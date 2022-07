Critican a María del Carmen Alva por dividir al Perú en “blancos e indios”

María del Carmen Alva mantiene el distanciamiento social con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Foto de archivo.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se encuentra en el ojo de la tormenta debido al reciente discurso que dio desde Piura, en donde dijo que el Poder Legislativo trabajaba, sin excepciones, para “blancos e indios”.

“Dicen que son ‘el Gobierno del pueblo’, esa es su frase. Nuestra frase es un Congreso para todos, sin excepción, a nivel nacional: Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases”, manifestó en una ceremonia desde la Plaza de Armas de la mencionada ciudad.

“Son los congresistas los que piden reuniones al Ejecutivo, tanto a ministros como al presidente para que escuchen los problemas de su población (...), qué recibimos a cambio. No nos abren las puertas del Ejecutivo. Los que no quieren trabajar por el pueblo son ellos”, mencionó antes.

Su comentario fue clasificado como clasista y racista por varios políticos peruanos, quienes dejaron evidencia de su indignación a través de las redes sociales. Una de las críticas más punzantes llegó por parte del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ya que, además de manifestar que estas palabras evidencian el verdadero complejo de una clase social en decadencia, dijo que la titular del Parlamento es peor que el dictador alemán Adolf Hitler.

“Arguedas diría una blanca entre los indios y una india entre los blancos. (…) En Perú ¿quién es blanco y quién indio? Simplemente nadie. Discurso racista de Alva evidencia verdadero complejo de una clase social en decadencia, más racista que Hitler”, tuiteó el exgobernador de Junín.

Twitter de Vladimir Cerrón.

MÁS CRÍTICAS A MARÍA DEL CARMEN ALVA

Ana Jara – expresidenta del Consejo de Ministros

“¿Blancos e indios? ¡Todos somos peruanos señora! Su comentario es por demás racista. Comentario racista y clasista”, publicó en su cuenta de Twitter.

Nuria Esparch – exministra de Defensa

“Qué espanto de persona es esta señora. Desde la colonia no había algo semejante”, expresó Esparch.

Virgilio Acuña – excongresista del Perú

“Según la presidenta del Congreso, los peruanos tienen que estar en una acera los blancos y en la otra los indios”, manifestó.

Roberto Kamiche – congresista de Fuerza Popular

“¡Indignante!”, posteó contundentemente el parlamentario naranja.

Carlos Ángeles – Regidor de la Municipalidad de Lima

“Así se divide Perú, según la titular del poder que dice representa al país. Se quedó en la época del virreinato. Con esa visión tan reducida del país, queda claro por qué sus acciones no representan a nadie”, escribió.

FRASES DESUBICADAS

Continuando con su discurso, María del Carmen Alva exhortó al premier Aníbal Torres a renunciar a su cargo debido a sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas y la Policía, en las que mencionó que las rondas campesinas realizan un trabajo más efectivo en sus regiones para combatir el crimen.

“El premier ha tenido unas frases tan desubicadas como estamos acostumbrados a escucharlo”, dijo. “¿Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler? Del premier ya no puedo esperar nada. Más bien yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si él no renuncia, no sé qué espera el presidente (Castillo) en pedirle la renuncia”, añadió.

Por otro lado, consideró que, con más de 50 ministros en menos de un año, el gobierno no avanza: “por eso estamos paralizados y por eso el pueblo está molesto con justa razón”.

SEGUIR LEYENDO: