Intento de asesinato contra Víctor Revoredo: operativo revela seguimiento y plan para ejecutarlo por S/ 100 mil

El coronel Víctor Revoredo, jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad de la Policía Nacional (PNP), fue el objetivo de un plan de ejecución por S/ 100,000, revelado tras un operativo que culminó con la captura de un menor acusado de extorsión en el distrito de El Porvenir (Trujillo), conocido por sus altos índices de criminalidad.

La nueva amenaza fue encontrada en el móvil del adolescente, retenido la noche del último jueves. La conversación fue mantenida dentro de un grupo de WhatsApp llamado “Family M&J”, donde se compartió un video de Revoredo caminando por las calles del distrito. También se halló un mensaje que decía: “Como se bota ese ‘pelao’. Un fracaso (balazo) y ten tus 100 mil soles”.

Según la pesquisa, el seguimiento provendría de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización delictiva ‘Los Pulpos’. Se trata de la cuarta amenaza directa hacia el coronel desde su llegada a Trujillo en febrero pasado, en medio del estado de emergencia por la ola criminal. Previamente, ‘Los Pulpos’ y ‘Los Felpas’ también expresaron su intención de matarlo en mensajes intimidantes como: “Vamos a plomearte por 80,000 soles”

En diálogo con Cosmos TV, el mando policial restó importancia a la intimidación y aseguró que mantendrá firmeza ante el crimen organizado. “Estos adolescentes inclusive pierden el tiempo reglando al descrito. Ahí están los videos. Se arengan por los 100 mil soles que ofrece Jhonsson Cruz Torres, pero eso no es relevante. Lo que me pueda suceder a mí no es relevante y acá estamos trabajando por neutralizar los atentados”, dijo.

Banda de Trujillo amenaza de muerte a coronel Víctor Revoredo. RPP

“A nosotros no nos preocupa esos ‘reglajes’, lo que menos nos interesa es lo que nos pueda pasar. Lo que nos preocupa son los bienes jurídicos de los trujillanos, lo que nos pase a nosotros pasa a segundo plano. Nosotros hemos venido a trabajar; no a corrernos de los criminales”, siguió.

Anteriormente, en una entrevista con La República, Revoredo aseguró que las bandas criminales tienen los días contados y que muchos de sus integrantes terminarán en el penal de Challapalca.

“Creen que con esto me van a amedrentar. Estamos más fuerte que nunca [...] Este es un tema secundario, nosotros hemos venido acá para dar todo. El resto pasa al segundo plano. Todos los policías estamos dispuestos día a día a dar nuestra vida en favor de los bienes jurídicos de todos los trujillanos”, zanjó.

Semanas atrás, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anunció que la continuidad del coronel en la ciudad norteña será hasta fin del 2024. “Es una buena noticia para los liberteños, para los trujillanos [...] estamos contentos con el trabajo que está haciendo y es reconocido por los trujillanos”, señaló.

El año pasado, el coronel también enfrentó intimidaciones de Wanda del Valle Bermúdez Viera, integrante de una facción de El Tren de Aragua y detenida en Bogotá en diciembre por ofrecer 40.000 dólares para ultimarlo cuando dirigía la división de homicidios de la PNP.

La ciudadana venezolana, acusada de recaudar dinero de extorsiones y distribuir armas de fuego, era novia del sicario apodado ‘Maldito Cris’, abatido por la Policía en Lima días después de haber provocado la muerte de un sereno (vigilante municipal) que pretendía detenerlo.

Las autoridades también la acusaban de coordinar sicarios y participar en la trata de mujeres colombianas y venezolanas explotadas sexualmente en varios países de la región. Por estas razones, el Ministerio del Interior la incluyó en la lista de “Los más buscados” y ofrecía una recompensa de 150.000 soles por información que permitiera su captura.