Los conciertos de Chacalón Junior que terminaron en balacera

El último fin de semana, el cantante de música chicha José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr, brindó un concierto en Argentina, sin embargo, terminó en una balacera que dejó un herido y varios heridos, en su mayoría compatriotas peruanos.

El evento, que se llevó a cabo el domingo 10 de julio, se realizó en la Discoteca Maza Club (avenida Rivadavia 3475, del barrio el 11, de Buenos Aires, para la comunidad peruana en Argentina.

Sin embargo, en horas de la madrugada del lunes, cuando todos bailaban y cantaban los temas del hijo de “Chacalón”, un sujeto sacó un arma y disparó a varias personas. Los músicos se tiraron al suelo y la desesperación reinó en el recinto.

Al menos tres personas quedaron heridas producto del tiroteo. El más grave de ellos es un peruano que recibió dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el abdomen. Inmediatamente, fue sacado por las escaleras y llevado al centro de salud El Italiano.

Otro de los heridos fue el barman de la discoteca (de 24 años) y una mujer de nacionalidad peruana que recibió una bala en la pierna. El presunto atacante habría escapado en un auto negro y, según las autoridades argentinas, en el lugar se encontraron al menos seis casquillos de bala.

La Policía sospecha que el atacante sería un peruano que habría actuado como parte de un ajuste de cuentas.

TIROTEO DEJA UN HERIDO EN COMAS EN EL 2013

Y es que estos episodios son más de lo común en la carrera musical de Chacalón Junior, ya que José María Palacios no ha tenido un caso parecido sino varios, solo en Lima ha tenido más de tres casos de peleas que terminaron en disparos.

Hace nueve años, los vecinos de la zona de Carmen Alto en Comas, denunciaron que se registró una balacera y una batalla campal, durante un concierto de Chacalón Jr. A pesar, que en esa fecha se había declarado Ley Seca debido a las elecciones municipales 2013, se vendió alcohol en el evento.

Alrededor de las cuatro de la mañana se inició una pelea que terminó en disparos, según contó América Noticias. Los vecinos indicaron que los efectivos policiales no hicieron anda, a pesar de estar presentes en dicho evento. Lamentablemente, un joven resultó herido y su familia no procedió a denunciar el hecho por medio a represalias.

UN FALLECIDO Y DOS HERIDOS DEJÓ CONCIERTO DE CHACALÓN EN PUENTE PIEDRA

En otra oportunidad, en el 2019, debido a una balacera falleció una persona y dejo dos heridos producto de un tiroteo que sucedió en el concierto de Chacalón Jr. en Puente Piedra.

El hecho de violencia sucedió en el local conocido como El Chiclayano, en el kilómetro 26 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Testigos informaron que Rebeca Aguirre Torres, Abel Ramírez Díaz y Bryan Esteban Lapa se encontraban en dicha fiesta bailando, cuando un grupo de jóvenes se acercó a ellos y empezaron a golpearlos.

Abel salió en defensa de su amigo Bryan y los atacantes sacaron sus armas y comenzaron a disparar contra ellos. Se escuchó, cinco disparos que impactaron en el cuerpo de los tres amigos, informó el diario Ojo.

Rebeca Aguirre recibió dos impactos en ambas piernas, Abel tuvo hematomas en todo el cuerpo y una bala alojada en la cara, mientras que Bryan falleció camino al hospital de la zona porque recibió un balazo en la cabeza y producto de ello murió.

Se supo que Bryan Esteban registraba una orden de captura por el delito de tráfico ilícito de droga, solicitada por la cuarta Sala Penal Liquidadora de Comas.

MATAN A EMPRESARIO AL SALIR DE CONCIERTO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

En abril de este año, un empresario de 50 años, identificado como Jhonny Wilmer Ticona Calderón, fue asesinado luego de salir de una discoteca en San Juan de Lurigancho donde se presentó Chacalón Junior. Sus dos acompañantes resultaron gravemente heridos y según el estado del vehículo e información policial, se habrían efectuado 10 disparos.

