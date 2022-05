ASTRO: “Candy Sugar Pop” es la canción K-pop más escuchada en iTunes Perú

Videoclip de ASTRO llegó al #3 de las tendencias en YouTube Perú.

La industria K-pop está más presente en las listas de reproducciones en el Perú. Su popularidad y difusión, gracias al trabajo de los ‘fandoms’, permite que sus canciones tengan un mayor alcance. Solo basta con revisar las principales redes sociales para reconocer el apoyo que reciben los solistas y grupos que están dominando la escena musical, no solo con su talento para el canto, sino también con sus impresionantes coreografías.

En la actualidad, todas las plataformas digitales de música poseen una sección especial dedicadas a los ‘idols’ coreanos famosos y otras estrellas en ascenso. Este es el caso de iTunes, el sistema que pertenece a Apple, que comparte una lista de las canciones más escuchadas en nuestro país, tomando en cuenta el número de descargas o compras digitales.

¡Apoya a tu grupo favorito con las reproducciones y compartidos! K-pop en Perú: BTS y las 10 canciones más escuchadas en iTunes

ASTRO, JinJin, MJ, Eunwoo, Moonbin, Rocky y Sanha.

En su última publicación, se logra apreciar que en el primer lugar se ubican los integrantes de ASTRO, con su nuevo lanzamiento, la canción “Candy Sugar Pop”, tema que forma parte de su tercer trabajo musical titulado “Drive to the starry road”. El video musical oficial, o MV, fue lanzado en YouTube el 16 de mayo, y rápidamente escaló a los primeros puestos de lo más visto en la plataforma. A la fecha, permanece entre los 50 videos que son tendencia en música, reuniendo más de 12 millones de reproducciones.

SOBRE ASTRO

La ‘boy band’ hizo su debut el 23 de febrero de 2016 y forman parte de la cartera de talentos formada por Fantagio Entertainment. Si tenemos que darle un significado a su nombre, la traducción literal es “estrella”, pero relacionada a la visión del grupo K-pop, la podemos definir como el deseo de sus integrantes por ser estrellas en la vida de sus fans, así como en esta industria musical que suma fanáticos con el paso de los días.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE ASTRO?

MJ (Kim Myung Jun) - Vocalista principal.

JinJin (Park Jinwoo).

Eunwoo (Lee Dong Min). Además, lo podemos ver en los doramas “True beuty” y “Islands”.

Moonbin (Moon Bin).

Rocky (Park Min Hyuk).

Sanha (Yoon Sanha).

Para conocer más sobre ASTRO, puedes seguir las últimas noticias gracias a la comunidad de Astro Perú, el primer fanclub del grupo K-pop en nuestro país, presentes en Instagram, Facebook, Twitter y Tiktok.

El nombre de su club de fans es “Aroha”, titulo que fue formado por la unión de las siguientes palabras: Astro, heart y all fans.

Otra definición proviene de las palabras “a” y “ro”, que en coreano significa Astro y “ha” del término “hana”, que representa uno o solo. Los colores oficiales que representan la identidad de la ‘boy band’ y su fandom son ‘vivid plum’ y ‘space violet’.

LOS MV DE ASTRO CON MÁS REPRODUCCIONES

Conoce los videos musicales con más vistas en la plataforma YouTube:

ASTRO - ONE: más de 36 millones de visualizaciones.

ASTRO - After midnight: más de 34 millones de visualizaciones.

ASTRO - Crazy sexy cool: más de 31 millones de visualizaciones.

ASTRO - Blue flame: más de 28 millones de visualizaciones.

ASTRO - Knock: más de 27 millones de visualizaciones.

ASTRO - All night: más de 27 millones de visualizaciones.

ASTRO - Baby: más de 26 millones de visualizaciones.

ASTRO - CANDY SUGAR POP MV

Mira el MV de "Candy Sugar Pop", la nueva canción de ASTRO para el álbum "Drive to the starry road". Con licencia cedida a YouTube por Kakao Entertainment.

LETRA “CANDY SUGAR POP” - ASTRO

[Créditos: Kpoponfire]

Let’s get it, get it driving, never stop it

najimakhan rideumkkaji drippin’

eodumeul hejipgo da ollata

supyeongseone bichin pureunbichui paradise

chanranhage pyeolchin taeyangbiche ppajyeodeureoga

dalkomhan misoe hollin deus

nege dagaga malhae I want you

naneun hangsang think of you

hoksi neodo think of me

Wanna take you on my date

1 2 3 let’s go

My candy sugar pop

eodideun naege malhaebwa

han bal deo dagawa

malhae jullae take you tonight

nunape ocean view

pureun neoul flower bloom

My candy sugar pop

eodideunji hope you tonight

sareureu noga ne mal hanmadie pareureu

beonbeoni darireul dongdong gureuneun na

gureumeul balpneun deushae igeon love

cha tago haneul wi driving

neowa na eodideun arrive in

neukkyeo real thrill

chaewo fill feel

hago sipeun daero haebwa

I’ll be still there

siwonhan baram uril gamssa

padochineun bichgwa nunbusin blue

jamsi gireul beoseona

hamkkehaneun i sungan

Drive to the paradise

1 2 3 let’s go

My candy sugar pop

amudo mollae mariya

han bal deo dagawa

malhae jullae take you tonight

nunape ocean view

purein neoul flower bloom

My candy sugar pop

eodideunji hope you tonight

areumdawo

hamkke mandeureo ganeun jeo haneul wi dreams

du gallimgil kkeute one way (take me home tonight)

Woah woah woah oh

My candy sugar pop

eodideun naege malhaebwa

han bal deo dagawa

malhae jullae take you tonight

nae nune bichin neo en nune bichin na

eum gyesok malhaejwo

hankkeraneun jigeum all night

Oh candy sugar pop

Baby i sungan jeulgineun geosbakke dabi eopseo gati ttwieobwa

My candy sugar pop

malhae jullae take you tonight

I’ll take you there uju jeo kkeute

neowa nae gyeoten bichi gadeukhae

My candy sugar pop

eodideunji hope you tonight

