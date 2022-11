Aldo Miyashiro lamentó la muerte de su madre: “Eres inolvidable, pronto nos reencontraremos”

Aldo Miyashiro lamentó la muerte de su madre con emotivo mensaje | América TV / La Banda del Chino

Aldo Miyashiro atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. A través de las redes sociales de ‘La Banda del Chino’, se dio a conocer que su madre Mery Ribeiro perdió la vida recientemente, por lo que el actor y presentador de TV se tomará unos días de descanso para afrontar el duelo.

“Todos los integrantes de La Banda del Chino nos aunamos al dolor incomparable que viene atravesando nuestro amigo y conductor Aldo Miyashiro, por el sensible fallecimiento de su amada madre. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos”, fueron las condolencias enviadas por sus compañeros.

Horas más tarde, Sebastián Monteghirfo y Víctor Hugo Dávila anunciaron, nuevamente, que el presentador no aparecería en el programa. Asimismo, leyeron las emotivas palabras que le dedicó Miyashiro a su madre, las cuales quería compartir con el público por todo el apoyo que había recibido en las últimas horas.

“Hoy no voy a poder conducir el programa, mi madre, la dulce y generosa Mery Ribeiro, falleció. Han sido meses duros desde que nos comunicaron que no había nada humanamente que hacer. Irremediablemente, iba a morir muy pronto. Decidimos mantenerlo en estricta reserva para que ella nunca se entere de la gravedad de la situación, para que viva una absoluta felicidad cada día. Quiero agradecer a las pocas personas que sabían y me ayudaron a crear una vida de fantasía”, sostuvo.

“Aunque para mí la muerte me parezca cruel e injusta, para ella será una oportunidad para ser abrazada por el Dios al que tanto le rezó, al esposo que nunca dejó de extrañar, a las hermanas que se fueron antes, a las amigas que lloraban en silencio, a la hija que perdió. No estaré hoy y mañana con ustedes, toca llorarla y recordarla (...) Volveré por la última frase que me dijiste ‘No te preocupes tanto, ya me voy a sanar, ya voy a estar bien’. Madre, eres inolvidable, te queremos mucho. Por favor, dale un beso a papá. Pronto nos vamos a encontrar”, finalizó.

Agradeció a sus compañeros

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Aldo Miyashiro agradeció a sus compañeros de ‘La Banda del Chino’ por haber compartido su conmovedor mensaje durante la transmisión en vivo del programa.

“Gracias Sebastián Monteghirfo y Víctor Hugo Dávila por decir las palabras que todavía no puedo pronunciar. Gracias a todos los que me ayudaron a inventar unos días felices para mamá. Gracias a los que me enviaron un mensaje por entender que aún no puedo contestar. Un beso mamita, nos vemos pronto”, indicó.

De inmediato, decenas de usuarios enviaron sus condolencias en la caja de comentarios. “Fuerza Aldo, mi más sentido pésame”, fue uno de los mensajes que más se repitieron. Lo mismo ocurrió con algunas figuras del medio artístico, como Sandra Vergara, Liliana Trujillo, Gachi Rivero, entre otros, quienes le enviaron fuerzas.

