Comisión de Ética aún no atiende denuncia contra congresista que agredió a un policía

Denuncia contra congresista Héctor Ventura ha sido atendida por la Fiscalía.

La agresión física a un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) por parte de un congresista de la República generó indignación en la población; sin embargo, no parece haber sucedido lo mismo en la Comisión de Ética del Congreso. El último jueves circuló la denuncia que daba cuenta de la patada propinada por Héctor Ventura de Fuerza Popular contra un suboficial en las afueras del Palacio Legislativo.

Se esperaba una reacción por parte de la Comisión de Ética del Congreso; sin embargo, según el acciopopulista, Luis Aragón, la titular del grupo de trabajo, Karol Paredes, aún no ha dispuesto el inicio de un trámite para atender la denuncia hecha contra el fujimorista. Han transcurrido ya tres días desde que se dio cuenta del hecho en la comisaría de San Andrés.

Aragón, en conversación con La República, señaló como importante que la respectiva comisión “realice la denuncia de oficio, de voto propio. Eso lo puede hacer. Después se sigue con la etapa de la indagación. Siempre sesionamos los lunes, pero para este lunes aún no miran la citación. De repente no hay sesión”, manifestó. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Comisión de Ética.

Por su parte, Ventura ha señalado que si existió un altercado con un miembro de la PNP, pero negó los cargos presentados en su contra. La defensa legal del suboficial agredido señaló que cuenta con “pruebas fehacientes” de la agresión física contra su patrocinado, quien denunció el hecho en la comisaría de San Andrés. Cabe recordar que el hecho ocurrió a la salida del fujimorista de la sede del Congreso.

Héctor Ventura gritó "Estamos en guerra" desde su vehículo, según parte policial.

“Seguramente lo van a ver en Ética. Se tiene que investigar, todo exceso no se tiene que permitir. Las autoridades, no solamente los congresistas, tenemos que respetar las normas y tener un comportamiento respetando a todos, incluyendo a nuestra Policía”, dijo el congresista Óscar Zea quien espera que Ventura reciba las sanciones correspondientes si se llega a demostrar que ha cometido excesos.

Lo sucedido

Durante su salida del Palacio Legislativo, el congresista fujimorista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, agredió a un efectivo de la Policía Nacional del Perú, según un parte policial. El representante de Tumbes le causó una lesión al patear al agente encargado de la seguridad de los exteriores del Congreso. La víctima ha sido identificada como Santo Michel Ramírez Cabanillas de 33 años.

El hecho ocurrió hoy 17 de noviembre al promediar las 1:40 de la tarde cuando desde un vehículo negro se oyó a alguien gritar “Estamos en guerra”. El documento señala que el congresista Héctor Ventura ordenó que se abrieran las rejas de seguridad que rodeaban el Palacio Legislativo, pero esto no sucedió dado que el semáforo de la intersección de las avenidas Abancay y Junín estaba en rojo. El hecho desató la ira del parlamentario.

Comisión de Fiscalización volvió a elegir a Héctor Ventura como presidente y Patricia Chirinos será la vicepresidenta. (Andina)

“Sin pronunciar palabra alguna y de forma ilegítima le habría propinado una patada en el pie derecho causándole una lesión al referido efectivo policial”, se lee en la denuncia verbal interpuesta en la CIA San Andrés. Una de los testigos habría sido la señora Silvia Higinia Miranda Flores quien se desempeña como cambista de moneda extranjera. Ella se apersonó a comisaría para dar su versión de los hechos.

Las declaraciones del efectivo policial señaló que se negó a darle el paso al congresista porque al estar circulando autos por la avenida Abancay “podría provocar un accidente de tránsito”. Además, el policía había sido destinado a los alrededores del Congreso como parte del equipo que cuidaría la integridad de los parlamentarios ante los posibles atentados contra las instalaciones del Palacio Legislativo.

