Perú vivirá el día más corto y la noche más larga del año con el Solsticio de Invierno 2022

Estamos a un día del inicio del Solsticio de Invierno.

Este martes 21 de junio se presentará el Solsticio de Invierno de este año, fenómeno que producirá que el Perú y otros países del hemisferio sur presencien la noche más larga en todo el año; a su vez, generá que se viva el día más corto. Con este hecho se da inicio a la temporada más fría del año: el invierno.

Durante estos últimos días se ha comenzado a sentir la llegada del invierno en distintas regiones, especialmente, en la capital del país. Lima ha llegado a presenciar su noche más fría de año, donde la temperatura descendió hasta los 8.4°C, según información brindada por Raquel Loayza, ingeniera del Senamhi.

En esta fecha de apertura de la estación, el país contará con solo 11 horas y 25 minutos de iluminación solar, tiempo reducido en comparación al verano, donde la luz solar se mantiene hasta por 12 horas y 50 minutos.

¿QUÉ ES EL SOLSTICIO?

“Cada uno de los dos momentos anuales en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de junio para el de Cáncer, y del 21 al 22 de diciembre para el de Capricornio, y en los que la diferencia entre la duración del día y de la noche es mayor”, define la Real Academia Española.

A su vez, el término “solsticio” proviene del latin “solstitium”, cuyo significado alude a que “el sol se detiene”. Este fenómeno sucede dos veces en el año, en junio y diciembre, donde se marca el inicio de la temporada más fría y caliente del año. Estas estaciones se diferencian, astrológicamente hablando, por su proximidad con el sol.

Video: Nasa

La RAE también define como “Solsticio de Invierno” o “solsticio hiemal” “en el que el día es el más corto del año y la noche la más larga”. Además, define al “solsticio de verano o “solsticio vernal” “en el que el día es el más largo del año y la noche la más corta”.

Este fenómeno se presenta en el punto máximo o mínimo de proximidad entre un hemisferio (norte o sur) de la Tierra y el Sol. De esta manera, el sol alcanza su máxima declinación norte y su máxima declinación sur, siempre tomando como referencia a la línea ecuatorial.

El solsticio suele acontecer entre el 20 y 22 de junio en el hemisferio sur, donde la luz solar acompaña por menos horas a ciertos países. Por otro lado, en el hemisferio norte se hace presente el solsticio de verano, el cual genera el día más largo y hay menor presencia de oscuridad, iniciando la temporada más cálida del año: el verano.

Órbita de la Tierra alrededor del Sol. Estaciones en el hemisferio sur.|Foto: Directemar

¿CUÁNDO COMIENZA?

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Solsticio de Invierno sucederá, con exactitud, la madrugada de este 21 de junio al las 4:13 a.m., lo que anuncia el inicio oficial del invierno en el hemisferio sur, que incluye a países como Perú, Argentina, Ecuador, Chile, etc. En este día, el cielo presentará menor iluminación, puesto que el Sol se oculatá a las 5:52 p.m. y aparecerá nuevamente al día siguiente hasta las 6:27 a.m.

¿CUÁNTO DURARÁ LA TEMPORADA FRÍA?

Según lo estimado, este año, el invierno en el hemisferio sur durará aproximadamente 94 días. De esta forma, al iniciar el 21 de junio, culminaría el 22 de setiembre, donde se llevaría a cabo el equinoccio de primavera, que anuncia la llegada de la temporada previa al verano. En el caso del hemisferio norte, se presenta el mismo fenómeno, pero de otoño. Las fechas de equinoccio suelen caracterizarse porque los rayos del Sol apuntan con mayor uniformidad a ambos hemisferios.

