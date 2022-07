Alex Valera habló del efecto ‘Compannucci’, el debut en el Clausura y su futuro en Universitario

Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, se refirió al impacto en el plantel de los trabajos del técnico argentino Carlos Compannucci en las últimas semanas. Además, analizó a Academia Cantolao, el próximo rival en el estreno del Torneo Clausura.

Alex Valera contó que el técnico Compannucci tiene un pilar en su juego: la intensidad. Y rescató que es uno de los cambios que valora en el equipo y que van a marcar la diferencia de cara al Torneo Clausura.

“El grupo está entrenando de la mejor manera. El técnico (Carlos Compannucci) es muy intenso en los entrenamientos, quiere intensidad en los partidos. Estamos entrenando para eso, estamos entrenando bien y creo que ahora las cosas van a estar mucho mejor por la intensidad que le podamos dar a los partidos”, dijo.

Valera se refirió al partido de estreno de Universitario en el Torneo Clausura ante Academia Cantolao. “Desde que estoy en el club y en años anteriores, Cantolao ha sido un equipo que siempre nos ha hecho pelea. Es un nuevo campeonato, es un nuevo comienzo y todo se inicia de cero. Por eso, también van a salir a ganar, pero nosotros estamos de local, tenemos que estar preparador y hacer respetar la localía”.

EL FUTURO DE VALERA

El ariete merengue fue prudente al responder sobre las opciones que tiene para migrar al exterior. En los últimos días se conoció un supuesto interés de Rosario Central de Argentina, pero no prosperó a mayores.

“Por ahora, si hay propuesta o no, eso lo maneja mi representante y el club. Yo no me quiero salir (desconcentrar) de los entrenamientos y los partidos hasta el día que tenga algo”, aclaró.

El delantero crema volvió a manifestarse sobre el duro proceso que le tocó vivir luego de fallar el decisivo penal en el partido de la selección peruana ante Australia por el repechaje mundialista que se disputó en Qatar en junio pasado.

“Ha sido un momento duro por el penal contra Australia, pero he sido respaldado por la hinchada por mi familia y ahora tengo que dar vuelta a la página porque mi club me necesita y mi familia también. Así que todo lo hago por ellos y simplemente quiero mejorar. Voy a aprender y salir de este mal momento. Voy a aprender lo que me haga falta. No me voy a decaer como dije un día. Voy a entrenar. Hoy me siento más preparado y fuerte que nunca”, afirmó.

