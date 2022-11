Abogado de Pedro Castillo se pronuncia tras archivamiento de denuncia contra Harvey Colchado

Eduardo Pachas señaló que el coronel, según la Ley de Inteligencia, le prohíbe participar de procesos de investigación.

El representante legal de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, ha hecho público su desacuerdo ante la decisión de archivar la denuncia que presentara el jefe de Estado contra el coronel Harvey Colchado. Esto luego de su participación en el intento de captura de su cuñada, Yenifer Paredes. El abogado señaló que no se ha decidido aún si se apelará, pero que sí se estudiará el cargo para tomar una pronta decisión.

“Nuestra posición es netamente jurídica, habría que ver los fundamentos de hecho y derecho si hay una teoría para apelarlo o no o ver cuál es el argumento jurídico. Nosotros no entramos en temas políticos, coyuntura o faranduleros”, dijo a la prensa desde la afueras de Palacio de Gobierno. Pachas recalcó que de no encontrar una base jurídica se mantendrá el caso en el estado en el que se encuentra.

Harvey Colchado (Agencia Andina)

Al ser consultado por su opinión sobre las acciones legales contra quienes realizaron la denuncia contra Colchado, el abogado del presidente Pedro Castillo recalcó que las posiciones presentadas ante las autoridades han sido probadas. “Probamos un hecho concreto, que el señor (Colchado) es un agente de inteligencia que tiene una norma jurídica, la 1141. Que llegó a Palacio de Gobierno y rompió el acta y que se le guardó”, señaló.

Efectivamente, este aseguró que el propio Colchado ha reconocido dichas acciones durante el intento de captura de Yenifer Paredes y allanamiento de la residencia de Palacio de Gobierno. “Nosotros tenemos una posición netamente jurídica, si ellos tienen una posición les responderemos jurídicamente. Los hechos han sido probados. Que inspectoría le haya dado otro valor jurídico que nosotros no compartimos, son otros puntos de vista”. agregó.

Pachas recalcó que al ser Colchado un agente de inteligencia, el artículo 34 de la ley 1141, le prohíbe participar de procesos de investigación. “Un agente de inteligencia no puede investigar porque la ley lo prohíbe expresamente”, recalcó para luego señalar que al ser consultados el propio Colchado y su jefe, han respondido que sus acciones se basan en el marco jurídico señalado por la ley 1141.

Harvey Colchado Huamani fue cuestionado en 2019 por la fallida detención del expresidente Alan García, quien se suicidó en su vivienda. Estaba al mando de la Diviac.

Denuncia archivada

La denuncia presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo, contra el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia, no prosperaron y han resultado archivadas por la Inspectoría General de la Policía. Así lo informó su abogado Luis Naldos a la prensa.

“La inspectoria de la Policía nos ha comunicado formalmente que la denuncia contra el coronel Colchado, tanto la del allanamiento en Palacio, como la de un anónimo, han sido archivadas. No existe proceso administrativo ni sanción temporal contra el coronel que va poder seguir a ejercer su labores contra el crimen organizado”, indicó el letrado.

Colchado investigado

Desde el despacho del Interior, la Dirección de Asuntos Internos de dicha cartera ha abierto una investigación en contra el miembro de la institución policial por haber estado presente en el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando ésta anunció la presentación de la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo.

El director Asuntos Internos, Marino Sihuas Campos solicitó se reúna la información respecto a lo efectuado por Colchado y que del mismo modo se investigue al coronel Walter Lozano Pajuelo, ambos miembros del equipo especial que investiga al entorno del mandatario.

