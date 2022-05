Frases bonitas para la suegra por el Día de la Madre. (Foto: Captura)

Dedicar frases por el Día de la Madre es algo muy común y hasta necesario. Además de saludar a nuestra madre, es normal enviar saludos a las demás mamás que son parte de nuestra vida y una de ellas es la progenitora de nuestra pareja, es decir, nuestra suegra. ¿Qué mensaje dedicarle por este día a la mamá de nuestro ser amado? Conócelo a continuación.

Dicen que la mamá de la persona con la que compartimos nuestra vida, se convierte en nuestra segunda madre y cómo no, dedicarle unas tiernas palabras en esta fecha especial.

Si no sabes qué decirle, no te preocupes porque en la parte de abajo te mostraremos más de 10 frases excelentes para la suegra.

FRASES POR EL DÍA DE LA MADRE PARA LA SUEGRA

1. “Adoro que seamos tan parecidas, siento que he ganado una amiga más. Gracias por aceptarme en su familia y por criar al mejor hombre que se pueda imaginar. ¡Feliz Día de la Madre, mi querida suegra!”.

2. “Ahora cuento con una amiga a quien siempre recurro por consejo y comprensión. Ella me alienta e ilumina además de darme muchas muestras de amor. ¡Feliz día de la Mamá, mi querida suegra!”.

Frases bonitas para la suegra por el Día de la Madre. (Foto: Captura)

3. “Espero que pase un lindo Día de la Madre y que Dios la colme de felicidad. Sabe que siempre puede contar conmigo pues se ha ganado mi respeto y mi cariño incondicional. ¡La quiero mucho, suegrita!”.

4. “Deseo que Dios la bendiga con muchos años de vida para engreírla mucho más. No solo nos hicimos grandes amigas, también se convirtió en mi segunda Mamá. ¡Feliz Día de la Madre, suegrita!”.

5. “Dios me premió con una maravillosa Madre y una suegra ejemplar. Le pido al cielo que no me falte nunca porque es mi alegría y mi pilar. ¡Feliz Día de la Madre, querida suegra!”.

Frases bonitas para la suegra por el Día de la Madre. (Foto: Captura)

6. “Gracias por darme todo su apoyo y por ser mi consejera cuando todo parece salir mal. Ahora me siento parte de su familia y prometo ser como una hija más. ¡Feliz Día de la Madre, querida suegra!”.

7. “Mis mejores deseos de una larga vida llena de salud y que podamos gozar de su grata compañía por ser una gran Madre y la mejor suegra que me pudo tocar. Felicidades por su día”.

8. “Querida suegra, estoy muy agradecida con usted por todo su cariño y amabilidad. En usted siempre encuentro una mano amiga y quiero que cuente conmigo como una hija más. ¡Feliz Día de la Madre!”.

9. “Quiero que sepa que la respeto y he aprendido a quererla con todo el corazón. Es una mujer buena y sacrificada que supo sacar adelante a su familia y los educó teniendo como base el amor. ¡Feliz Día de la Madre, suegrita!”.

Frases bonitas para la suegra por el Día de la Madre. (Foto: Captura)

10. “Su fortaleza y su humildad son admirables pues no hay obstáculo que la pueda detener. Gracias por educar tan bien a mi esposo pues es el hombre con el que siempre soñé. ¡Feliz Día de la Madre, suegrita!”.

11. “Sin duda es una excelente Mamá y la tomo de ejemplo para formar mi dulce hogar. Espero que siempre pueda contar con su cariño y confianza pues quiero ser para usted una nuera sin igual. ¡Feliz Día de la Madre, suegrita!”.

12. “Sé que tenemos marcadas diferencias pero hemos sabido congeniar. Sabe que la considero una maravillosa suegra y pondré todo mi empeño en formar un hogar tan lindo como el que usted supo crear. ¡La quiero mucho!”.

13. “Siempre estaré atenta a sus consejos y quiero que cuente conmigo en todo momento y lugar. No dude ni por un momento del inmenso cariño que le tengo pues seré como un ángel que la protegerá. ¡La quiero mucho, suegrita!”.

14. “Tengo la dicha de tener una suegra muy buena que me da ternura y comprensión. Gracias por abrirme las puertas de su hogar y también las de su corazón. ¡Feliz Día de la Madre, suegrita!”.

Día de la Madre. (Foto: Captura)

SEGUIR LEYENDO