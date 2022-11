Jorge Montoya responsabiliza al canciller Landa por ausencia de diálogo entre la OEA y la Fiscalía

La comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) desarrollará sus labores los días 21 y 22 de este mes.

El legislador Jorge Montoya se refirió a la ausencia de una próxima reunión entre la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que arribará al Perú el domingo 20 de noviembre, y el Ministerio Público encabezado por Patricia Benavides.

El congresista de la bancada de oposición Renovación Popular cuestionó dicha situación y responsabilizó directamente al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Landa.

“Es algo muy serio, es de responsabilidad directa del ministro de Relaciones Exteriores. La agenda la ve el Ejecutivo con la comisión de la Organización de Estados Americanos, de esta manera se llevan las relaciones internacionales”, increpó.

En este sentido, el parlamentario también consideró que el canciller sería “el responsable de seguir obstruyendo la aplicación correcta de la norma” de no realizar las gestiones necesarias para dicho encuentro.

“El canciller (César Landa) ha debido señalar (a la misión de la entidad) que es necesario que la Fiscalía haga sus descargos, entre comillas descargos, para les que expliquen cuál es su tarea; para que esta gente que no conoce nuestra organización política la entienda”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

Mientras tanto, su colega José Cueto aseguró que se dialogará para realizar una solicitud y se invoque, a esta comisión, a dialogar con la Fiscal de la Nación. Según consideró, la alta funcionaria del Ministerio Público “tiene que ser escuchada por la OEA”.

“Si realmente, como he visto en el programa, no está considerada la Fiscalía, es grave. Justamente el meollo del asunto (...) es que el presidente tiene ya seis o siete carpetas fiscales por liderar una organización criminal. Si la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tiene todos los indicadores y los indicios, no va a ser escuchada por este grupo, simplemente el grupo de la OEA viene dirigido y está inclinado hacia un lado de la balanza”, señaló.

En este sentido, también cuestión que el grupo sí haya agendado un encuentro con miembros de la sociedad civil pese a la falta de una cita con Benavides Vargas. “Si va a reunirse con un grupo, que no sabemos (...) a dónde pertenecen, pues antes debería reunirse con las instituciones”, enfatizó.

Pedro Castillo señaló que buscará corregir los errores cometidos durante la conferencia de prensa del martes.

Primera reunión agendada será con el presidente Pedro Castillo

Según la agenda provisional de la comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), el primer punto en el cronograma, que empezará el lunes 21 de noviembre, será la reunión con el presidente Pedro Castillo; la vicepresidente de la república, Dina Boluarte y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Este encuentro se realizará en Palacio de Gobierno y tendrá una duración de más de una hora. Se espera que la cita inicie a las 8:00 a.m. y finalice a las 9:45 a.m.

La entidad también tiene planeado reunirse con el titular del Congreso, José Williams Zapata, así como otros representantes políticos. La comitiva permanecerá solo dos días en el país (el lunes 21 y martes 22 de noviembre) para evaluar el desempeño de las instituciones en un Estado democrático.

La falta de un futuro diálogo entre la mencionada Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sorprende a distintas agrupaciones debido a que el presidente Pedro Castillo solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana, mecanismo establecido por la OEA, en respuesta a la presentación de la denuncia constitucional en su contra ante el Congreso.

