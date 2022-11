“El Jared Leto peruano”: Carlos Thorton cautivó a fans tras su gran debut en ‘Maricucha 2′

Carlos Thorton y su primera aparición en 'Maricucha 2' | América TV

Este martes 15 de noviembre, Carlos Thorton debutó como actor en el gran estreno de ‘Maricucha 2′. El hijo de Carlos Thorton de la Rosa hizo su aparición en el papel de Gregorio, el amigo de la infancia de Maricucha (Patricia Barreto). Los fanáticos quedaron encantados con su participación en la telenovela, resaltando en todo momento su talento y atractivo físico.

Luego de emitido el primer capítulo de la segunda temporada, las redes sociales del joven artista se llenaron de comentarios de elogios. En su cuenta de Instagram, donde ha subido contenido relacionado a ‘Maricucha 2′, varios usuarios resaltaron que Carlos Thorton tenía un gran parecido físico con el actor estadounidense Jared Leto, conocido por haber interpretado al ‘Joker’.

“No soy de ver televisión, pero por el Jared Leto peruano tengo que verla”, “Se parece mucho a Jared Leto, qué churro”, “Te pareces mucho a Jared Leto”, “El más hermoso de toda la serie”, “Demasiado lindo”, “¡Buena hermano, felicidades!”, fueron algunos comentarios de los fans, principalmente del público femenino.

Carlos Thorton fue comparado con Jared Leto. (Instagram)

En entrevista con Infobae, el actor dejó en claro que no está preocupado en encasillarse en el papel de ‘galán de TV’. “Lo que quiero es trabajar en explorar mi arte. De lo de ser galán si viene, que venga y si no, que no venga. Es más que nada, querer hacer un trabajo actoral extenso, quiero moverme por donde pueda, me guste y quiera. Lo principal es sentirme cómodo y sentir que voy a aportar algo al proyecto”, dijo.

“Gregorio es uno de los chicos que va a luchar por el amor de ‘Maricucha’. Es una persona que siente mucho, es bien devoto y quiere lo mejor para ella. En Cajamarca, él se va a reencontrar con el amor de su infancia. Si les gustó la primera, agárrense que la segunda temporada se viene con un montón de cosas más. Se van a divertir mucho, se lo aseguro”, agregó.

Cabe resaltar que Carlos Alonso Thorton Olano tiene 22 años, estudia teatro en la Pontificia Universidad Católica y forma parte de la banda ‘Maceradoz’, donde toca el piano y la guitarra. Cuenta con casi 4 mil seguidores en Instagram, cantidad que ha ido en ascenso desde el estreno de ‘Maricucha’.

Carlos Thorton en 'Maricucha 2'. (América TV)

El elenco de ‘Maricucha 2′

Además de Carlos Thorton, los actores Stefano Meier y Andrés Vílchez serán los galanes que disputarán el amor de Maricucha, interpretada por Patricia Barreto, en esta segunda entrega. Este también se trata del debut televisivo del hijo de Christian Meier y Marisol Aguirre.

Por otro lado, el elenco también está formado por Christian Domínguez (Vicente), Norka Ramírez (Herminia), Paul Martin (Raymundo), Brando Gallesi (‘El Pulga’), Miguel Dávalos (‘El gato’), Arianna Fernández (Julietta), Valentina Saba (Carla), Sebastián Monteghirfo (Paulo), Ximena Díaz (Teté) y Mariano Ramírez (Luchito).

Elenco de 'Maricucha 2' saluda al público de Minka. Facebook.

SEGUIR LEYENDO