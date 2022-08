Ethel Pozo debutaría como actriz en ‘Luz de Luna’ de la mano de Julián Alexander

Ethel Pozo fue captada por las cámaras de 'Amor y Fuego' en el set de grabación de 'Luz de Luna'.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, Ethel Pozo debutaría como actriz en la telenovela ‘Luz de Luna’, dirigida precisamente por su prometido Julián Alexander. Al parecer, incursionar en la actuación es un sueño que la conductora de ‘América Hoy’ estaba buscando desde hace meses y que al fin se le hizo realidad.

En las imágenes promocionales, se puede ver a la hija de Gisela Valcárcel en un ceñido vestido rojo y con su libreto en mano. Pero no está sola, pues Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, también se encuentra con ella en el set de grabación. Ambos formarían parte de las mismas escenas.

Los reporteros de ‘Amor y Fuego’ no perdieron la oportunidad y felicitaron a Ethel Pozo por su primer papel como actriz. “Debutando en la actuación de la mano de tu pareja, Julián Alexander”, le dijeron. La presentadora de América TV prefirió guardar silencio y continuar con su camino.

Por su parte, Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander, se mostró incómodo con el tema y tapó el lente de la cámara para que no los grabaran más. En ningún momento se despegó de su prometida, a quien habría guiado en su nueva faceta como actriz.

El cargo de Julián Alexander

Julián Alexander, de 30 años de edad, cumple el cargo de director ‘Del Barrio Producciones’ y es prácticamente la mano derecha de Michelle Alexander, su media hermana.

De hecho, trabajó con Melissa Paredes cuando ella protagonizó ‘Dos Hermanas’. Gracias a esta telenovela, el comunicador conoció a Ethel Pozo, pues la exesposa de Rodrigo Cuba los presentó.

“A veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido. Le he preguntado si alguna vez nos hemos cruzado en la vida y me dice que no, nunca nos hemos visto, ni sabía que Michelle tenía un hermano”, señaló Pozo al diario Trome.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casarán este 2022 en una boda de ensueño. (Foto: Instagram)

Su relación con Michelle Alexander

Mucho se ha dicho sobre el tipo de relación que mantiene Ethel Pozo con su cuñada Michelle Alexander, medio hermana de Julián Alexander y directora de ‘Del Barrio Producciones’. Aunque se especuló una presunta enemistad, la productora aclaró que no son amigas, pero tampoco se llevan mal.

“Con Ethel no somos amigas, nos conocemos de ‘hola y chau’, hemos conversado algunas veces porque hemos coincidido en reuniones. Sé que es una buena mujer y madre, que ha sacado adelante a sus hijas, es una ‘mamá gallina’ absoluta y además sé que quiere mucho a mi hermano”, declaró al diario Trome.

Michelle Alexander se sinceró sobre su actual relación con Ethel Pozo, su cuñada. (Foto: Composición)

Cuando le preguntaron si le daba la bendición al próximo matrimonio, Michelle Alexander respondió que ella no tiene que bendecir a nadie y que desea que su hermano Julián sea muy feliz al lado de la conductora de ‘América Hoy’.

“Yo no tengo que bendecir a nadie, los dos son adultos. Yo estoy feliz porque él es feliz. Creo que él quiere a Ethel y ella lo quiere a él, y creo que van a formar una linda familia, que sean muy felices”, dijo Alexander.

SEGUIR LEYENDO