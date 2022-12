Kelly Portalatino cuestiona a Dina Boluarte: “Las 28 familias enlutadas dicen justicia y no a la represión”

La congresista Kelly Portalatino criticó a la presidenta Dina Boluarte.

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) cuestionó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su mensaje por Navidad al recordar las 28 muertes que se han registrado por diversas protestas en el interior del país. A través de su cuenta de Twitter, enfatizó que los deudos de las víctimas exigen justicia y no impunidad.

“Señora Boluarte, las 28 familias enlutadas dicen justicia, no a la represión, no a un gabinete opresor de derecha y rechazan un Gobierno cívico militar”, escribió la exministra de Salud. Sin embargo, su cuestionamiento no quedó allí al agregar que esta Navidad no podrá ser disfrutada por los peruanos debido a la actuación desmedida de las Fuerzas Armadas y la Policía en los últimos días.

“Esta Fiesta Navideña no será de festejo, si no de dolor y llanto. No al voto de confianza”, sentenció Portalatino. Con esto, la parlamentario deja en claro que no respaldará al gabinete de Alberto Otárola que irá al Parlamento este 6 o 10 de enero a solicitar el apoyo para seguir con su trabajo dentro del Poder Ejecutivo.

Sra @DinaErcilia, las 28 familias que se encuentran de luto, le dicen, justicia, no a la represión, gabinete opresor de derecha, gobierno cívico militar!! Esta Fiesta Navideña no será de festejo, si no de dolor y llanto. #Noalvotodeconfianza https://t.co/gO1IfrmAor — kelly portalatino (@kellyportalati2) December 24, 2022

Te puede interesar: Defensoría del Pueblo saludó decisión de Dina Boluarte para reorganizar el Despacho Presidencial

Mensaje por Navidad

La mandataria Dina Boluarte ofreció un mensaje a la Nación con motivo de la Navidad, en medio de las protestas y los enfrentamientos sociales que ya ha dejado 27 muertos en las regiones del sur andino, el cual lamentó.

“No es fácil decirles a cada una de ustedes feliz Navidad. Cuánto hubiera querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia y sin esas pérdidas humanas que me duelen en el corazón. Reitero a mis familias las condolencias. Cuánto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duele en el corazón”, dijo.

La jefa de Estado le mandó los saludos a “mis hermanas del Ande, la costa y la selva”, a quienes abraza “de corazón”.

Te puede interesar: Premier confirma investigación por 27 muertes en protestas y reparación económica a familiares: “Nunca será suficiente”

Dina Boluarte se refirió a las manifestaciones contra su gobierno: “Lo único que deseo en mi calidad de mujer, madre, hija y hermana es trabajar en paz y calma para solucionar lo que ustedes con justa razón reclaman, pero de esa justa razón que no se aprovechen, que no los utilicen para generar violencia en el país. ¿Por qué querer tomar aeropuertos, quemar instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público? ¿Qué resuelve eso frente a las necesidades de salud, educación, agua, agricultura? No resuelve nada. Hay que conversar, a través de las nuevas autoridades que han elegido como los gobernadores y alcaldes que este 1 de enero juramentan y asumen sus funciones; con los ministros y con los congresistas que tienen esa función de representación de sus regiones. Tenemos que comenzar a trabajar para resolver estos problemas”.

Dina Boluarte habló acerca de las víctimas por las protestas en el Perú. Video: TV Perú

La presidenta peruana sostuvo que si hay “tranquilidad” en Perú, eso generará más inversiones y “con eso podemos capitalizar la economía, y resolver el tema de la educación”

“Nos quedan dos meses para implementar el internet para nuestros niños a nivel nacional. Desde mi lado, como madre, me preocupa que la educación sea de calidad, pero si hay un conflicto de por medio, cómo podría resolver aquello que quiero resolver para que cuando termine la gestión pueda decir: misión cumplida”, complementó.

SEGUIR LEYENDO