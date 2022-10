Polio, la enfermedad que amenaza a los niños por bajo índice de vacunación

Con la llegada de la pandemia, muchos de los servicios de salud se vieron afectados en su desarrollo, uno de ellos es la vacunación regular. Es por ello, que el Ministerio de Salud (Minsa) vienen trabajando en el cierre de brechas para completar la protección de las poblaciones vulnerables como los niños y adultos mayores.

En entrevista con RPP Noticias, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Dr. Raúl Urquizo advirtió los riesgos ante una eventual reaparición de la polio en el Perú, que lleva más de 31 años con la enfermedad erradicada.

Cabe señalar, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) puso en alerta a los países de la región debido a que se ha registrado casos de poliomielitis en Nueva York, Estados Unidos, y recientemente se ha detectado casos en Brasil.

Es por ello, que el Ministerio de Salud (Minsa) continúa impulsando la campaña “Lo vacuno, lo protejo” a fin de fortalecer el esquema nacional de vacunación que protege contra 27 enfermedades a niños menores de 5 años, adultos mayores, madres gestantes y niñas de 9 a 13 años

Campañas de vacunación del Minsa

¿Cuántas son las dosis de la vacuna contra la polio?

En el Perú, se administra cinco dosis de la vacuna contra la poliomielitis, entre inyectables y orales, para prevenir contagios de esta enfermedad. La primera dosis inyectable es aplicada a los dos meses de vida, la segunda a los cuatro meses, y la tercera dosis a los seis meses de vida, vía oral. Los refuerzos son a los 18 meses y a los 4 años.

El Minsa indicó que además, en el país se cuenta con dos tipos de vacunas lo que ha representado una mejora al esquema de vacunación desde el 2013, que evita casos post vacunales. Asimismo, anunció que al 3 de octubre, la cobertura de la vacunación antipolio (tercera dosis) es de 57.92 %.

Acciones del Minsa

La vacunación contra la polio en lo que va del año ha llegado a más personas, a diferencia del 2020 y 2021, sin embargo, el Minsa señaló que aún queda una brecha por cubrir y es por ello que desde el pasado mes de agosto, promueven el Plan de Cierre de Brechas del Esquema Nacional de Vacunación con el stock necesario. Anunció que para el 28, 29 y 30 de octubre se tiene previsto el desarrollo de la Segunda Jornada Nacional de Vacunación que ofrece las 17 vacunas que protegen contra 27 enfermedades.

Asimismo, indicó que en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), los equipos de respuesta rápida se mantienen en alerta permanente ante un eventual caso o sospecha de brote. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) tiene la capacidad para identificar los virus relacionados con los casos de parálisis flácida aguda producida a causa del virus de la polio.

31 años sin casos de poliomielitis

Gracias a la vacunación, esta enfermedad está erradicada en el Perú desde hace 31 años. El último paciente que reportó su contagio es Luis Fermín Tenorio. En el pasado mes de agosto, durante un foro organizado por el Minsa, agradeció a los profesionales de la salud y a las personas que le han brindado su apoyo. “Después de mí nadie más se contagió de polio y me alegro porque no le deseo a nadie que viva lo que yo viví por esta enfermedad. No es fácil vivir con la polio”, afirmó en ese entonces.

Perú lleva 31 años sin reportar casos de poliomielitis. (Minsa)

