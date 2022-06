Matías Lazo: “Lo más importante es la seriedad que le ponemos a cada entrenamiento para salir con responsabilidad a los partidos”

El momento que vive Matías Lazo es de ensueño. En la presente temporada lleva jugando 10 partidos en la Liga 1 con la camiseta de Melgar FBC y además, fue convocado a un nuevo microciclo de la sub 20.

El defensor arequipeño hace una pausa en sus entrenamientos con la bicolor y habla con Infobae sobre el éxito de Melgar tanto en la Liga 1 y Copa Sudamericana, donde enfrentará a Deportivo Cali en octavos de final.

¿Cómo tomas este momento de Melgar de ser líder en la Liga 1?

Muy alegres porque se nos vienen dando las cosas, pienso que es fruto de todo el esfuerzo de los compañeros, estamos contentos por eso, pero sin dejar de lado las tres finales que nos quedan, mentalizados al cien por ciento para cerrar el torneo de la mejor manera y darle una alegría a todo Arequipa y a nosotros mismos.

¿Cuál es la clave para que melgar compita bien en la Liga 1 y Sudamericana?

La clave es contar con un grupo de jugadores y personas que dan la cara para competir internacionalmente y en la Liga 1 estar punteros. Lo más importante es la seriedad que le ponemos a cada entrenamiento para salir con responsabilidad a los partidos. Creo que tenemos muchas cosas mejorar y siempre vamos a buscar la excelencia en el equipo.

¿Cuál fue la reacción del grupo tras enterarse de que el profesor Néstor Lorenzo dejaba el equipo para dirigir la selección de Colombia?

Un poco triste, porque habíamos formado un grupo muy lindo y había una compenetración muy buena. De otro lado, bastante alegre, puesto que es un reto muy bonito el que se le viene. Siempre como familia y grupo, le vamos a desear lo mejor, que todas las cosas le vaya bien y él va a estar preparado y a la altura de las situaciones que se le vengan.

¿Cómo tomas las oportunidades que tienes en el primer equipo de Melgar FBC?

Estoy muy alegre, agradecido, por las oportunidades que me ha brindado el comando técnico junto a la confianza de los compañeros para salir airoso en cada partido. Pienso que me falta mejorar muchas cosas, pero quiero terminar de consolidarme. Tengo que seguir mejorando día a día y en eso está la clave, ya que no se debe conformar con lo que uno consigue, sino debe buscar más cosas. Mientras más alto apuntes mejor serán las recompensas que tendrás al final.

¿Qué les preocupa de Deportivo Cali, rival de octavos de final de la Copa Sudamericana?

Ya se viene estudiando desde esta semana lo que es Deportivo Cali, pero primero como grupo, estamos mentalizados en el partido que tenemos el fin de semana con Sport Boys. De reojo, ya se puede ir analizando el rival de la Copa Sudamericana, sabemos que es un equipo bastante fuerte en casa, pero nosotros estamos consciente del grupo que tenemos y con la seriedad que vamos a jugar este partido se nos puede dar las cosas. Tenemos que estar concentrados los 100 minutos y yo creo que depende de nosotros mismos de hacernos fuertes de local. Pero nuestro primer objetivo es enfrentar de una excelente manera el partido del fin de semana ante Sport Boys, ya que nos quedan tres finales para terminar de la mejor manera la Liga 1.

Finalmente, ¿qué tal la experiencia de formar parte de la sub-20 de Perú?

Es una bonita experiencia, ya poco a poco me quiero ir ganando un puesto, luchar y trabajar por ello, que también se vienen bonitos momentos junto a la sub-20. Disputaremos amistosos y campeonatos, así que sola queda seguir trabajando en el club porque de eso depende de que pueda estar más adelante con la sub-20 de manera seguida. Estoy bastante alegre por las oportunidades que se me vienen dando tanto en la selección como el equipo.

