Perú vs Bolivia: ¿Cómo le fue a Juan Reynoso cuándo enfrentó a Gustavo Costas?

Juan Reynoso y Gustavo Costas suman 4 títulos del futbol peruano juntos. (La República).

Perú jugará contra Bolivia este sábado 19 de noviembre en el estadio de la UNSA de Arequipa. Este amistoso significará el reencuentro de dos técnicos conocidos, Juan Reynoso y Gustavo Costas, quienes hace poco más de una década se enfrentaron en repetidas ocasiones como técnicos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente. Durante esos años, el ‘Cabezón’ sacó siempre buenos resultados ante su par argentino, ya que cosechó 4 triunfos y un empate.

La primera vez que ambos técnicos fueron rivales fue en el clásico del fútbol peruano, el 22 de marzo de 2009, en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘compadres’ peleaban palmo a palmo la punta del campeonato, por lo que era un partido trascendental. Finalmente, los ‘cremas’ se impusieron 1-0 con tanto de cabeza de Jhon Galliquio tras centro de Nolberto Solano desde un tiro libre.

Te puede interesar: Juan Reynoso elogió a Christian Cueva tras triunfo de la selección peruana: “Nos dio ‘chocolate”

Ese mismo año, la revancha se disputó el 12 de julio en el estadio Monumental. Los ‘íntimos’ se adelantaron con gol de José Carlos Fernández, quien aprovechó un error del portero Francisco Bazán. Sin embargo, su reemplazante, Luis Llontop se convirtió en la figura, salvando su portería en varias oportunidades. La falta de eficacia le costó al equipo de Costas, ya que en los últimos minutos, dos centros de ‘Ñol’ alcanzaron las cabezas de Piero Alva y Gianfranco Labarthe, quienes anotaron los goles para voltear el juego y ganar por 2-1.

Gustavo Costas dejó un gran recuerdo en Alianza Lima (USI)

El actual técnico de Bolivia y Reynoso se volvieron a cruzar en las finales del Descentralizado 2009. El resultado, dos victorias por 1-0 de Universitario. La primera fue en Matute con el recordado gol de Piero Alva de ‘tijera’ y una buena actuación del portero Raúl Fernández, y la segunda en el ‘Coloso de Ate’ con una tempranera conquista de ‘Ñol’ Solano de penal.

Te puede interesar: Perú vs Bolivia: posible y sorpresiva alineación de la selección peruana para amistoso en Arequipa

El último enfrentamiento entre ambos entrenadores ocurrió el 4 de abril de 2010. El partido terminó 0-0 y no tuvo tantas emociones, en parte porque en aquellas fechas los dos equipos se jugaban su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y no tenían la mente tan puesta en el certamen doméstico.

Enfrentamientos entre Costas y Reynoso

Alianza Lima 0-1 Universitario (22/03/2009)

Universitario 2-1 Alianza Lima (12/07/2009)

Alianza Lima 0-1 Universitario (08/12/2009)

Universitario 1-0 Alianza Lima (13/12/2009)

Alianza Lima 0-0 Universitario (04/04/2010)

Juan Reynoso hizo debutar a Raúl Ruidiaz el año que salió campeón con Universitario.

Gustavo Costas recuerda a Reynoso

Pese a que han pasado casi 13 años desde aquella final, Gustavo Costas no olvida la derrota que le propinó Juan Reynoso, por lo que le guarda mucho respeto y no dudó en elogiarlo en la previa del Perú vs Bolivia: “Nos hemos enfrentado, me ha ganado una final. Es un técnico capacitado y de mucha jerarquía”, declaró.

Te puede interesar: Gustavo Costas: “Perú es una selección que te puede ganar en cualquier lado”, dijo el DT de Bolivia previo al amistoso

El extécnico de Alianza Lima también la sigue guardando cariño al equipo de La Victoria y reveló que estuvo pendiente de la final en la que vencieron a FBC Melgar: “Vi el partido, sigo siempre a Alianza Lima, fue como mi casa, le tengo un gran cariño a la gente. Cuando me toca venir a Perú paso unos momentos brillantes”, señaló.

Costas fue el último DT que llevó a los ‘íntimos’ a octavos de final de Copa Libertadores y también fue el artífice del anterior bicampeonato en las temporadas 2003 y 2004.

SEGUIR LEYENDO