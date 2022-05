Junín: Hombre roba S/ 70 en la vía pública y lo sentencian a 7 años de prisión

El sujeto también deberá pagar S/ 200 soles de reparación civil. | VIDEO: 24 Horas

La justicia peruana condenó a 7 años de prisión efectiva a un sujeto que fue captado por las cámaras de seguridad robando S/ 70 soles a un hombre en la entrada de un inmueble, en la provincia de Chanchamayo, en Junín.

El hombre, identificado como Paul Angelo Magno Flores, ‘cogoteó’ a su víctima y, tras sustraerle la suma de dinero, huyó en un mototaxi que lo esperaba en el lugar, pero luego fue capturado por la policía y acusado de hurto agravado.

Durante la audiencia que definía si sería condenado o no, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Selva Central sentenció a 7 años de prisión efectiva y dictaminó que sea enviado inmediatamente al penal Virgen de las Mercedes, además de pagar una reparación civil de 200 soles.

Esta sentencia fue criticada por los pobladores de Chanchamayo, quiénes indicaron que la pena es desproporcionada y que deberían actuar de la misma manera con los delincuentes que asaltan y hasta asesinan por robar un celular. Además, señalan que no les brinda seguridad alguna ante la gran cantidad de crímenes que ocurren en la zona.

Según la resolución judicial e información obtenida por el noticiero 24 Horas, el juez habría tomado esta decisión luego de ver las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve al agresor ‘cogoteando’ a su víctima, tirándola a la vereda, para extraerle el dinero. Además, según informan, el abogado del delincuente habría aceptado los crímenes de su patrocinado, lo cual también fue tomado en cuenta para la sentencia.

Aun así, la población ha mostrado su indignación ante esta sentencia, por lo desproporcionada que es ante los hechos suscitados. También les indignaría que el juez de investigación preparatoria haya sentenciado y actuado con celeridad en este particular caso, cuando muchos otros de mayor gravedad siguen impunes.

Un ejemplo de la ola de crímenes que vive la población de Chanchamayo es el crimen ocurrido hace una semana, donde un empresario fue asaltado violentamente poco después de haber retirado una considerable suma de dinero.

Apenas bajó de su camioneta y cargó una mochila, apareció un sujeto que lo había seguido, junto a su cómplice, en una motocicleta. De un solo jalón y apuntándole con un arma de fuego, el hampón se apoderó del botín y escapó de la zona amenazando a los testigos para evitar que alguno de ellos lo persigan. Por la zona incluso pasaba una familia, con su pequeña hija.

Este hecho ocurrió en plena avenida del distrito de San Ramón. La víctima es un empresario que narró parte del momento y denunció que la delincuencia que día a día va en aumento.

“Me ‘encañonó' con un arma de fuego y yo tenía mi mochila, que había hecho unas cobranzas. Me demoré un poco y no pude depositarlo en el banco. Si yo pongo resistencia prácticamente me disparan”, narró.

El empresario ahora solo espera que las personas que conozcan o sepan del paradero de estos delincuentes den la información pertinente a la Policía Nacional (PNP) para que puedan capturarlos antes de que vuelvan a cometer otro asalto.

“Lo que espero y pido es más seguridad en el distrito. El único caso no es el mío”, expresó el empresario.