Tras una rápida intervención, la Policía Nacional del Perú detuvo a Jack Yoshua Huamaní Ortiz, de 21 años, quien confesó el crimen por el que le pagaron 3 mil soles y señaló no conocer a la persona con quien negoció y que desconoce a su acompaña.

Crimen en SJL: Un muerto y dos heridos de bala tras salir de concierto de música chicha.

ACUSAN A JOSÉ MARÍA PALACIOS DE HABER MATADO A SEGUIDOR

No solo las fiestas del cantante terminaban en tiroteo, sino el exponente musical fue acusado de haber asesinado de un balazo a un fan en estado de invalidez, quien disfrutaba del concierto de la música chicha en el 2015, en San Juan de Lurigancho.

El 12 de enero del 2015, Pablo Acuña Olivera acudió a un concierto de Chacalón Jr. y luego de tener una diferencia con el intérprete, éste saco su arma y le disparó. Según los familiares de la víctima, José María Palacios habría sido culpable de la muerte de Pablo Acuña Oalias ‘Pistolita’, quien andaba en muletas. Ellos cuentan que el cantante y Acuña pelearon y luego de discutir terminó a balazos.

Trece días después Palacios fue citado por la Divincri de San Juan de Lurigancho para interrogar al artista, sin embargo, el negó todas las acusaciones en su contra. “Ellos han dado dos versiones: en unas dicen que yo lo he mandado a matar y en otras que yo he sido. Esas contradicciones son malas, yo no tengo nada que ver con este caso”, dijo ‘Chacalón Jr. al diario el Comercio.

El cantante de cumbia aseguró que se retiró del local poco después de la una de la madrugada, antes de que se desatara la balacera. La policía recogió su testimonio y lo hizo pasar por exámenes psicológicos y de absorción atómica para determinar su responsabilidad. ‘Chacalón Jr.’ responderá en condición de testigo.

Sin embargo un año después el padre del fallecido, Melesio Acuña Medraño acudió a las instalaciones del diario El Popular para denunciar que el caso de su hijo estaba entrampado y no hallaba justicia.

“La policía de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri no ha realizado las diligencias debidas, tampoco cita a los testigos del triste hecho en el 2015″, contó muy afectado el padre de familia.

Melesio Acuña Medraño señaló que los testimonios del hecho tienen mucho temor a Chacalón Jr y otros se dejan sobornar por el artista. También contó a detalle qué le paso a su hijo que estaba en muletas, la noche noche de verano del 2015.

“Él lo golpeó a mi hijo y ordenó a su seguridad que lo baje del estrado para que lo sigan golpeando. Luego bajó Chacalón Jr. Y tomó una pistola de los wachimanes para dispararle en el brazo y en el estómago a mi hijo, luego lo botaron a la calle”, dijo entre sollozos Acuña Medrano.

Melesio Acuña Medraño denuncia que la muerte de su hijo no está siendo investigado por la policía. Foto: El Popular

¿QUIÉN ES CHACALÓN Jr.?

José María Palacios es el hijo del recordado cantante Lorenzo Palacios Quispe, también llamado Chacalón o Papá Chacalón, quien falleció el 24 de junio de 1994 tras consolidarse como uno de los exponentes del género de la cumbia peruana

Chacalón Junior tuvo que tomar las posta de su padre a tan solo 13 años de edad, porque había contratos pactados. Realizó su debut el 29 de junio de ese mismo año en Chimbote. Luego de varios años de asumir el mando de la orquesta se fue haciendo conocido.

Además, grabó temas como ‘A quema ropa’ y ‘Otra mejor tú’ en el 2001 con la promotora Markahuasi, tiene presentaciones en todo el Perú y también en Sudamérica donde interpreta sus canciones para las colonias peruanas.

Chacalón Jr. es el hijo del recordado cantante Lorenzo Palacios Quispe. Foto: facebook.

