El día que “Tarzán” lanzó su famoso grito en la televisión peruana y compartió momentos con el nadador Walter Ledgard

Tarzan y la vez que se presentó en la televisión peruana: Johnny Weissmuller, el famoso nadador y actor estadounidense compartió momentos con el nadador peruano Walter Ledgard. (Foto: Captura)

Era el 2 de junio de 1904 y Rumania veía nacer a una de las personas más épicas del cine a nivel mundial. Se trataba de Johnny Weissmuller, quien años más tarde se convertiría en el mejor “Tarzán” de todos los tiempos.

Cuando el actor era niño, los esposos Weissmuller tomaron la decisión de trasladarse a Windber en 1907. Esta era una localidad ubicada en Pensilvania (Estados Unidos) y el asentamiento de la familia proveniente de Europa tenía, entre sus tantos propósitos, el trabajo de su padre, quien comenzó a trabajar como minero. Para ese entonces, Jhonny aún mantenía su nombre original que era Peter János Weissmuller,

La salud era un tema fundamental en la vida de János, y esa fue la luz que lo guió hacia el deporte que lo convertiría en uno de los nadadores más reconocidos en el mundo. La natación fue su salto a la fama.

JHONNY WEISSMULLER, NATACIÓN Y CINE

Con 16 años inició su vida en la natación en el Illinois Athletic Club. Toda la práctica que había acumulado durante algunos años se vio reflejado en las cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce que ganó. Asimismo, logró registrar 67 récords mundiales.

Ver el rostro de este deportista en las publicidades de aquellos años era algo común, las ropas y marcas deportivas pugnaban por cerrar contratos con él y esto era una pantalla más para quien luego se convertiría en el “Tarzán” más famoso de todos los tiempos.

La primera oferta que recibió para trabajar sobre el escenario y que tuvo cierto reconocimiento fue “Su Majestad La Girl” en 1929. También salió en diversos cortos donde mostraba sus dotes atléticos como nadador.

Hasta que llegó Metro Goldwyn Mayer Studios para ofrecerle el personaje de “Tarzán de los monos” en 1932. Era el inicio de una era que iba a marcar la vida de todas las personas, el cine y por supuesto, la de Weissmuller.

A la izquierda, Jhonny Weissmuller interpretando a Tarzán y a la derecha de joven.

Esta figura, sin duda, era algo nuevo para la retina de la sociedad de aquel entonces. Antes, era casi inexistente ver en las pantallas del cine, a un personaje alto, corpulento, sensible, con un gran corazón y amor hacia la naturaleza y los animales. Su atuendo no pasó desapercibido debido a que únicamente utilizaba una pequeña prenda inferior que cubría sus partes íntimas y su derrier.

El personaje caló, no solo por su físico y forma de vestir, sino también el grito inédito que lo catapultó al estrellato, conocido hasta el día de hoy como el grito de Tarzán.

Las personas pedían más sobre este nuevo personaje y así sucedió. Se hicieron 12 películas sobre “Tarzán” y estas fueron:

• 1932 - Tarzán de los monos.

• 1934 - Tarzán y su compañera.

• 1936 - La fuga de Tarzán.

• 1939 - Tarzán y su hijo.

• 1941 - El tesoro de Tarzán.

• 1942 - Tarzán en Nueva York.

• 1943 - El triunfo de Tarzán.

• 1943 - Tarzán el temerario.

• 1945 - Tarzán y las intrépidas amazonas.

• 1946 - Tarzán y la mujer leopardo.

• 1947 - Tarzán y la cazadora.

• 1948 - Tarzán y la sirena.

Las doce películas que grabó son prácticamente una serie completa de la vida del personaje ficticio, creado por Edgar Rice Burroughs, y autor del grito más emblemático de Hollywood.

Sin embargo, al dejar el papel de Tarzán, continuó con otro personaje, Jim de la Selva. Y con ese también logró tener éxito. Grabó alrededor de 13 películas.

Jhonny Weissmuller. (Foto: Captura)

TARZÁN EN PERÚ

En 1961 un anuncio removió al público peruano. El conocido y amado “Tarzán” que se veía, a través de las pantallas del cine, llegaría a Perú y se presentaría en el programa “Esta es tu vida”, conducido por Pablo de Madalengoitia.

Las personas estaban alborotadas,. Aquel hombre que por años robó suspiros iba a poder ser visto en vivo y en directo. Según el diario El Comercio, el aclamado actor vendría a Perú, producto de una invitación extendida por el conductor de televisión para hacerle un homenaje al también nadador, Walter “El Brujo” Ledgard.

Jhonny Weissmuller, Walter Ledgard y Pablo Madalengoitia. (Foto: GEC)

La visita de Weissmuller a Lima, inició con su estadía en el distrito de San Isidro, donde degustó comida peruana. Continuó con la visita a la academia de Ledgard, ubicada en el mismo distrito, y finalmente, se dio la presentación en el programa “Esta es tu vida”, junto al nadador peruano.

Aquel hombre, que encarnó al personaje criado por los monos y que vivía en medio de la jungla, cerró la presentación en vivo exclamando el grito que lo había llevado a la fama, el icónico grito del hijo de la Selva, “Tarzán”.

Jhonny Weissmuller en Perú. (Foto: GEC)

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE “TARZÁN”

Casi a finales de los años 50, su retiro era oficial. Buscó seguir aumentando su patrimonio en negocios, pero el éxito no resultó como lo esperaba.

En 1965 y con cinco matrimonios consumados, es nombrado Presidente Fundador del International Swimming Hall of Fame.

Su vida continuó fuera de las pantallas, hasta que en 1976 grabó por última vez una película llamada “Won Ton Ton, el perro que salvó a Hollywood”.

Su salud ya no era la misma, así que en 1979 se fue a residir a Acapulco, México, donde pasaría los últimos días de su vida. Los males respiratorios y el deterioro crónico cerebral lo aquejaban.

Su última esposa, Maria Brock Mandell, con quien se había casado en 1963, lo acompañó en toda esa última fase de su vida.

Finalmente, la noticia devastadora llegó. Un edema pulmonar, le había quitado el último aliento de vida a Johnny Weissmuller. El “Tarzán” más famoso y querido había fallecido el 20 de enero de 1984 con 79 años de edad. Su cuerpo yace en las inmediaciones del cementerio Valle de la Luz de Acapulco.

Sobre su muerte se crearon diversas historias, entre ellas que había perdido la razón y que ni él mismo se reconocía. Otros decían que él creía ser un mono, pero todo ello fue desmentido por su hijo.

Además, en una entrevista realizada por el portal German Way al hijo del famoso nadador, Johnny Weissmuller Jr., se conoció que la relación entre la última esposa y los hijos de su tercer matrimonio con Beryl Scott , no era del todo buena y que, inclusive, el entierro en Acapulco no era parte de los deseos de los hijos.

“Era un ser humano maravilloso, pero defectuoso por la ausencia de una figura paterna. Era leal hasta el extremo, confiando en muchos que no debería haber confiado. Amante de la diversión e incontenible en su esperanza de que las cosas salgan bien. Un atleta insuperable. (Descubrí también) su ciudadanía, su vida turbulenta con María (última esposa), su irresponsabilidad financiera y el nunca hablar de sus hijos”, se lee en la entrevista.

Lo cierto es que hoy en día, las personas recuerdan a Weissmuller como el “Tarzán” de Hollywood, personaje que se ganó un espacio en el corazón de miles de personas.

Jhonny Weissmuller en tres fases de su vida. (Foto: Captura)

SEGUIR LEYENDO