre los protestantes y los uniformados.

Te puede interesar: Puno: Orden médica confirma que fotoperiodista fue herido por proyectil, aunque clínica busca desmentirlo

Manifestantes auxiliaron a Aldair Mejía, tras ser herido con el perdigón de goma. (Reuters/Luis Javier)

Infobae conversó con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), para conocer el estado de salud de Mejía. Se informó que fue trasladado a la Clínica Americana de Juliaca para su atención, pero que intentaron cambiar el parte médico.

“Ha sido trasladado a una clínica en Juliaca, pero lo que más deploramos desde la Asociación Nacional de Periodistas, que tenemos información, que han querido cambiar el parte médico. A pesar de que es un perdigón de goma, el jefe de la clínica ha querido decir que es el impacto de una piedra”, denunció Lainez.

Mejía detalló que dos agentes lo detuvieron y buscaron quitarle su credencial de identificación. Además, fue impedido de realizar su labor en medio de amenazas de atentar contra su vida.

Imágenes sensibles: Fotógrafo de EFE fue herido con perdigón| VIDEO: Radio La Decana

“(El policía) me botó con su escudo a la arena en los exteriores del aeropuerto. Luego, mientras tomaba fotos de las intervenciones, viene y me quiso arranchar la cámara. Me fui caminando y me amenazó, diciendo: ‘Sal de aquí, si no te vuelo la cabeza y vas a morir’”, relató el hombre de prensa a la Asociación de Foto Periodistas del Perú (AFPP).

Pero los ataques a la prensa no cesaron ahí, pues José Yupanqui, de Exitosa Noticias, y Reynaldo Coila, de Juliaca la Decana, también fueron atacados por efectivos cuando informaban en las inmediaciones del aeropuerto.

Yupanqui se encontraba frente al cordón policial tratando de lograr imágenes de los enfrentamientos, cuando un efectivo le increpó por su trabajo y lo arrimó a empujones hacia una zanja, con la clara intención de que se caiga.

🚨 #ALERTA 🇵🇪 El periodista José Yupanqui, de Exitosa Noticias, y Reynaldo Coila, de "Juliaca la Decana", fueron agredidos a empujones por @PoliciaPeru para impedir que cubran los enfrentamientos en Juliaca.



📲 Lee más: https://t.co/QLqJeb97uJ pic.twitter.com/tMOfvhr5aX — IPYS (@IPYS) January 8, 2023

De igual forma, Coila fue agredido a empujones por los efectivos de la PNP para impedir que cubra la pugna entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Rechazo a la represión

La Asociación de Fotoperiodista del Perú rechazó la agresión física y psicológica contra Mejía. “Es absolutamente intolerable los ataques a los periodistas que cubren desde el último miércoles los bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre policías y protestantes del sur andino”, expresó.

El gremio instó a la Policía a respetar la labor de los periodistas y defender las “garantías constitucionales”, así como identificar a los agresores para que sean correctamente sancionados.

Luis Jaime Cisneros, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), se sumó al rechazo a los ataques contra la prensa y solicitó sanciones por la represión policial en contra de los comunicadores.

Comunicado de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP)

“Se considera inadmisible que periodistas notoriamente identificados sean atacados y amenazados de muerte por cumplir su tarea informativa en Juliaca. Somos testigos privilegiados e incómodos. Exigimos al gobierno sancionar el exceso policial”, señaló.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un pronunciamiento sobre el ataque a Yupanqui y Coila. “En todo momento, los periodistas se identificaron como prensa y enseñaron sus credenciales. Los agentes de la Policía se las intentaron arranchar mientras los insultaban y amenazaban”, indicaron.

IPYS exigió al Ministerio del Interior y demás autoridades ordenar el cese inmediato de la violencia en medio de la protesta antigubernamental. Además, pidió “garantías para que la prensa pueda realizar su trabajo con seguridad y sin excesos de los agentes policiales”.

Asimismo, el Colegio de Periodistas del Perú condenó la “equivocada acción” de las fuerzas del orden de obstaculizar el trabajo periodístico durante los incidentes en Puno.

“Rechazamos de la manera más enérgica los ataques y agresiones sufridos por los colegas de la agencia EFE, radio Exitosa y medios locales de la región Puno. Nos solidarizamos con la Asociación de Prensa Extranjera que considera inadmisible que periodistas notoriamente identificados sean atacados y amenazados de muerte”, señalaron.

#Alerta 🚨 | El Colegio de Periodistas del Perú condena la equivocada acción de las fuerzas del orden de obstaculizar el trabajo periodístico durante los incidentes de hoy en Puno — Colegio de Periodistas del Perú (@cpperuoficial) January 8, 2023

SEGUIR LEYENDO: