Gobierno se prepara para la realización de nuevo censo nacional

Pedro Castillo anunció la realización de un nuevo censo nacional. Foto: Andina.

Durante el XVI Consejo de Ministros Descentralizado, desarrollado en Tacna, el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció la realización de un nuevo censo nacional a fin de actualizar los datos sobre los sectores más necesitados.

“Estamos en la obligación de transparentar”, señaló el mandatario la clausura de la sesión. Además, señaló que la falta de actualización de datos hace que “por más que hagan esfuerzo los sectores”, los recursos no llegan a quienes deberían llegar. “Esto ocurre pese a que se cuenta con presupuesto para ello”, indicó.

Asimismo, Castillo Terrones señaló que se iniciará el desarrollo de este censo tras la culminación de las sesiones descentralizadas del gabinete ministerial; reuniones en las que se ha constatado las necesidades de diversos sectores.

Cabe precisar que el último censo en el país se realizó en octubre del año 2017. Según los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al 22 de octubre de dicho año, la población censada fue de 29 millones 381 mil 884 habitantes y la población total, es decir, la población censada más la omitida, 31 millones 237 mil 385 habitantes.

“¿POR QUÉ CONMIGO?”

En otro momento de su intervención, el mandatario se refirió a las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada al exponer que nunca habían indagado tanto en otros gobiernos.

“A partir de hoy se gesta un espacio donde tenemos que estar vigilantes de los presupuestos que tenemos que dar a cada uno de los sectores. A mí me satisface escuchar a los dirigentes y eso no se revierte en la atención en los niveles de gobierno, pero lejos de dar espacio a los verdaderos sectores del país, se montan algunas declaraciones en el marco de un gobierno democrático. ¿Por qué no se hizo con los gobiernos anteriores? ¿Por qué no se hizo con los regímenes anteriores? Hoy se meten con tus hijos y tus padres, hasta cuando quieres estudiar. ¿Por qué conmigo?”, agregó.

Luego, el jefe de Estado manifestó que entiende a los alcaldes y gobernadores regionales que no cumplieron lo que habían prometido en sus campañas debido a la pandemia y luego por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Vamos a dar todo de nosotros. Y, como digo en todos los consejos descentralizados: ustedes, señores alcaldes y autoridades que, en parte se sienten frustrados por no haber logrado lo que habían prometido a su pueblo en una campaña de carácter regional y vecinal debido a la pandemia y luego por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero estamos acá”, comentó.

Pedro Castillo en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado. Foto: Flickr Presidencia

GABINETE BILATERAL CON CHILE

Seguidamente, Pedro Castillo anunció que habrá un gabinete bilateral con el presidente chileno Gabriel Boric; y que, en los próximos meses, es una posibilidad que el mandatario sureño arribará a la capital peruana.

“En los próximos meses vamos a la tierra natal del presidente de Chile, Gabriel Boric, a Punta Arenas para que se lleve a cabo el gabinete bilateral. Quiero hacer público que, con el aprecio y con la obligación como gobierno, vamos a llevar las demandas de Tacna a este gabinete binacional. Un abrazo al presidente chileno que nos hemos encontrado en Los Ángeles y había agendado unos temas urgentes en el tema fronterizo entre Chile y Perú; y creo importante que hablemos un solo lenguaje y agendemos lo más importante, lo que necesite Tacna, para llevarlo a este gabinete binacional. Hay un compromiso, casi personal, que lo vamos a tener a Boric en Lima para ver el tema bilateral”, expresó.

Por último, volvió a referirse a su asistencia al Ministerio Público por la investigación preliminar que se le sigue por el caso Puente Tarata III para contestar las preguntas del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“Aquí estamos dando la cara, ayer fuimos al Ministerio Público y reitero nuestra voluntad de colaborar con la justicia y lo haremos siempre, porque el que nada debe, nada teme”, concluyó.