Daniel Urresti lidera intención de voto a la alcaldía de Lima seguido por López Aliaga, según CPI

Daniel Urresti lidera intención de voto para alcaldía de Lima.

Este 6 de junio, se conoció el resultado de la encuestadora CPI en donde abarcó 10 puntos que comprometen a nuestra sociedad. Uno de ellos es conocer la intención de voto de los peruanos que radican en Lima tras las siguientes elecciones municipales y regionales que se realizarán este 2 de octubre.

Bajo la pregunta: “¿A cuál de estos candidatos prefiere usted en este momento como alcalde provincial de Lima Metropolitana?”, los resultados presentados para RPP Noticias fueron los siguientes.

En primer lugar se ubica el líder de Podemos Perú, Daniel Urresti, con 17.1%, seguido del excandidato a la presidencia, de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien se ubica en el segundo lugar con 15.2%. En el tercer lugar encontramos a George Forsyth, exalcalde de La Victoria, con 8.2% por el partido Somos Perú.

En cuarto lugar se ubica Álvaro Paz de la Barra por el partido Fe en el Perú con 5.1%, seguido por Luis Molina, de Avanza País, con 4.0%. En sexto lugar se ubica Guillermo Flores, del Partido Morado, con 1.2% y Carlos Torres del Frepap con 2.0%.

MENOS VOTADOS

La encuesta también da a conocer quiénes son los aspirante a la alcaldía de Lima que menos intención de voto tienen. A continuación te presentamos los porcentajes:

Yuri Castro, de Perú Libre, con apenas 1.7%, seguido de Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso, con 1.3%. Gonzalo Alegría, de Juntos Por el Perú, tiene 1.2% de intención de voto, mientras que Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, posee un 1.0%.

0.2% logra Alex Gonzales, del partido Demócrata Verde, seguido por Julio Lingan, del Partido Patriótico del Perú, quien obtuvo el mismo porcentaje. En último lugar se ubica Eduardo Liu, de Juntos por el Perú, con 0.1%.

DESAPROBACIÓN A PEDRO CASTILLO

Otro punto importante que se tomó en cuenta en esta encuesta, fue sobre la desaprobación al jefe de Estado, el cual arrojó un 71.4%.

Al desglosar las respuestas entre Lima y regiones, la desaprobación de la gestión de Castillo llega a 85.8% en la capital del país (incluido el Callao), mientras que solo un 7.9% lo respalda. En regiones, es desaprobado por el 63% de los encuestados y aprobado por 28.3%

La desaprobación de Castillo a nivel nacional creció más de 23 puntos porcentuales desde la primera encuesta realizada por CPI en agosto de 2021, cuando el mandatario era reprobado por el 47.7% de la población.

El presidente Pedro Castillo debe presentarse ante la Fiscalía. Foto: Andina

ALZA DE PRECIOS

Durante esta importante encuesta, también hubo una pregunta que se le hizo a los participantes sobre: “¿Qué medidas han tomado en su casa para poder afrontar el alza de precios de los alimentos de primera necesidad?”, los encuestados respondieron lo siguiente.

Un total de 29.0% expresó que se abstiene de gastar en cosas no prioritarias, reduce gastos innecesarios, ajusta presupuesto, no sale de paseo y no va a fiestas. Además, un 16.4% declaró que ha reducido la variedad de compra de alimentos y que adquiere solo los esenciales.

CIUDAD DE MÉXICO. 06ABRIL2021.- Alza en los precios de alimentos de la canasta básica. El Huevo esta a 35 pesos y el limón también, la tortilla a 16 pesos con precio liberado a 50 pesos el pollo y ña carne de res alrededor de 70 pesos. Precios en Mercados públicos de la Ciudad. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

En otro contexto, un 9.5% de encuestados busca productos más económicos o cambia a marcas más económicas, mientras que un 8.6% busca otro empleo, genera ingresos adicionales, deja de estudiar para trabajar o tiene varios trabajos. En la misma línea, un 5.5% compra productos al por mayor y también acude a mercados mayoristas. También un 2.2% compra menos carne o pollo. (Con información de RPP)

VIDEO RECOMENDADO

29% ajusta su presupuesto y no gasta más de la cuenta por alza de precios, según encuesta CPI | RPP TV

SEGUIR LEYENDO