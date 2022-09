Pablo Lavallén admitió sentir confianza para remontar el partido de vuelta frente a Independiente del Valle

El entrenador argentino confía en remontar el resultado sobre suelo arequipeño para el partido de vuelta frente a Independiente del Valle (Video: Twitter Mikaela Marín)

Pablo Lavallén, entrenador de Melgar, habló sobre la derrota de su equipo en Quito frente a Independiente de Valle con un 3-0 como parte del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. El estratega del ‘Dominó' se siente seguro de remontar el resultado negativo para el duelo de vuelta programado el miércoles 7 de setiembre a las 19:30 en el Monumental de la UNSA en Arequipa.

“Nada es imposible en el fútbol. Vamos a intentar remontar en la vuelta. Tengo confianza en mi equipo. Vamos a ir siempre hacia adelante”, indicó el director técnico durante la conferencia de prensa posterior al mencionado cotejo. “No es imposible remontar este marcador. Seguiremos entrenando y el arco se abrirá en algún momento. Vamos a mejorar la precisión. Lo vital será anotar antes que ellos en la vuelta”, agregó el Profe, considerando que en Arequipa se encuentra la última posibilidad de acceso a la final del torneo internacional.

Además de las muestras de confianza hacia el conjunto ‘rojinegro’, Lavallén realizó una sintetizada autocrítica en torno a lo ocurrido sobre el campo de juego. “Sabíamos que Independiente era un equipo fuerte y no debíamos dejarle espacios. No logramos convertir”, expresó. “Estamos jugando cosas importantes. Lo ideal será manejar bien lo anímico y físico. Es complicado dar vuelta, pero quedan 90 minutos. En Arequipa sabremos el desenlace de esta llave”, concluyó el entrenador del ‘León del Sur’.

El cuadro peruano cayó 3-0 ante los ecuatorianos por semifinales ida de Copa Sudamericana. (Video: ESPN).

Revancha de Pablo Lavallén ante Independiente del Valle

Antes del primer duelo por semifinales, el estratega de 49 años había revelado que parte de su anhelo por derrotar a Independiente del Valle estaba depositado en lo ocurrido durante la final de la Copa Sudamericana 2019. Esta cita se jugó a partido único en el estadio General Pablo Rojas de Paraguay como campo neutral para ambas escuadras. En aquel entonces, Lavallén dirigía al Club Atlético Colón, de la primera división de su país natal. Los ‘Sabaleros’ tuvieron la oportunidad más clara y cercana de conquistar su primer título internacional. Sin embargo, se conformaron solamente con el subcampeonato. El ‘Matagigantes’ de Ecuador venció con un rotundo 3-1.

Los goles fueron ejecutados por Luis Fernando León, Jhon Jairo Sánchez y Cristian Dájome durante el primer y segundo tiempo. Aunque se adicionaron minutos suplementarios, la ilusión de los dirigidos por el Profe Pablo se mantuvo intacta al alcanzar su primer y único remate efectivo durante los últimos momentos del encuentro. Si bien, no consiguieron el ansiado primer lugar, el mérito de Colón y Pablo Lavallén como mente principal en el planteamiento de juego, fue el transcurso del torneo y los primeros roces a nivel intercontinental. Hecho que, pese a la historia del club con más de 115 años de fundación, nunca se habían llevado a cabo con tanta cercanía de cara al título mayor.

“Es un rival que me dejó sin ser campeón. Ellos y el mío son equipos distintos. A título personal lo tomo como enfrentar a un rival que ya conozco, pero no es una revancha, sí una linda oportunidad de llevar a un equipo peruano a una final. Eso es lo que más me motiva”, resaltó el entrenador de los ‘Mistianos’ para la prensa local en diálogo con Ecuagol. En esa línea, Melgar deberá superar los tres goles en su segundo y último encuentro con Independiente del Valle. Asimismo, mantener su arco en cero para no dar oportunidad de sumar en el marcador global. De no hacerlo, quedará automáticamente fuera de la Copa Sudamericana 2022, siendo el sexto equipo peruano con presencia en dicho certamen y a solo una fase de ser el segundo conjunto nacional en clasificar a una final, replicando lo hecho por Cienciano en el 2013.

Lavallén dirigió a Colón en el 2019 y obtuvo el subcampeonato en Copa Sudamericana.

SEGUIR LEYENDO