Presidente del OEFA renunció después de ser acusado de ofrecer trabajo a mujeres a cambio de encuentros sexuales

Manuel Manrique Ugarte deja el cargo tras acusaciones de pedir favores sexuales para dar trabajo en el OEFA. Foto: OEFA

Manuel Manrique Ugarte, jefe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), renunció al cargo después de una denuncia periodística que lo acusaba de ofrecer viáticos y un puesto de trabajo en la entidad a dos mujeres a cambio de supuestos favores sexuales.

El exministro de Agricultura durante el gobierno de Alejandro Toledo asumió este cargo en mayo de este año, en medio del proceso de fiscalización que lleva el organismo público contra Repsol por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero pasado en la refinería La Pampilla.

“Es grato dirigirme a usted al fin de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, se lee en la carta de renuncia dirigida al titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya.

Luego, Manrique Ugarte desestimó el reportaje periodístico que fue emitido en el programa “Al estilo Juliana”.

“Las imputaciones dirigidas contra mi persona, emitidas en un programa de televisión, no se ajustan a la realidad y en su momento haré los descargos correspondientes en salvaguarda del honor de mi familia”, agregó el funcionario.

Su renuncia, según el ahora saliente presidente de la OEFA, es “para dejar constancia que mi renuncia tiene la finalidad de no causar daño a la imagen de la institución, cuya función de fiscalización ambiental es muy importante para el país”.

Carta de renuncia del presidente de la OEFA.

INVESTIGACIÓN

Durante la investigación periodística del programa de ATV, Manrique Ugarte habría intentado negociar con dos mujeres favores sexuales, a través de conversaciones por Whatsapp.

Con una trabajadora de la OEFA comenzó a coordinar un encuentro con una intención sexual en un domicilio. “Disculpa, este trabajo es así. Yo me iba a salir más temprano, pero me pescaron aquí en la oficina”, indicó el también exministro en un chat. “No se preocupe, ingeniero. Me la debe. Tal vez mañana podemos encontrarnos. Quiero saludarlo. Usted dígame cuándo tenemos tiempo para poder tomarnos un pisquito”, contestó la mujer. “Aquí la presión es mucha y necesito un relajo, pero con alguien de confianza. Aquí no conozco al personal bien”, respondió el funcionario.

En otro de los chats acordó encontrarse con la mujer: “Para reunirnos a eso de la una. Un traguito. Y música, y castigo para el que pierde. Hacemos preguntas (…). Palmadas. Antes así castigaban en el colegio”.

Manuel Manrique, presidente de la OEFA, acusado de pedir favores sexuales a cambio de puestos de trabajo. VIDEO: ATV

Pero la empleada respondió que no podían darle viáticos porque la administración le informó que figura como locadora, así que Manrique Ugarte le pidió su cuenta para que le transfiera 300 soles. “Mañana entonces nos vemos”, manifestó.

En otra conversación, el saliente titular de la OEFA coordinó encontrarse con una mujer en un hotel de Lince a cambio de darle trabajo a su hermano identificado como Luis Alberto Flores León. Actualmente, esta persona trabaja en el servicio de asistencia de control patrimonial en la unidad de abastecimiento de la OEFA, con un sueldo de 4 mil soles.

Luego, en otros mensajes, el mismo Manrique Ugarte le mencionó a la mujer que “espera su regalito” y pidió que se encuentren en un hotel en el distrito de Lince.

Consultado por el mismo noticiero, el presidente ejecutivo de la OEFA negó que haya tenido alguna relación con alguna trabajadora del organismo público, aunque admitió que las conversaciones por Whatsapp son reales.

