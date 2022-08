Paolo Guerrero: ¿Quién es Ana Paula, la bailarina con el que se le vincula en Brasil?

Paolo Guerrero es vinculado sentimentalmente con bailarina brasileña. (Foto: Instagram)

Paolo Guerrero es uno de los futbolista más famosos del Perú, no solo porque lideró al grupo que llevó a la selección peruana a una Copa del Mundo luego de 36 años, sino también por sus sonados romances con conocidas figuras del mundo del espectáculo.

La última relación formal que se le conoce es con la modelo Alondra García Miró, con quien vivió durante varios años en Brasil. Asimismo, hace unos días se hizo oficial su ruptura tras haberlo mantenido en secreto durante varias semanas.

Tras conocerse dicha información, el programa Amor y Fuego dio a conocer que Paolo Guerrero ya habría encontrado un nuevo amor. Se trataría nada menos que de Ana Paula Consorte, un conocida bailarina del país brasileño.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

La brasileña es una figura conocida en su país, pues no solo tuvo un romance con un conocido futbolista de dicho lugar, sino que también ha formado parte de diferentes programas de televisión gracias a su talento para el baile.

Asimismo, en el año 2012, Ana Paula postuló al concurso de belleza Miss Novo Hamburgo, el cual ganó gracias a su belleza.

En el 2013, tras una larga relación con un jugador del club de Botafogo, la bailarina tuvo una hija, pero el futbolista no la firmó, pues era casado. Asimismo, en aquella ocasión acusó a la mujer de quedar embarazada apropósito.

Tras la negativa de reconocer a la menor, la exreina de belleza salió en diferentes medios de comunicación pidiéndole que reconozca a su hija y le pase una pensión de alimentos, esto mientras que el futbolista le exigía que se realice una prueba de ADN.

“ Estoy indignada porque no paga la pensión alimenticia y hace como que la niña no existe. Incluso vivió un tiempo con ella en Río y me pregunto cómo le puede hacer eso a su propia hija ”, comentó en aquel entonces a un medio de Brasil.

Hace unos meses, Ana Paula ingresó como bailarina al programa Faustão Na Band, donde aparece al lado de diferentes personalidades mostrando el talento que tiene.

Tras confirmarse que Paolo Guerrero y Alondra García Miró ya no son pareja, nació el rumor que el futbolista tendría un nuevo amor: la brasileña Ana Paula.

¿POR QUÉ HABRÍAN TERMINADO PAOLO Y ALONDRA?

Antes de confirmarse la separación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, existieron diferentes rumores sobre su ruptura. Janet Barboza, conductora de América Hoy, fue una de las primeras en hablar sobre el tema y dar detalles sobre el final de esta relación.

De acuerdo a la popular ‘Rulitos’, el futbolista y la modelo decidieron separarse luego de no llegar a un acuerdo, pues mientras el excapitán de la selección peruana quería un bebé con su pareja, ella primero quería casarse, algo que finalmente nunca logro darse.

“ Disque Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó esa persona, que es muy allegada (a Guerrero) ”, señaló Janet Barboza para sorpresa de más de uno.

