Dina Boluarte afirma que su gobierno se va a caracterizar por la “lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga”

La presidenta Dina Boluarte sostuvo la tarde de este miércoles una reunión de trabajo con las comunidades de los siete pueblos originarios de Manseriche de la región Loreto. La actividad se desarrolló en la sede del Ministerio de Cultura, en San Borja.

La mandataria anunció que el próximo 15 de enero, los titulares de distintos ministerios viajarán a la provincia del Datem del Marañón para reunirse con las distintas comunidades.

Tras escuchar los petitorios de Ottoniel Shajiam, vocero de los siete pueblos originarios de Manseriche, la mandataria manifestó: “Efectivamente, comparto vuestro enojo, rabia y molestia contenida. No solo porque hace cuatro años no se ha mirado a los hermanos de la selva, sino desde siempre. No hay que mirar a quién debemos culpar, estamos en esta situación ahorita, y de aquí en adelante hay que ver la solución de lo que no se ha atendido”.

Señaló que los representantes de las carteras de Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda ya tienen los expedientes que están estancados y trabajarán sobre dichos proyectos. Comprometió a los equipos presentes a resolver los temas pendientes. “Para ello, el Estado contrata a las personas conocedoras de cada sector y con los impuestos se paga su sueldo. Debemos dar el mejor servicio a todos los hermanos”, dijo.

Cuando los representantes de los pueblos originarios le solicitaron a Boluarte soluciones porque no se querían ir con las manos vacías, la presidenta indicó que con los ministros llegaron a una solución. “El 15 de enero estará presente en vuestra comunidad los ministros de Vivienda, de Economía, Energía y Minas, Cultura, Transportes y Comunicaciones, y pedimos que esté el alcalde electo. Va a ser importante que esté, porque todos los proyectos se dan a través de las municipalidades. Esa es la vía legal”, apuntó.

Agregó que en esos 15 días irán con la documentación armada, expediente por expediente, para ayudarle al alcalde a levantar las observaciones.

“Tengan mi palabra, voy a trabajar de la mano con ustedes. Lo he dicho desde un primer instante, este gobierno de Dina Boluarte se va a diferenciar por ello, por trabajar de manera honesta, transparente, con lucha frontal contra la corrupción y caiga quien caiga”, dijo. Mi solidaridad con las necesidades de ustedes”, manifestó.

