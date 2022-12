Carlos Lugo le respondió a Peter Arévalo por desmeritar el título de Cienciano en Copa Sudamericana

El periodista deportivo afirmó que el título de Cienciano en la Copa Sudamericana fue un accidente.

El exfutbolista Carlos Lugo, campeón con Cienciano de la Copa Sudamericana hace 18 años, le respondió de forma contundente a Peter Arévalo, quien le quitó mérito al título internacional del club cusqueño.

“Accidente tuviste tu Sr Arévalo. Respeta el trabajo de grandes profesionales y grandes personas. O vas a decir que no gritaste al salir campeón un equipo peruano a nivel internacional.... Respeta al único campeón internacional del fútbol peruano..”, escribió el paraguayo por medio de su Twitter.

¿Qué dijo Peter Arévalo?

El popular Mr. Peet, como de costumbre, se encontraba leyendo los comentarios en su programa de Youtube llamado A Presión. Cuando le consultaron sobre el título de Cienciano en 2003 y no dudó en hacer una fuerte afirmación.

“También fue un accidente, pero por supuesto. Lo de Cienciano fue un accidente, Cienciano armó un plantel de la mano de Édgar Espina para mantener la categoría, contrató jugadores que habían descendido con Lawn Tennis y habían sido despedidos de sus clubes”, argumentó el periodista deportiva.

El comunicador volvió a insistir que el club cusqueño no planificó dicha campaña. “Los resultados no acompañaron a ‘Peinadito’ Ospina, se fue y llegó Freddy Ternero, justo para la Copa Sudamericana. Yo no estoy descalificando, estoy haciendo un informe cronológico”.

Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana 2003

El ‘papá' tocó la gloria máxima tras vencer a River Plate de Argentina. Hoy, casi dos décadas después, ningún equipo peruano ha logrado replicar lo hecho por los cusqueños. Solo Melgar consiguió avanzar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana en este 2022.

Primera fase: Cienciano 1-0 Alianza Lima

Primera fase: Alianza Lima 0-1 Cienciano

Segunda fase: Universidad Católica 3-1 Cienciano

Segunda fase: Cienciano 4-0 Universidad Católica

Cuartos de final: Cienciano 2-1 Santos

Cuartos de final: Santos 1-1 Cienciano

Semifinales: Cienciano 2-1 Atlético Nacional

Semifinales: Atlético Nacional 0-1 Cienciano

Final: River Plate 3-3 Cienciano

Final: Cienciano 1-0 River Plate





