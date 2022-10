10 errores comunes que se cometen al llenar la solicitud para aplicar a la lotería de visas 2024 a Estados Unidos

Lotería de visas 2024. (Andina)

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó las instrucciones para participar en la Lotería de Visas correspondiente al año fiscal 2024, donde se especifica la lista de países que son elegibles para el siguiente sorteo en el que figura, por segundo año consecutivo, el Perú. Para este mecanismo que ya es tradicional cada año, el Estado norteamericano anunció que se sortearán 55 mil residencias legales permanentes, también conocida como Green Card.

Las bases del concurso se dieron a conocer a través de su página web se dieron a conocer las bases del concurso. Las solicitudes son entregadas electrónicamente desde el 5 de octubre hasta el mediodía del 8 de noviembre.

Errores comunes en la lotería de visas

La solicitud para participar en la Lotería de Visas 2024 está disponible en la página digital del DOS desde el mediodía del 5 de octubre. Los formularios deben llenarse en inglés. A continuación conoce los errores más frecuentes:

- No solicitar ayuda de terceros extraños: Es uno de los consejos más importantes que enfatiza el Departamento de Estado de EE. UU. para la inscripción de Lotería de Visas. En ocasiones y en especial para este tipo de trámite, hay personas que se dedican a hacer “fraudes”.

- Llenar la solicitud sin tener el nivel educativo: En la convocatoria se señala que se debe cumplir con el nivel educativo mínimo (educación primaria y secundaria equivalente a 12 años) o tener dos años de experiencia laboral en los últimos cinco en una ocupación que requiera al menos dos años de entrenamiento o experiencia.

Lotería de Visas para Perú

- Realizar el proceso más de una vez: El sistema de selección tiene un software sofisticado y puede detectar solicitudes repetidas y descartar a la persona en cuestión.

- Completar mal sus nombres o apellidos: Por eso se recomienda revisar que los datos personales estén correctamente digitados. También se recomienda no enviar fotos de más de seis meses de antigüedad.

- Llenar el formulario en el tiempo estipulado: El formulario debe llenarse de forma inmediata, ya que no permite guardar y luego continuar completando la información. Se debe tener en cuenta que solo tienes 60 minutos una vez se inicie tu inscripción.

- Participar sin ser candidato para la lotería de visas: La convocatoria especifica las restricciones y condiciones para los participantes, no se aceptarán solicitudes después de tiempo y menos a quienes no cumplan con todo lo que se necesita para ser candidatos.

- No revisar que la solicitud al final: En caso creas haber terminado de llenar todo, envíes y luego no aparezca el número de solicitud, entonces el sistema no la guardó. Solo en ese caso se deberás hacer todo de nuevo.

¿Cuándo presentar la solicitud para el sorteo de visas?

Los participantes podrán ingresar sus solicitudes hasta el 8 de noviembre de 2022. El programa recomienda no esperar hasta la última semana del período de registro para participar, ya que la gran demanda puede provocar retrasos en la página web.

“No se aceptarán inscripciones tardías ni en papel. La ley permite sólo una entrada por persona durante cada período de entrada. El Departamento de Estado utiliza tecnología sofisticada para detectar entradas múltiples. La presentación de más de una entrada para una persona descalificará todas las entradas para esa persona”, indicaron.

El formulario de ingreso de visa de diversidad electrónica (formulario de ingreso E-DV o DS-5501) estará en línea en dvprogram.state.gov. No se aceptarán entradas incompletas o entradas enviadas por cualquier otro medio.

La solicitud no tiene ningún costo adicional y se recomienda usar un navegador actualizado al enviar el formulario, ya que es probable que los navegadores más antiguos (Internet Explorer 8, por ejemplo) encuentren problemas con el sistema DV en línea.

