Alianza Lima Lima: Aldair Rodríguez, Paolo Hurtado y Cristian Benavente entrarán en evaluación

Aldair Rodríguez, Cristian Benavente y Paolo Hurtado aportaron desde su lugar en el título de Alianza Lima.

Alianza Lima ya comienza a planificar la temporada 2023, con miras a la Copa Libertadores y el tricampeonato. Si bien la mayor expectativa se encuentra en los rumores de posibles fichajes, también se debe valorar qué futbolistas continuarán el próximo curso. En este contexto, José Bellina, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, afirmó que Paolo Hurtado, Cristian Benavente y Aldair Rodríguez son tres de los jugadores que entrarán en evaluación.

En entrevista con el programa ‘Los Renegrones’, el directivo señaló que el futuro de los tres jugadores en mención, todavía no está asegurado. Sin embargo, señaló que se tomará en cuenta la opinión del técnico Guillermo Salas, con quien están afinando los últimos detalles para su renovación.

La situación de cada uno de ellos es diferente, ya que mientras Hurtado tiene contrato por todo el 2023, Rodríguez y Benavente culminan su vínculo con los ‘íntimos’ esta temporada. Pese a ello, Bellina recalcó que tener vínculo con la institución no es garantía de nada:

Te puede interesar Alianza Lima aumentaría en un 40% el presupuesto de su plantel para la temporada 2023

“Que un jugador tenga o no tenga contrato no significa que se quede o no con nosotros. Podemos ver opciones de préstamo o ver como están ellos. Algunos prefieren quedarse y pelear así sea el jugador número 25, otros optan por irse a préstamo porque necesitan continuidad”, comentó al respecto.

Paolo Hurtado salió de las divisiones menores de Alianza Lima. (Alianza Lima)

Recordemos que el ‘Caballito’ llegó a mitad de temporada con la consigna de reemplazar a Edgar Benítez en el mediocampo. Su arribo a Matute llenó de expectativa al hincha blanquiazul debido a su pasado en Europa y la selección peruana. Sin embargo, llegó con poca continuidad y le costó adaptarse al ritmo de juego del equipo, por lo que solo pudo participar de 7 partidos, todos ingresando desde el banco de suplentes, en los que no pudo marcar goles ni asistencias.

Referente al ‘Chaval’, el volante tuvo altos y bajos, ya que mientras en algunos partidos fue intrascendente, en otros marcó diferencias, terminando la temporada con 6 goles en 28 partidos. Lo que le jugó en contra fue que en la última parte del año, justo cuando inició la racha de victorias que le daría a Alianza el campeonato, fue perdiendo protagonismo y una lesión terminó por apartarlo la última parte de temporada y ni si quiera pudo jugar la final.

Te puede interesar: Alianza Lima no descarta a Horacio Calcaterra para la temporada 2023 de la Liga 1

Pese a que tiene pendiente una operación, Bellina confía que el ex Real Madrid se recuperará a tiempo y su continuidad dependerá más que todo de la evaluación de su rendimiento: “En cuanto a su lesión, eso lo ve el área médica y el entrenador, yo más que todo me encargo del tema de plazos. Creería que Cristian, en caso de continuar con nosotros, llegaría a inicios de temporada. Es verdad que se le ha visto con muletas, pero ha mejorado bastante”.

Respecto a Aldair Rodríguez, su situación es diferente, ya que no tiene antecedentes de lesiones y fue importante en la obtención del campeonato. Pese a ello, tiene serias limitaciones en cuanto a la labor ofensiva y, pese a ser delantero, tiene muy poco gol, por lo que en Alianza buscan dar un salto de calidad en su posición.

Aldair Rodríguez erró un gol claro en la final ante Melgar (Video: GolPerú)

Así como existen dudas respecto a algunos jugadores, Bellina confesó que hay otros sobre quienes ya está decidida su no renovación o salida en condición de préstamo. Sin embargo, el directivo prefirió mantener sus nombres en reserva, ya que, por un tema de respeto, prefieren comunicárselos en persona antes de que se enteren por otros medios.

Te puede interesar: Fondo Blanquiazul afirmó que Alianza Lima tiene la misma “billetera” que Universitario

Mantendrán la base del equipo campeón 2022

Bellina afirmó que la idea de la dirigencia blanquiazul es mantener la mayor parte del equipo que obtuvo el bicampeonato la presente temporada, por lo que iniciaron conversaciones mantener a futbolistas importantes como Hernán Barcos y Josepmir Ballón. Además, reveló que ya inició negociaciones para extender el vínculo con Jairo Concha, quien todavía tiene un año más de contrato, pero buscarán asegurarlo hasta que le llegue una oferta del exterior.

Cabe señalar que, uno de los primeros en renovar fue Yordy Vílchez, quien extendió su vínculo por dos temporadas más.

SEGUIR LEYENDO