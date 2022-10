Tribunal arbitral amplía plazo para firma de adenda de Chavimochic III

La estructura de la presa Palo Redondo se encuentra en 70% de avance.

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, informó que el tribunal internacional aceptó ampliar por 90 días y por última vez el plazo para resolver la adenda necesaria para el destrabe de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic.

“Este nuevo plazo que nos han otorgado es improrrogable y es la última solicitud que se hace, por lo cual es necesario tomar las acciones inmediatas para la firma de la adenda que permita reanudar con las obras de la presa Palo Redondo”, dijo la autoridad regional.

Cabe precisar que la ampliación evitará la lectura del laudo arbitral por la controversia entre el concesionario (Consorcio Chavimochic S.A.C.) y el Estado Peruano a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), como estaba previsto.

“El tribunal internacional tiene el laudo redactado y no lo ha publicado debido a las solicitudes de ampliación del plazo en tres oportunidades por los litigantes”, comentó Llempén.

¿Qué viene ahora?

El nuevo plazo ya está corriendo, por lo cual Llempén dijo que, hace dos días, ha tenido una conversación con el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres Vásquez, y concordaron no esperar a que la adenda esté lista en los 90 días sino en 60 días.

“El premier pidió al Midagri y a Chavimochic que sus ingenieros y técnicos se reúnan para que vayan desarrollando la adenda, la cual está prácticamente culminada para ya pasarlo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, explicó el gobernador regional.

Del megaproyecto la presa Palo Redondo es lo más urgente ahora terminar su construcción, que tiene poco más del 70% de avance. Lo que falta edificar está cotizado en US$ 118 millones.

“Eso se le va a pagar al concesionario cuando termine la construcción. A medida que va avanzando la obra, la empresa va presentando valorizaciones de los trabajos para que se le vaya cancelando”, señaló Llempén.

Cabe precisar que el Consorcio Chavimochic S.A.C. está integrado por Novonor (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero) y se planea que dicha empresa continúe con los trabajos en la presa Palo Redondo, ya que si no se llega a ningún acuerdo el megaproyecto tendría que volver a ser adjudicado.

Cuando la constructora presentó en 2016 la carta en que suspendía las obras en Chavimochic, ya había avanzado una parte. “La supervisora, un ente externo al gobierno regional, autorizó el pago de US$ 22 millones; eso le correspondía y se tendría que pagar porque Novonor requiere eso para movilizar maquinaria y contratar personal”, dijo el gobernador regional de La Libertad.

Esta parte de Chavimochic está paralizada desde diciembre del 2016. “Si se leyera el laudo las negociaciones se romperían y lo que falta del proyecto debería volver a ser adjudicado, lo que implicaría hacer nuevos estudios, licitación y otros, alargando por varios años la culminación de la III etapa”, dijo Llempén.

Exhortación

El sábado pasado, a través de un comunicado, el Midagri exhortó a la concesionaria Chavimochic SAC a desistir de sus pretensiones económicas, para así trabajar en una propuesta conjunta que lleve a destrabar el desarrollo de la tercera etapa del proyecto Chavimochic.

La cartera ministerial pidió al Consorcio Chavimochic SAC trabajar una propuesta técnica de adenda y superar así el impase que actualmente se encuentra en el tribunal arbitral de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

La concesionaria Chavimochic SAC llevó al Perú ante un tribunal arbitral internacional, alegando presuntos incumplimientos del contrato de concesión por parte del Perú, y reclama una compensación de US$ 118 millones.

La paralización de las obras de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic tendrá seis años en diciembre próximo.

Impacto económico

El proyecto Chavimochic III permitirá implementar 30 mil nuevas hectáreas de cultivo en la costa de La Libertad y generará 150 mil empleos potenciales. Las obras están valorizadas en US$715 millones y US$356,6 millones de dicho monto corresponden a las inversiones en la Presa Palo Redondo.

A la fecha, el proyecto agrario Chavimochic III tienen un 70% de avance en las obras de la Presa Palo Redondo, la etapa inicial de la concesión. Asimismo, esta presa dará sostenibilidad a todo el proyecto, garantizando el suministro para el procesamiento de agua potable para Trujillo.

