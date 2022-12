Willy Huerta confirmó que Aníbal Torres y Betssy Chávez conocían detalles previos del golpe de Estado

El exministro Willy Huerta se refirió al autogolpe de Pedro Castillo. Video: Panamericana

Noche de revelaciones. Este lunes 12 de diciembre, el exministro del Interior, Willy Huerta, aseguró que Aníbal Torres y Bettsy Chávez tenían conocimiento pleno de lo que el expresidente de la República, Pedro Castillo, anunciaría en su último mensaje a la Nación.

De este modo el exfuncionario confirmó lo que hace días se rumoreaba en el ambiente político. Asimismo, indicó que la expremier fue la encargada de coordinar con dos periodistas de TV Perú para trasladarlos hasta el salón donde el exjefe de Estado declaró el golpe de Estado.

Por otro lado, Huerta manifestó que el pasado miércoles 7 de diciembre, día en el que Castillo Terrones intentó cerrar el Congreso de la República, Betssy Chávez habría realizado un llamado a los ministros para una reunión en el Palacio de Gobierno.

Participantes

“Betssy Chávez ingresa por la puerta del salón principal, por donde se juramenta, en compañía del doctor Aníbal Torres los dos ingresaron al salón Grau y nosotros seguíamos sentados esperando en el salón Quiñones”, precisó el extitular del Interior en el noticiero de Panamericana Televisión.

El exministro Willy Huerta se refirió al autogolpe de Pedro Castillo. Video: Panamericana

“La puerta misma del salón principal se vuelve a abrir y entra la doctora Betssy con un camarógrafo y una señorita periodista de Canal 7, me parece”, añadió hace algunas horas al ser consultado sobre quiénes apoyaban a Pedro Castillo antes del anuncio que paralizó al país.

De este modo, Huerta Olivos señaló que fue en dicho lugar donde vio a Chávez Chino y a Torres Vásquez entrar al salón donde estaba el expresidente minutos antes de dar el mensaje a la Nación.

“A mi entrada al despacho presidencial observo al exmandatario peruano sentado en su escritorio con terno, con su banda presidencial y agarrando una hoja mirando a la cámara”, indicó en “24 horas” este lunes 12 de diciembre.

“En un momento escucho que dice estado de excepción y cierre del Congreso de la República. Yo me quedé sorprendido, no sabía que iba a hacer eso”, reveló mientras insistía que no tenía conocimiento previo del golpe de Estado.

Documentos

El exministro Willy Huerta culpó a Betssy Chávez y Aníbal Torres. Video: Panamericana Televisión

En otro momento de su entrevista con el noticiero de Panamericana Televisión, el exministro precisó que apenas terminó su mensaje a la Nación, el exjefe de Estado procedió a firmar un documento que inmediatamente entregó el exministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio, pero insistió que él no vio el contenido.

“Posteriormente, Pedro Castillo se dirige a mí y me indicó: “que refuercen el servicio en casa de mis padres, en la casa de la doctora Betssy y el doctor Aníbal’”, subrayó y además le solicitó que llame al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Raúl Alfaro.

Sin embargo Huerta aseguró que tras marcar el número señalado por el exmandatario peruano, le entregó el celular, pero no se quedó a escuchar la conversación que sostuvieron por varios minutos.

“Yo llamé por teléfono al general Loza y le dije que de parte del presidente Pedro Castillo refuercen los servicios. Entonces el expresidente me dijo que lo comunique con el comandante general de la PNP. Le entrego mi teléfono y yo no escuché qué cosa hablaba con él”, manifestó.

Antes de concluir su entrevista en Panamericana Televisión, el extitular del Ministerio del Interior hizo público unas capturas de pantalla en las que se observa, de acuerdo a su explicación, que luego de irse de Palacio de Gobierno, recibió varias llamadas telefónicas.

“La mayoría de llamadas que recibí ese día eran de Castillo Terrones y Betssy Chávez a las 12:35 p.m. aproximadamente el mismo miércoles 7 de diciembre”, señaló esta noche ante miles de televidentes.

